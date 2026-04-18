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El actual Jockey Club del Perú se funda oficialmente el 4 de abril de 1946. (Foto: Germán Falcón/ GEC)
El actual Jockey Club del Perú se funda oficialmente el 4 de abril de 1946. (Foto: Germán Falcón/ GEC)
/ GERMAN FALCON
Por Jorge Chávez Noriega

La historia del Jockey Club del Perú se remonta a inicios del siglo XX, cuando la afición por las carreras de caballos comenzaba a consolidarse en la capital. Su antecedente directo fue el Jockey Club de Lima, fundado en el antiguo hipódromo de Santa Beatriz. Según el archivo histórico de El Comercio, este espacio marcó el inicio de una tradición que vinculó este deporte con la vida social de la ciudad.

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