Jonas Brothers, el regreso: las razones que explican la euforia por los hermanos del momento

Son los hermanos del momento. Sus nombres están por todos lados. Basta que uno de ellos diga algo para hacer noticia –y que esta rebote en redes sociales. Si uno digita el nombre de la banda en Google, “reunión” y “2019” completan la búsqueda. El sorpresivo, pero en el fondo esperado, reencuentro de los Jonas Brothers ha desatado euforia entre quienes los seguían allá entre 2006 y 2007, cuando hacían sus primeras apariciones en Disney Channel; y los familiares (hermanos, primos e incluso sobrinos) de estos fanáticos.

Pero tengamos en cuenta esto: años previos a su separación, los hermanos emprendieron sus propios rumbos. Joe, por ejemplo, no se alejó de la música. Siguió un carrera de solista pero no fue hasta 2015 que, junto a DNCE, sus canciones llegaron a ocupar los primeros lugares de los charts más importantes de Estados Unidos y Reino Unido, especialmente con 'Cake by the Ocean'. El éxito de la agrupación fue tanto que artistas, como Bruno Mars, los invitaban a abrir sus shows. No olvidemos que en 2017, gracias a la gira 24K Magic del hawaiano, los peruanos se reencontraron con uno de los Jonas.

Nick fue por el mismo camino. En 2009 anunció su carrera de solista y lanzó 'Who I Am', en el que se unió a la banda The Administration. Un año después salió de gira por algunas ciudades de Estados Unidos, donde interpretaba canciones del álbum y algunas de los Jonas Brothers. Kevin; sin embargo, fue para el lado televisivo. En 2012 protagonizó Married to Jonas, producido por Ryan Seacrest –el mismo detrás de Keeping Up With The Kardashians-, un documental de E! que contaba la vida en casa del mayor de los Jonas junto a su esposa Danielle.

Cada uno en su mundo, no era difícil imaginar descanso, aunque no una separación. La despedida oficial vino en 2013 cuando -a pedido del menor de la banda- confirmaron la noticia en Good Morning America pese a estar trabajando en un quinto álbum de estudio. De pronto, este año salió un video junto a James Corden en el que los Jonas Brothers se montan al auto y protagonizan uno de los carpool karaoke más memorables. El trío está -oficialmente- de vuelta, pero, ¿por qué emociona tanto?

-LA GENERACIÓN DISNEY-

​Este es, quizás, uno de los factores más importantes. Los hermanos hicieron sus primeras apariciones en Disney Channel –cuando aún sintonizábamos ese canal- y llegaron a programas de alta audiencia como Hannah Montana. Cómo olvidar la escena del episodio 16 de la segunda temporada cuando Miley (Cyrus) encuentra a los Jonas Brothers. Si te genera buenos recuerdos, debes saber que a más de 10.7 millones de espectadores también. De hecho, es el episodio más visto de la serie.

Sin embargo, el momento cumbre entre la banda y el canal vino un año después con Camp Rock, la película musical adolescente protagonizada por Joe Jonas y Demi Lovato. Solo en la noche del premiere, el filme fue visto por 8.9 millones de espectadores a nivel mundial. Es el tercer éxito de Disney después de High School Musical 2 y Los Hechizeros de Weberly Place: La Película.

Camp Rock tenía los ingredientes para volverse así de popular: ritmos pegajosos, protagonistas que atraían a la audiencia, una trama con la que muchos –anhelan- identificarse y la lucha por los sueños. No sorprende que fuera renovada para una secuela y con giras a lo grande.

-PURA NOSTALGIA-

​Pese a que la infancia Disney puede estar ligada a este punto, vamos a separarlo por una cuestión de años. Tengamos en cuenta que el público de estos años ya no eran niños, sino adolescentes. Esa misma audiencia, incluyendo a los papás, fue la que los escuchó cuando visitaron por primera vez nuestro país en 2009. Si el concierto cumplió o no con las expectativas, eso queda en cada uno. Lo que sí es seguro: el 19 de mayo debe ser una fecha especial para los más de 32 mil asistentes.

Cerca de 33 mil personas fueron a ver a los Jonas Brothers al Estadio Nacional. (Foto: Archivo El Comercio)

Luego del éxito de Camp Rock y la gira mundial, los hermanos lanzaron en 2010: Jonas Brothers en concierto 3D, un concierto-película con una mirada un poco más íntima donde aparecen escenas tras bastidores de su apretada agenda, mientras están Nueva York realizando entrevistas y grabando en segmentos televisivos para promocionar el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, 'A little bit longer'. El proyecto fue todo un éxito. Se ubica en el segundo lugar de los conciertos llevados al cine más exitosos en su debut, luego de Hannah Montana & Miley Cyrus: Lo mejor de dos mundos en concierto.

-SU MÚSICA-

​Este punto depende mucho de los gustos, así que no entraremos en detalles subjetivos. Vamos a las cifras. En cada disco, más de una canción se convertía en hit. En 'A little bit longer', por ejemplo, figuran Burnin' Up con 30 millones de reproducciones en YouTube y Lovebug con 17 millones. Con este disco, ocuparon el primer lugar en el Billboard 200. Posición que también se vio reflejada en los charts de México, Brasil y Canadá. En ese entonces, aún seguían bajo el control creativo de Disney.

Lo que trae a reflexionar ahora es, aprovechando que este viernes lanzan una nueva canción, cuánto han madurado en este aspecto. En Sucker, desde lo visual se muestra un cambio. Ahora, cada uno con sus respectivas parejas, intentan dejar atrás ese recuerdo de boy band Disney. La letra tiene una cierta coquetería que en sus anteriores discos no era tan explícita. Los ritmos responden a los gustos actuales.

Hay mucha expectativa por el nuevo disco. En declaraciones a la prensa internacional, los Jonas Brothers han indicado que tienen como más de 40 canciones pensadas para este álbum. ¿Cómo será el proceso de selección? ¿Qué querrán contar con este nuevo material? ¿Se puede pensar en una próxima visita a Perú? Solo el tiempo tiene la respuesta.