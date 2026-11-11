Del 11 al 16 de noviembre, Robert Prevost realizará su primera visita apostólica al Perú tras asumir como sumo pontífice de la Iglesia católica, en mayo de 2025. Su recorrido contempla una apretada agenda que lo llevará por Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Detrás de cada misa, desplazamiento y encuentro se despliega una operación logística de enorme complejidad. El padre Juan Bytton, quien se encuentra inmerso en los preparativos de esta visita, nos explica cómo se ultiman los detalles de este acontecimiento histórico.

¿Qué representa para la Iglesia peruana la visita de León XIV, considerando que Robert Prevost desarrolló buena parte de su trayectoria pastoral en el Perú?

Creo que es un regalo de Dios, una mirada especial hacia el Perú. Estamos rodeados de malas noticias y, muchas veces, percibimos más lo negativo que lo positivo. La visita del Papa es un gran gesto y un don que nos permite respirar de otra manera. Basta ver la devoción de la gente, su fervor y sus deseos de sanación, paz y justicia. Su presencia es un soplo de Dios para el país.

Desde que asumió como pontífice, digamos que nos ha tenido muy presente.

Sí, y por eso es importante mirar la propia historia del Papa: un ser humano, un agustino misionero que regresa a una tierra que quiere mucho. Desarrolló sus primeros años de misión en el Perú, en Chulucanas y Trujillo; luego fue superior general de su orden y, finalmente, obispo de Chiclayo. Toda esa experiencia ha sido una preparación que ahora vuelca en su labor como pastor de la Iglesia universal. Hay gratitud, pero también un compromiso del Perú hacia él.

Usted es secretario general de la visita a Lima. ¿Cuáles son sus principales responsabilidades?

Mi función es coordinar las actividades y servir de puente con las instituciones que participan en la organización, empezando por la Cancillería. Conversamos diariamente con nuestros interlocutores del Gobierno para revisar los detalles logísticos de los eventos en Las Palmas, el Estadio Nacional y la Plaza Mayor. También articulamos esfuerzos con la Policía, los bomberos y los municipios. Es un trabajo conjunto entre la Iglesia y el Estado.

El papa León XIV partió rumbo a Sudamérica. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) / FILIPPO MONTEFORTE

¿Cuál es el mayor desafío de organizar una visita de esta envergadura?

El evento más complejo es el de Las Palmas, por la magnitud de la convocatoria: hablamos de más de un millón de personas. Esto involucra a numerosas instituciones, desde las Fuerzas Armadas y la Policía hasta los municipios, la ATU y distintos ministerios. Dentro de la Iglesia también hay una enorme labor litúrgica: tenemos más de mil sacerdotes inscritos para concelebrar la misa. El principal reto ha sido el tiempo. Hemos tenido muy poco para prepararlo, aunque la experiencia de la visita del papa Francisco en 2018 nos ha permitido aprender y mejorar. Hay muchísimas personas que están poniendo un esfuerzo extraordinario.

¿Cómo se diseña la agenda del Papa y qué peso tienen sus vínculos personales con el país?

El Estado y la Iglesia peruana realizan una invitación formal. Luego, la Conferencia Episcopal Peruana elabora una propuesta de agenda, con los lugares y actividades que se plantea visitar. El Papa y su equipo la evalúan y, a partir de las visitas de las comisiones avanzadas, se van ajustando los detalles. Es un diálogo constante entre la Conferencia Episcopal, la Nunciatura Apostólica y las diócesis involucradas. Chiclayo, donde fue obispo, tiene un lugar muy especial en su corazón. Por eso se ha ampliado su estadía para que pueda compartir más tiempo con esa comunidad. En esta ocasión, todo se ha trabajado prácticamente contrarreloj.

LIMA, PERÚ - JUEVES 29 DE OCTUBRE DEL 2026 Sede de la Misa de Clausura del Papa León XIV que se desarrollará en la base aérea de Las Palmas en el distrito de Surco. 29 de octubre de 2026 en Lima, Perú. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > FERNANDO SANGAMA

¿Qué mensaje espera que León XIV comparta con sus fieles peruanos?

Esperamos una voz que nos ayude a mirar el futuro con esperanza, a encontrar la luz al final del túnel. Rezo todos los días para que haya un antes y un después de la visita del Papa. Nos estamos preparando no solo logísticamente, sino también de corazón y de oído, para recibir su mensaje. No ha habido un Papa que nos conozca tanto como él. Habla nuestro idioma y conoce nuestra idiosincrasia. Ha vivido en el Perú el terrorismo, la pandemia y otras dificultades. Eso le da un peso especial a su mensaje.

¿Qué le gustaría que se lleve el Papa de esta visita?

Me gustaría que se lleve a nuestro país en el corazón, que sienta todo nuestro respaldo, cariño y oración. Ser Papa no es una misión fácil: es gobernar la Iglesia y ser una voz moral en el mundo. Que sepa que estamos con él. Y que nosotros también recibamos su mensaje y lo pongamos en práctica. En Lima hemos proyectado un trabajo antes, durante y después de la visita, con documentos, eventos y congresos que permitan canalizar sus palabras hacia una transformación social. Si se va sintiéndose escuchado, habiendo sembrado el Evangelio y dejando ese impulso para que trabajemos por el país, será una gran satisfacción. Y, por supuesto, que se vaya feliz. //

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