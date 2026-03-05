Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Durante años, los hermanos Joanna Lombardi y Diego Lombardi intentaron que sus vidas no tuvieran nada que ver con el arte. Crecieron entre directores, actores y escritores que llegaban a su casa y conversaban sobre películas y libros hasta la madrugada. Ese mundo les resultaba cercano y familiar, pero no era el que querían para ellos. Preferían algo más simple: no ser definidos como los hijos del director Francisco Lombardi y de la escritora y guionista Giovanna Pollarolo. Joanna estudió Administración y trabajaba en consultoría; Diego estudió Ingeniería Alimentaria, vendía saborizantes y viajaba por el país supervisando fábricas de conservas de pescado. Su huida fue deliberada. Y, como suelen terminar las huidas deliberadas, no funcionó.

