En el 2021 fue director asociado de Grease, el musical, obra que estuvo en las marquesinas de la Gran Vía por diez meses. Justo ahora se estrenará en Barcelona y luego se irá de gira por el resto de España. No obstante, ese ha sido solo el comienzo para quien por años fue responsable de los taquillazos peruanos de Los Productores y La Plaza. Hace dos meses estrenó allá Mamma Mia! y el éxito ha sido rotundo. Él conversó con Somos.

—¿Te propusieron hacer Mamma Mia! debido al éxito de Grease?

No, ya me habían hablado de ello en el 2019. Originalmente íbamos a estrenar Mamma Mia! en el 2021, pero con la pandemia los planes cambiaron. Decidieron hacerlo este año y coincidió que yo tenía el tiempo.

—El desafío de cargar esta vez con toda la responsabilidad de la obra, la primera que diriges en Europa, ¿cuán grande ha sido?

Ha sido enorme, pero increíble. Tengo un equipo de producción y técnico de primer nivel que me han sostenido todo el tiempo. Lo bueno fue que ya tenía experiencia con esta pieza. Yo la monté varias veces en Lima, entonces me era muy familiar. Tenía mucha seguridad en los pasos que iba a dar. Y para qué, nos ha ido espectacular. Mamma Mia! es hoy una de las obras más exitosas en España. Estamos muy felices.

Rómulo Assereto y Fisher en una gran avenida de Madrid con un bus detrás que promociona el proyecto en el que hoy están embarcados.

—Les gusta mucho el teatro musical a los españoles…

Sí. Este se ha ido gestando en los últimos años gracias, entre otros motivos, al trabajo de SOM Produce, los productores de teatro musical más grandes en este país, con quienes hemos hecho Grease y Mamma Mia! Con tesón han ido ellos ejecutando propuestas todo este tiempo y se han ganado sus seguidores.

—¿Qué diferencias encuentras entre el público español y el peruano?

Aquí en España son muy efusivos. La gente responde, aplaude, grita, se para, baila. Hacia el final de las funciones se vuelven locos. Recibimos ovaciones a las que no estoy acostumbrado [ríe]. De hecho es un público más entusiasta que el de Lima. Me parece que a menos que sea cuestiones de fútbol o de comida, nosotros no terminamos de hacer ebullición; somos como más tranquilos. Aquí el teatro está muy insertado en la vida de la gente. Uno va para celebrar el cumpleaños, un aniversario. El 31 de diciembre hay función, para que te des una idea… es muy bonito.

—La energía que le inyecta eso a un director…

Es increíble. Sobre todo, por los momentos tan duros que hemos vivido en los últimos años …

—¿Por qué el teatro peruano sigue teniendo problemas para reactivarse?

Bueno, hay que pensar que la situación en el Perú es muy complicada hoy. La inestabilidad no te permite planear mucho. Nunca se sabe qué va a pasar, si va a entrar o salir un nuevo ministro, cómo se va presentando la situación política... Si a eso le aumentas que no hay la costumbre masiva de ir al teatro... Antes de la pandemia sí estuvimos en un muy buen momento. De eso puedo dar fe.

“Mamma Mia!” se estrenó el 7 de octubre y se presentará durante varios meses más en Madrid y luego saldrá de gira por el resto de España. SOM Produce está detrás de la puesta en escena.

—¿Tienes todavía proyectos en Lima?

Sí, yo quiero siempre seguir generando cosas allá. Lima es mi casa. El siguiente invierno iré para reestrenar algo y, ojalá, estrenar algo nuevo.

—Pero tu prioridad es España…

[Ríe] No sé… Mamma Mia! está siendo una puerta muy grande para mi carrera. Eso gracias a SOM Produce y David Serrano, quienes me han dado la oportunidad. Queda aprovechar y ver qué más se pueda generar aquí. Ya se están armando cositas, pero no puedo decir nada para que no se sale. Todo felizmente pinta bien. //