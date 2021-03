Conforme a los criterios de Saber más

Hablamos con la estrella de Hollywood mientras ella cumplía una cuarentena de dos semanas en algún lugar de Vancouver. En su contrato para una próxima película estaba estipulado que debía permanecer ese tiempo junto a otros miembros de la producción para asegurarse de que todos estuvieran sanos antes de empezar a filmar. Allá no se fían de las pruebas COVID, de posibles falsos negativos o positivos. Así que, los quince días Jennifer Garner (48) se las pasó haciendo yoga, inventándose juegos con sus compañeros de confinamiento y atendiendo entrevistas para promocionar su última película ¡Hoy sí!, estrenada ya en Netflix. A través de una llamada de Whatsapp se la escucha con la misma energía para arriba tan característica de su personaje de Jenna en Si yo tuviera 30. Muy amable. Aterrizada.

“Ah, como me gustaría ir a Lima”, comienza la también productora de la comedia familiar en el que una madre y un padre acceden a darle a sus tres hijos un día completo en el que dirán sí a todos sus requerimientos. Con todos las consecuencias que, claro, ello puede acarrear. Esto nos dijo del proyecto, sus hijos y la pandemia.

Se ha cumplido ya un año de iniciada la pandemia. ¿Cuántos ‘sí’ les has dicho a tus hijos en este tiempo?

Sin duda, he dicho que sí más de la cuenta. Les he dicho que sí dejándolos ver cosas que normalmente no hubiese permitido. Les he dicho que sí a que se queden despiertos hasta tarde. Les he dicho que sí a lo que han querido comer. Cualquier cosa que pueda darles un poquito de felicidad en estas circunstancias tan duras, me he mostrado dispuesta.

Eres una mamá que trabaja. Además, como millones en el mundo, que ha hecho en casa de profesora, enfermera, cocinera, animadora. Con toda esta dinámica después de doce meses, ¿Cómo te sientes?

Me siento exhausta... y preocupada de que mis niños estén bien en todo este proceso. Obviamente quiero que esto termine y que ya no tengamos la salud comprometida pero, no sé si he dicho esto en voz alta, temo que cuando esto acabe ya no tenga a mi adolescente al lado todo el tiempo. Mis tres hijos están en casa siempre. Y aunque deseo que salgan y hagan sus vidas, sé que en algún punto voy a extrañar su proximidad. Esto lo digo sabiendo que soy afortunada en tener un techo, comida, trabajo y no las preocupaciones de tanta gente. Soy muy consciente de ello.

Por eso estás tan interesada en la labor social.

Así es. Quiero volver a trabajar con Save the Children, a visitar mamás de todo el país y conocer cómo han sido sus experiencias. Recaudar dinero y así ayudar a sus hijos.

¿Por qué decides participar e ¡Hoy sí!?

Yo leí el libro en el que está basada la película (Yes day! de Amy Krouse Rosenthal) cuando mis hijos eran pequeños. Mi segunda hija tenía tres cuando se enamoró de la idea y entonces accedí a darle una vez al año un “día del sí”. Ahora tiene doce, así que lo venimos haciendo hace nueve. Siempre la pasamos bien, así que me entusiasmó formar parte de una cinta que contara esa historia porque yo misma ya había vivido.

Has trabajado con el director Miguel Arteta y tu co protagonista es Édgar Ramírez. ¿Cómo crees que el background latino de ambos ha influenciado en el filme?

Claro, ¿bromeas? Todo el elenco se vio influenciado por esta energía y alegría multicultural. Aprendí hasta de cocina. Ya preparo muy bien arepas venezolanas, por ejemplo. Las amo... Lo cierto es que el director y yo creíamos que la historia debía ser protagonizada por un matrimonio intercultural. Tengo un amigo argentino casado una estadounidense y adoro la dinámica que tienen, por eso decidimos copiarla.

Ese enfoque puede ser muy relevante especialmente en tiempos como estos, llenos de intolerancia.

Seguro. El mundo es tan global. Tú estás en Lima, yo en Canadá y estamos hablando de una película que gracias a Netflix se verá en todo el mundo. Es tonto no tener una mente amplia al respecto.

