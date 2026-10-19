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Uno de los momentos más importantes del taller artesanal Sincretismo y de Jossué Zavala, cuando el papa León XIV tuvo en sus manos una de sus piezas.
Uno de los momentos más importantes del taller artesanal Sincretismo y de Jossué Zavala, cuando el papa León XIV tuvo en sus manos una de sus piezas.
Por Diana Gonzales Obando

Desde la ventana de su taller en la cuadra dos de la avenida Tacna, el artista Jossué Zavala puede ver en primera fila la manifestación de fervor religioso más importante del país. La pesada anda del Señor de los Milagros, cargada por decenas de hombres vestidos de morado, va acompañada de miles de devotos que avanzan a paso lento y se unen a la festiva expresión de nuestra cultura y gastronomía popular. Así es nuestra tradicional procesión, un mar morado con olor a sahumerio, anticuchos y picarones.

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