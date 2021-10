Conforme a los criterios de Saber más

Somos entrevistó a Josi en agosto del 2020 cuando “solo” tenía nueve millones de seguidores en Tik Tok. Hoy tiene 21.2. Sí, millones. Los contenidos que genera en esa red social, y que comparte en otras cuentas de Instagram y Youtube, son usualmente de humor o coreografías de tendencias. Sin duda es el más visto en el Perú y uno de los favoritos en América Latina. El joven chiclayano de 17 años, quien se mudó a Lima hace año y dos meses y está a punto de terminar el colegio, es noticia debido a un ataque homofóbico del que fue víctima el 1 de octubre cuando paseaba con dos amigos en Larcomar. El lamentable hecho, incluso, ha sido condenado ya por la Defensoría del Pueblo. Conversamos con él para saber de primera mano qué sucedió y los motivos por los que decidió denunciar públicamente el hecho.

Rechazamos ataque homofóbico sufrido por el #influencer @jmartineze_, así como la nula acción de los miembros de serenazgo de la @MuniMiraflores ante dicha agresión. #LasPersonasPrimero (1/2) pic.twitter.com/lciTk80lB2 — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) October 6, 2021

¿Con quién estabas en Larcomar aquel viernes?

Llegué solo a encontrarme con unos amigos. Bajé del taxi noté que a mi lado izquierdo había un grupo de 12 personas. Ellos comenzaron, de la nada, a insultarme y molestarme. No vi ninguna mujer, solo eran hombres. Traté de ignorarlos y seguir mi camino.

¿Es la primera vez que te acosan de esa manera?

Por ser una figura pública ya había sido objeto de maltrato en las redes, pero en persona es la primera vez que me pasa.

¿Qué pasó a continuación?

Me encuentro con mi amiga Mafer Cast (también tiktoker con 600 mil seguidores) y su novio Aaron. Me pregunta qué pasa y les explico. Me dicen que me están siguiendo. Ella voltea y les dice que por favor se alejen porque me estaban incomodando. Ellos le contestan de manera agresiva, uno levanta la mano y quiere como que atacarla, por lo que su pareja sale a defenderla. En eso, unos seis de ellos se van contra Aaron a pegarle. Lo arrinconaron, lo golpearon, le sacaron sangre de la boca, le rompieron un diente. Yo estaba a un costado ayudado, en verdad, como por seis seguidores que me habían reconocido. Se detienen porque Mafer se acerca al grupo, trata de sacar a su novio. Al final todos lo dejan.

¿Es verdad que el serenazgo de Miraflores no interviene sino hasta el final?

Sí, llegan dos agentes al final a decir solamente “sepárense”, pero no intervinieron desde el inicio cuando comenzaron a insultarme y tengo entendido que Miraflores es un distrito que se jacta de promover la igualdad de las personas. Hay un video del hecho, pueden corroborar ahí lo que digo. Debieron hacerse algo.

¿Tu amigo se encuentra bien ahora?

Sí, está bien.

Los chicos que te agredieron eran muy jóvenes. ¿Te sorprende que muchachos de tu generación, que se podría pensar tienen una mayor amplitud de pensamiento, tengan actitudes homofóbicas como estas?

Sí, todos eran menores de edad. Los identificamos porque la misma gente en Internet nos hizo saber sus identidades. Es una pena. Puedo entender que una persona mayor tenga este tipo de ideas, pero de mi generación... Muchísimos jóvenes, amigos míos, y por lo que leo en Internet, piensan que todos somos iguales sin importar si eres gay o no. Pero queda claro que todavía se siguen inculcando o traspasando ideas contrarias. Es triste.

En nuestra conversación de hace un año nos contaste que te interesaba exponer la problemática LGTB, que ibas a usar la vitrina que tenías para que se tome conciencia del tema.

Sí y a partir de lo que a mí mismo me pasa. Cualquier persona tiene el derecho de caminar libremente. Si no está afectando a nadie no debe andar con miedo por la calle. Por qué debe haber alguien siguiéndote, insultando... Si yo como persona LGTB hablo sobre el tema creo que puedo ayudar, dada la cantidad de seguidores que tengo. Cuántos pasarán por lo mismo todos los días. Seguiré hablando en voz alta para apoyar a la comunidad, para que se sientan bien, se sientan escuchados.

¿Qué sugieres hacer a los miembros de la comunidad LGTB que son víctimas de ataques?

Lo mejor que uno debe hacer cuando le pasen ese tipo de cosas, ya sean ataques virtuales o en persona, es no quedarse callado. Así alguien que quiere meterse contigo sabe que tú te vas a defender denunciando. A las autoridades o en redes sociales, pero saben que lo vas a decir. Mientras más se discuta esto es mejor a la larga para la defensa de nuestros derechos. Tenemos el derecho de vivir como todos.//

