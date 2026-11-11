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Resumen

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El padre Bytton tiene como función coordinar las actividades y servir de puente con las instituciones que participan en los preparativos de la visita del Sumo Pontífice. (Foto: Giancarlo Shibayama)
El padre Bytton tiene como función coordinar las actividades y servir de puente con las instituciones que participan en los preparativos de la visita del Sumo Pontífice. (Foto: Giancarlo Shibayama)
/ Giancarlo Shibayama
Por Jorge Chávez Noriega

Del 11 al 16 de noviembre, Robert Prevost realizará su primera visita apostólica al Perú tras asumir como sumo pontífice de la Iglesia católica, en mayo de 2025. Su recorrido contempla una apretada agenda que lo llevará por Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Detrás de cada misa, desplazamiento y encuentro se despliega una operación logística de enorme complejidad. El padre Juan Bytton, quien se encuentra inmerso en los preparativos de esta visita, nos explica cómo se ultiman los detalles de este acontecimiento histórico.

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