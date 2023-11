Hay mucha luz en el departamento de José Peláez. No alberga tantísimas cosas, por ahí un gran cuadro con color en el que se lee algo sobre el amor. Los protagonistas de la oficina, donde estamos conversando, son los micrófonos con los que graba el video podcast que sobre running tiene en YouTube, aunque compiten por atención fotos enmarcadas de ambientes urbanos. Calles por las que tranquilamente pudo haber trotado. Ha tomado un té durante los 60 minutos que charlamos, y, poco antes de terminar, ha sacado de un anaquel, casi perfectamente ordenado, una bolsa transparente. Ahí reposan recortes de periódicos en los que aparece. Me los enseña. Algunos los reunió papá; también, mamá. No son muchos, pero son todo. El más antiguo data del 6 de octubre de 2004. Se titula “Los debutantes” y da cuenta del estreno de “Mañana te cuento”, la película en la que actuó a los 16 años. Se observan otros sobre su paso por la universidad en España y proyectos varios. Ese pequeño saco de plástico importa porque ayuda a rememorar diversas experiencias de vida que, dos décadas más tarde, lo convertirían en uno de los conductores más queridos y populares de la televisión en el Perú. Quizá aquel sea también el destino de estas seis páginas en las que conversa con Somos.

Peláez es amabilísimo. Posee eso que los españoles llaman ‘duende’, un carisma tan legítimo como escaso. Habla frenéticamente con las manos y tiene una cuenta de LinkedIn abandonada, que habilitó hasta la época en que trabajó en márketing y BTL en Lima, tras volver de vivir ocho años en Europa, donde estudió Administración de Empresas. Entonces, le daba duro al plan B. Es decir, estar en alguna planilla para pagar las cuentas y así poder cumplir con el plan A: vincularse a las artes escénicas. Programándose todo el tiempo, así es como dice funcionar. Hubo una época temprana de su paso por este planeta en que las limitaciones económicas fueron severas, y plantearse metas a largo plazo es la manera más efectiva que conoce para evitar que regresen. Ya no vende publicidad para ser vista en aviones, ni es locutor de radio. Hoy levita con el rol de ensueño que le significa ser el rostro de ese fenómeno que ha vuelto a reunir a las familias peruanas frente al televisor llamado “El gran chef: Famosos”. De ahí que, enfundado en ternos de colores o en zapatillas, la vida fluya bien.

Peláez le dijo no a la conducción de “El gran chef: famosos” en un inicio, pues se cruzaba con metas deportivas. Finalmente, los horarios se arreglaron. El show va por la cuarta temporada.

El programa está al aire hace seis meses. ¿Tu vida ha cambiado significativamente desde entonces?

Mmm… Yo sigo viviendo en el mismo lugar, amando a la misma chica, frecuentando los mismos sitios, visitando a mi mamá todos los domingos y teniendo la misma pasión por correr y conocer el mundo. Los pilares de mi vida siguen intactos. Lo que ha ocurrido es que, de la nada, estoy haciendo algo que amo muchísimo. Desde hace medio año, voy todos los días a un espacio creativo que para mí es un templo sagrado.

¿Cómo te toca la popularidad?

Bueno, definitivamente, ha habido una pérdida del anonimato. Se siente un poco raro, pero tomo con cariño y agradecimiento el grabar saludos, por ejemplo. Igual, he regresado a terapia. Es importante tener los pies sobre la tierra.

El éxito del programa te debe haber salpicado en otros aspectos laborales.

Sí. Estoy animando más eventos y acciones publicitarias y cobrando más por eso. Pero tengo las reglas claras respecto de hacer las cosas de forma equilibrada. Verás, yo me manejo como si fuera una empresa. Peláez E.I.R.L., digamos. Hoy administro mejor mis tiempos para trabajar y también para nutrirme de los que quiero, de mi deporte. La chamba es importante, pero lo es más la salud mental. Entonces, me organizo para no colapsar.

Como apasionado del running, tiene como objetivo correr la mayor cantidad de maratones que pueda por el mundo. Aquí en una realizada en Alemania.

¿Te ocurrió ya?

Sí, trabajé cuatro años en la radio sin parar. Solo tenía diez días de vacaciones al año y los usaba para seguir trabajando. Me encantaba lo que hacía, hasta que un día ya no. En la medida de las posibilidades, hay que estar bien espiritualmente. Buscar el bienestar es una prioridad para mí.

Como administrador, te interesaste en un negocio. Intentaste tener una marca de açaí. ¿Qué pasó?

Eso fue algo brevísimo, que no prosperó. Pasó justo antes de que empezara el programa, y los procesos, además, eran complicados. Pero sigo creyendo que el futuro está en el bienestar. Desde la pandemia, las personas nos estamos dando cuenta de lo importante que es estar bien. Y el mundo, como lo conocemos, no está orientado a hacernos sentir así.

Correr te da bienestar. ¿La partida de tu padre fue el único detonante para empezar?

No fue el único, pero sí, al inicio, correr me conectaba mucho con él. Lo que sucedió en concreto fue que un día de 2017 llegó Jonathan Maicelo a la radio y me obligó a hacer ejercicios. Con 30 años encima, y los hábitos de fumar y chupar, no pude hacer nada, imagínate. Decidí empezar con el box y entrenaba en el parque. En esas prácticas, calentaba y enfriaba corriendo, y me di cuenta de que era la parte más paja del proceso. Pensé que podía hacerlo solo y gratis. Y así arranqué.

“Mañana te cuento”, filme peruano estrenado en 2005, fue su primera experiencia profesional como actor. Volvió de España a Lima para grabar también la secuela.

¿Cómo te sientes cuando acabas una carrera?

Tremendamente vivo. Siento que solo importa el presente. Físicamente, se activan las endorfinas conocidas como opioides endógenos. Una droga gratuita y natural que te hace bien. No he encontrado una sensación que se le compare. Hay quienes lo hacen con los orgasmos. No sé si se acerca, pero es más prolongada [ríe].

¿Cuántas maratones has corrido?

Las oficiales de 42 kilómetros: cinco. La primera fue justo antes de la pandemia. La última hace poquito en Chicago. El plan es hacer todas las que pueda.

“Trato de vivir mi vida bajo la filosofía estoica que dicta que no tenemos control de lo que nos pasa, pero sí el poder de dar el 100% de nosotros en cualquier compromiso o empresa”, narra. / SOMOS > ELIAS ALFAGEME





Te levantas, escribes diarios, corres, trabajas. Las rutinas ahuyentan la ansiedad. ¿Sobrepiensas todo?

Uy, sí, uff. Cada vez menos, gracias a todo eso, pero aún le doy muchas vueltas a las cosas. Y también busco espacios para mí. El celular duerme en otro cuarto, por ejemplo. Las notificaciones están completamente desactivadas. Hay tantos estímulos que no nos aportan en nada… Pero siempre hay opciones de salida. Estamos bien, felizmente.

El futuro se ve venturoso, entonces.

Estoy superentusiasmado con lo que se viene. Me siento realizado. Sin embargo, esto es el resultado de lucharla 19 años. El inicio está en estos recortes de periódico… Yo solo quiero seguir haciendo cosas que nutran mi espíritu. ¿Estoy en la ola ahora? Sí. Pero si se acaba mañana, también estoy preparado. Que pase lo que tenga que pasar. Tengo mucho más de lo que pedí. //