Doña Charo, digamos, fue la que literalmente te animó a empujar el coche.

Sí, definitivamente. Mi madre debe ser la persona más feliz y contenta con lo que yo he logrado en la vida, primero como futbolista, y ahora como empresario. Solo me queda agradecerle por todos los valores que me inculcó desde chico.

Cuando ves esta obra a punto de entregarse, ¿qué sensaciones vienen a ti?

La idea de este proyecto comenzó en 2019, más o menos. En esa época, yo todavía jugaba fuera. Recién se pudo concretar a mi retorno al país. Siempre he sentido el compromiso de hacer cosas aquí. Tuvimos que remarla bastante para poder hacer realidad el sueño que teníamos. En un principio, nos cerraron muchas puertas. Poder ver la obra concluida me llena de una enorme felicidad.

Jefferson supervisando las obras del centro comercial KM 40, días antes de su inauguración.

¿Tienes planes de seguir apostando por este rubro?

Este centro comercial, como se dice, es nuestro primer bebe. La idea es seguir creciendo, pero primero queremos consolidarnos. ¿Si quiero abrir otro mall? Por qué no. Quizás podría ser en provincia, en zonas donde no haya este tipo de espacios. Ya nos han llegado propuestas para hacer cosas los próximos años.

¿Qué quieres lograr con todo esto?

A mí me gustaría ser un referente no solo en el fútbol. Cuando empecé en esta linda aventura, lo hice pensando también en los más jóvenes, para que puedan ver que es posible hacer cosas grandes y tener un impacto positivo en nuestra sociedad. Me parece importante dar el mensaje de que nada es imposible de conseguir en la vida con esfuerzo y dedicación. Que nunca dejen de creer.

Jefferson hace una pausa para tomarle los retratos que ilustran esta nota. Bromea con el fotógrafo y le pide que le saque su mejor ángulo. No se quita los lentes por nada. Ha sido fotografiado miles de veces, pero le cuesta posar delante de una cámara, admite. El equipo de márketing que lo acompaña se asegura de cuidar su imagen para que las fotos salgan bien. Luego de unos minutos, nos acercamos para seguir haciéndole preguntas. Parece que tiene ganas de seguir conversando.

Acabas de cumplir 40 años. ¿Dirías que ya alcanzaste todas las metas que te propusiste?

En esta etapa, lo que más interesa es seguir creciendo en el aspecto personal. Nada de lo que me está pasando ahora es casualidad. Luego de retirarme del fútbol, ya tenía más o menos claro hacia dónde quería ir. Poco a poco, estoy logrando las cosas que me propuse. Tengo muchas ideas de negocios, de cosas que quisiera hacer ahora mismo, pero prefiero ir paso a paso. No me desespero.

Celebrando su cumpleaños 40 en compañía de su mamá, doña Rosario Guadalupe. “Ella es mi principal motivación”, dice.

¿Cómo ha sido para ti este 2024?

Este año me han pasado cosas muy lindas y cosas muy duras, pero sigo de pie. Entiendo que es parte de la vida, no todo es completamente bueno o malo. Gracias a Dios, tengo un entorno familiar muy fuerte, que me ha apoyado muchísimo. En el plano laboral, trabajo con un equipo hermoso. Somos una familia. Nos apoyamos y consideramos un montón. Pese a las dificultades y problemas que se puedan presentar, creo que lo más importante es seguir avanzando en la vida.

¿Estaba entre tus planes volverte una estrella de Internet?

Lo bonito de “Enfocados” es que se fue generando una comunidad de manera orgánica. Si bien ‘Cucurucho’ y yo somos los presentadores, creo que el éxito nace a partir de los invitados, quienes siempre se han sentido cómodos de contar sus anécdotas con nosotros y compartirlas con el público que nos sigue. Lo que buscamos es divertirnos, hacer chacota y pasarla bien. El programa ya camina solo y vamos a seguir con una nueva temporada el próximo año, siempre con las mejores entrevistas y personajes.

Este año, junto a Roberto Guizasola, Farfán estrenó el programa digital ‘Enfocados’. Este espacio compite en la categoría mejor podcast deportivo en los Premios DT. / EDITORES FOTO > RICHARD HIRANO

Han pasado dos años desde que te retiraste. ¿Disfrutas de ver partidos por televisión?

Pasé tantos años de mi vida jugando, que dejé de ver fútbol por un tiempo. Fueron más de veinte años de carrera, imagínate. Uno inevitablemente se satura, pero ahora veo más partidos y, como todo hincha, reniego frente a la tele.

¿Trabajar en el fútbol no es algo que quisieras?

No te voy a mentir. Tengo muchas propuestas para trabajar en el fútbol, pero no es algo que quisiera hacer hoy. Ahora me estoy enfocando más en lo empresarial. Quiero madurar en ese aspecto. Pero no es algo que descartaría hacer en el futuro. Mi hijo juega en la Sub 12 de Alianza, verlo me entusiasma y me llena de orgullo. De alguna manera, siempre voy a estar ligado al fútbol. Entonces, quizás me anime en algún momento.

El exfutbolista lanzó en octubre la marca de ropa urbana ‘Mdre’. Las prendas ya accesorios se pueden conseguir en su cuenta de Instagram: @ mdre.pe

Si los tiempos calzan y surge la posibilidad de volver a Alianza Lima desde otra posición, ¿aceptarías?

Claro, sí me gustaría. Alianza es mi casa, es el club de mis amores. Pero, para mí, se tienen que cambiar muchas cosas. Ahorita han entrado Wilmar [Valencia] y Franco [Navarro] y me alegra mucho por los chicos, porque van a saber lo que significa vestir la camiseta blanquiazul. Espero, más adelante, hacer lo mismo y aportar con mi experiencia.

¿Te sigues sintiendo querido por los hinchas? Y no me refiero solo a los aliancistas, sino en general.

La gente siempre me demuestra su cariño. Y con “Enfocados”, es algo que he podido percibir aún más. Creo que estamos haciendo las cosas bien. Los números nos respaldan. A mí, lo único que me queda es decirles gracias. //