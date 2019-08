YOY Lima Box Park: la plaza de arte, moda y comida donde cada propuesta opera en un contenedor

En 17 metros cuadrados se pueden hacer muchas cosas. Un paiche a la brasa con una salsa de ají negro acompañado de una ensalada de chonta, palmitos y majambo, por ejemplo. También uno o varios batidos de chocolate coronados con brownies enteros y generosas porciones de chantilly. O quizás una humeante y crujiente pizza deep-dish (de base gruesa rellena de queso, como si fuera un pastel) con peperoni. Jugar con el espacio también es un concepto y en la nueva apuesta gastronómica aledaña al Jockey Plaza se confirman cuáles son las posibilidades: YOY Lima Box Park es una plaza de arte, moda y gastronomía donde cada propuesta opera dentro un contenedor –cada uno de entre 17 y 28 metros cuadrados– habilitado especialmente para la labor. Más de 50 marcas y firmas se han reunido en el llamativo parque de experiencias, que ya abrió sus puertas al público y funciona de corrido. Algunas aún están ultimando detalles (como la tienda del diseñador Yirko Sivirich o los restaurantes Provinciano y El Gringo), pero se espera que el espacio esté al 100% en los próximos días.

"YOY nace con un formato propio”, explica Claudia Aller, gerenta de marketing del Jockey Plaza. “No es una extensión del Jockey, sino un negocio en paralelo. Nuestro objetivo principal era satisfacer la demanda de entretenimiento que había en este lado de la ciudad –Lima Este– y que refleje lo que estaba ocurriendo en otras partes del mundo, donde los box parks son una tendencia en auge”, añade. Si bien hay otros espacios de este estilo en Latinoamérica, el del Perú viene a ser el más grande y completo. Los detalles se han pensado a tal nivel que hay varios rincones ‘instagrameables’ (spots donde los visitantes se pueden detener para tener las mejores fotos) y actividades que van desde conciertos en vivo y con DJ, hasta la transmisión de partidos, pícnics y cuentacuentos para niños. Es solo el comienzo.

Recorremos YOY para probar toda su oferta. (Video: Nora Sugobono)

El 80% de la oferta está dedicada a la gastronomía y el resultado no decepciona. Encontramos desde nombres conocidos hasta formatos creados especialmente para YOY, como La Mancha, una anticuchería del grupo La Lucha que solo funciona en esta plaza o Barbarian, que ha elaborado una variedad de cerveza pensada para los visitantes. Todos los locales ofrecen un plato dentro de su menú pensado específicamente para la experiencia por aquí. Con un precio base de S/ 15, el menú puede ser bastante amplio. Todo depende del tamaño del grupo.



SALE CALIENTE

Cindy Reátegui sabe cómo moverse en espacios pequeños: lo aprendió en Mercado 28 y hoy lo vuelve a poner en práctica en YOY. La Patarashkita es la versión casual –con una carta evidentemente más corta– del tarapoteño La Patarashca, pensada para formatos modernos e innovadores. “Nos gustó la creatividad detrás de YOY, que se ofrezca toda clase de comida”, indica Reátegui. “La gastronomía regional también encaja en este tipo de conceptos y eso es lo primero que queremos demostrar. Además, la vinculación con el arte y la cultura enrique toda la experiencia”, sostiene. Si bien hay algunos contenedores pensados como galerías de arte, el local de Cindy ha sido intervenido por el artista Harry Chávez con magníficas piezas en mostacillas inspiradas en iconografías amazónicas. Se hace inevitable no querer detenerse ahí y, efectivamente, tomarse una foto para el recuerdo. Y la red social de su preferencia.

Todo lo que debe saber:



¿Cómo llegar? YOY está ubicado en la Panamericana Sur (Parcela H, Santiago de Surco), junto al centro de convenciones del Jockey Club. Se puede ingresar en auto por el túnel de Javier Prado (camino al hipódromo) y peatonalmente por la salida de Tottus del Jockey Plaza (lado izquierdo). Hay carteles que indican las entradas o puede buscarlos en Waze como YOY Lima Box Park.



Marcas. Poke 51, Picogallo, Barbarian, Wine O’Clock, Selectos Ibéricos, Mamma Tomato, Pizza Rock, La Patarashkita, La Vaca Loca, Via Gioconda, Dinner in the Sky, Záo, Tribu, Monster Tea, Mancha, Amancaes, Buna, Nice lab, Quarto Elemento, Kumo, Dulce Compañía, Artesian, Taller y Valentina Armas, entre otras.



Horarios. Lunes a domingo de 11 a.m. a 10 p.m. Fines de semana hay horario extendido.