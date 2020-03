El gesto técnico fue impecable. Y no sorprende. Joazinho Arroé siempre ha sido un jugador talentoso. Lo que asombra es la rapidez con la que ejecutó la pirueta. El pase de cabeza de Balboa no parecía el mejor como para hacer una chalaca, pero el ’10′ de Alianza Lima vio lo que nadie: dio media vuelta, hizo una de Oliver Atom y anotó de derecha. Golazo. Si el equipo íntimo quiere llegar a la final de la liga peruana por cuarto año consecutivo, necesita a un Arroé en este nivel. Aquí, algunos datos que quizá no conocías del atacante nacional.

1. Lo dirigió uno de los mejores técnicos del mundo. Arroé debutó como profesional cuando jugaba en el Siena de Italia, club al que llegó cuando tenía solo 14 años. El director técnico que lo alineó por primera vez fue nada menos que Antonio Conte. Sí, el mismo que ha ganado títulos con Juventus y Chelsea y que, en su etapa como jugador, fue subcampeón con Italia en el Mundial Estados Unidos 1994 y en la Eurocopa 2000 (Bélgica y Holanda). “Yo jugaba en la reserva y en un amistoso el profe me vio meter goles. Al día siguiente me llamó y me dijo: te voy a dar la oportunidad y tienes que partirte el alma en los entrenamientos, sino regresas a reserva. Al final debuté en un partido de Copa Italia”, contó Arroé el año pasado en el programa “Al Ángulo” de Movistar TV.

2. Pasó pruebas en el Real Madrid. Fabián Soldini es conocido en el mundo del fútbol por ser el empresario que llevó a Lionel Messi al FC Barcelona. Fue él quien vio al enano en el 2000 en un partido de menores de Newell’s para luego ofrecerlo cuadro español. Bien, Soldini también llevó a Joazinho Arroé al Siena deI Italia. Antes de que eso suceda, el argentino le consiguió en otros equipos importantes: Real Madrid, Napoli, Roma y Lazio.

“No quisieron cumplir con las condiciones que, como niño, requería: que vaya con la familia a vivir allá. Los cuatro clubes querían que viaje sólo a un internado. El Siena, en cambio, si nos dio todas las facilidades”, contó en su momento Rocío Salcedo, madre de Arroé.

3. Estuvo muy cerca de dejar el fútbol. Cuando Conte deja el Siena para fichar por la Juventus de Italia, Arroé decide volver al Perú. “Sin él, pensé que no iba a tener muchas oportunidades y que mejor era ir a un equipo grande de Lima”, ha comentado. Jugó en Alianza Lima, luego pasó a Sporting Cristal (donde salió campeón) y en el 2017 llegó al Real Garcilaso de Cusco. Cuenta Joazinho que, después de varios partidos como titular, el técnico Gustavo Coronel decide mandarlo al equipo de reservas. Eso lo frustró mucho, sobre todo porque venía de dos lesiones que lo alejaron 14 meses -en total- de las canchas. Y él sentía que en el cuadro cusqueño podía reinventarse. “Me acuerdo que llegué a la habitación que compartía con Jhoel Herrera y me sentía frustrado. Comencé a pensar en todas las injusticias que me habían sucedido en mi carrera como profesional, hablé con mi familia y dije: dejo el fútbol. Pero me escribieron muchos amigos como Beto da Silva, André Carrillo, Luis Advíncula y Sergio Peña. Me retracté y seguí. Creo mucho en Dios y eso me sostuvo”, confesó hace dos años en una entrevista.

Joazinho estuvo muy cerca de dejar el fútbol cuando jugaba por Real Garcilaso en el 2017.

4. Lo que significan sus tatuajes. Arroé, quien se formó en las divisiones menores de Sporting Cristal, tiene casi 50 tatuajes en su cuerpo. Muchos de ellos están en sus brazos. Él divide sus grabados en dos: la parte derecha y la parte izquierda. Todos los dibujos que están en su zona diestra grafican los momentos difíciles que le ha tocado superar en la vida. Como las lesiones de las que se tuvo que recuperar, por ejemplo. La parte zurda de su cuerpo tiene que ver con sus sueños, sus objetivos, el fútbol y la salsa (las dos cosas que más le gustan en la vida).

5. Su sueño es la selección peruana. Joazinho sabe lo que es vestir la camiseta blanquirroja. Lo hizo en el Sudamericano Sub del 2011, donde compartió vestuario con jugadores hoy de selección: Christian Cueva, André Carrillo, Carlos Cáceda, Alexander Callens, entre otros. Sin embargo, nunca ha estado en la mayor. “Ojalá Dios me ayude a cumplir el sueño de jugar un mundial con Perú”, confesó en “Al Ángulo”.

Más goles como el del último fin de semana podrían llenar los ojos de Ricardo Gareca. Se sabe que el técnico argentino está al tanto de todo lo que sucede en el fútbol peruano y en varias convocatorias ha sorprendido con nombres que nadie tenía. El de Joazinho podría ser uno. Si mantiene un nivel importante, quién sabe. Tiene 27 años y es el ’10′ de uno de los más grandes del fútbol peruano. La Copa Libertadores, que arranca esta semana para Alianza, debe ser su principal vitrina.

VIDEO RECOMENDADO

Gol de Arroé en Alianza Lima vs Municipal (T)

TE PUEDE INTERESAR

MÁS VIDEOS

Resumen de goles: repasa lo mejor de la fecha 5 del Apertura

Disfruta de los mejores goles de ‘chalaca’ anotados con camiseta de Alianza Lima

Rebagliati sobre debut de Alianza Lima en la Libertadores (EB)