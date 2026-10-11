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Resumen

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El artista Joshua Tola en su taller días antes de inaugurar su exposición “Dibujos tempranos”. Tiene solo 19 años, pero dedica todo su tiempo al estudio y la práctica del dibujo.
El artista Joshua Tola en su taller días antes de inaugurar su exposición “Dibujos tempranos”. Tiene solo 19 años, pero dedica todo su tiempo al estudio y la práctica del dibujo.
/ Diego Moreno
Por Diana Gonzales Obando

Cuando pinta, no escucha música. Prefiere no tener distracciones. Estudia mucho sus dibujos, revisa libros de arte, busca colores y formas en las que se inspira o, después, aparecen sobre el papel. Joshua Tola, de 19 años, nos invitó a conocer su estudio en Miraflores, donde estaba resolviendo los detalles del montaje. Esta entrevista la realizamos días antes de la inauguración, por lo que encontramos varias de las piezas que están ahora expuestas en la galería Fórum hasta el 31 de octubre.

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Entrevista