Salía corriendo a la cancha del Lolo con su visera, su camiseta Puma recién traída de Buenos Aires, su pelo rubio tipo Thor. Había nacido el 31 de marzo de 1965 en Oberá, Misiones, y se hizo arquero bajo el influyente dominio de Gatti y -sobre todo- Fillol y estaba en Lima, atajando por la 'U', desde mediados de 1988. En una época sin Internet, los futboleros consumíamos la revista El Gráfico prestada de algún tío con buen trabajo, o contrabandeada en la Colmena, a la espalda de la Villarreal, ese paraíso de cachivaches. Y saber que algún jugador con destaque en esa biblia llegaba al Perú como refuerzo de un club importante -Zubzuck había sido un arquero con proyección en menores-, despertaba el lógico interés de quien ve, cruzando la cordillera, el caballo blanco de San Martín. Porque de Zubczuk sabía El Gráfico. Era, si no un milagro, una buena noticia para el país de las malas noticias.

Los periodistas ni siquieran sabían escribir bien su apellido pero ya su presencia era una buena noticia.

Su agressividad para poner el pecho en cada pelota, sumado a su look de superhéroe y el campeonato nacional que consiguió Universitario al año siguiente de su arribo, convirtió automáticamente a Juan Carlos Zubczuk en un hombre querido, aplaudido. Ni siquiera Óscar Ibáñez, el arquero tricampeón, tiene el feeling que él sí: el Ruso es el único arquero en la historia de la 'U' con su propia canción.

***

Invierno 2018. Es la ceremonia de inauguración de que iba a ser el Museo de la 'U'. La gala tiene una locación ideal, romántica, casi medieval: los jardines del Hotel Country, en la zona más exclusiva de San Isidro. A un lado están los jugadores de la 'U' vestidos con trajes, foto poco usual para hombres que trabajan con shorts y chimpunes. Es un año duro: Universitario está jugándose el descenso. Perdidos entre la gente, notables vinculados al club crema que han sido invitados para darle (más) glamour, los Zubczuk padre e hijo, Juan Carlos y Patrick, han sido rodeados por periodistas y curiosos que les preguntam, entre muchas cosas, qué se siente jugar en la 'U'.

-Defender -dice el Ruso-. Lo que los Zubczuk hacemos es defender a la 'U'.

El Rusito -alias que se ha ganado en estas fechas de cardiólogo- se ríe.

-¿Pero saben ustedes qué pasó el día en que le tocó a Patrick entrar contra Huancayo, allá en la altura? ¿Saben? Les voy a contar. Yo sabía que Patrick iba a tener su oportunidad. Él se ha preparado para este momento, toda la familia. Es un mérito atajar en la 'U'. Por eso, el día en que iba a viajar, le metí en el bolso el calzoncillo con el que yo tapaba en la 'U' de Roberto, del Puma, del Viejito Nunes, de Ronald, de Tomás. Se lo había regalado antes y con ese tenía que viajar.

Una cábala. Luego de ese partido en Ayacucho, le ganó a Huancayo, a Comercio, a Binacional, a Rosario, empató con Boys, le ganó a Cristal. Unos resultados más y se salvó.

Juan Carlos Zubczuk y Patrick Zubczuk en Universitario (Foto: GEC / Archivo / Internet)

***

@ubaldofillol es el Pato Fillol. La brevedad de la descripción de su cuenta de Twitter es su grandeza: “De San Miguel del Monte. Coordinador General del departamento de arqueros del fútbol amateur de River Plate de Argentina. Campeón del mundo en 1978. Instagram: patofillol”. Ese Señor -las mayúsculas son mías- le escribió hoy un mensaje cariñoso al Ruso Zubczuck, el arquero argentino nacionalizado peruano que tan profundo caló en el hincha de la 'U', que hoy cumple 55 años: “Gran arquero y amigo. Abrazo del alma”.

ESTE ES EL MENSAJE:

Feliz cumpleaños a Juan Carlos Zubczuk, a quien conocí cuando compartimos plantel en #Racing. Gran arquero y amigo. Abrazo del alma, 'Polaco'. pic.twitter.com/PDBCR6NCK1 — Ubaldo Fillol (@ubaldofillol) March 31, 2020

¿De dónde se conocían Zubczuk y Fillol? De Racing, su casa, donde entrenaban juntos y donde el Pato era todo lo imaginable. El diario Clarín le hizo una nota al Ruso en 2017 donde recordaba aquel torneo que lo mostró al fútbol argentino: el torneo Proyección 86, un campeonato juvenil -podríamos llamarlo de reservistas- que se jugaba martes o miércoles con la premisa de presentar a los cracks del futuro. Zubzuk fue elegido el mejor jugador de ese campeonato y Racing, su equipo, fue el campeón. Luis Islas, arquero mundialista con Argentina en México 86, Italia 90 y Estados Unidos 94, era uno de los arqueros de su promoción, que recuerda esas temporadas en El Gráfico 1089.

—¿Entonces? ¿Sos el mejor o no?

—Al Pato no lo discuto, no le pelearía el puesto. Si soy el mejor de los de acá no lo puedo decir yo, lo que digo es que no ando lejos. Está Gatti a pesar de sus 40 años, Pumpido... ¿Sabés a quién admiré al principio, también? A Carnevali. Estoy tranquilo, soy muy amigo de Amadeo Carrizo y siempre me dice que el arquero empieza a los 23 o 24 años, que estoy muy adelantado. Por eso hay que serenarse, no escuchar demasiado los elogios. No quiero que me pase como a Zubczuk, el pibe de Rulo, que entre la gente y el periodismo lo apuraron; no digo que lo quemaron, pero no juega.

Luego de ese Proyección 86, exactamente dos años después, el mejor arquero de ese campeonato vino al Perú y se hizo un nombre.

***

Tras los campeonatos con la 'U' -90,92 y 93- y su retiro en Alianza Atlético, Juan Carlos Zubzuck fue muchas cosas en el fútbol peruano. Dueño de El Portón Gaucho, uno de los restaurantes de parrilla paso obligado en el viaje de cualquier hincha de la 'U'. Mural en la tribuna oriente del Monumental, con la frase El Mejor de los Arqueros. Preparador de arqueros de la 'U' que dirigió Nunes en 2006. Usual invitado a programas de TV. Cortés hombre para dar entrevistas. Portada de Los Años Maravillosos (Estruendomudo, 2019), el libro que recorre los años 90 de la 'U'. Y papá de Patrick, el joven arquero que en 2018 puso la cara por su club y así contribuyó a salvar el descenso, ese puñal.

Si alguna forma tienen los hombres de fútbol de devolver tanto cariño de las tribunas, esta quizá es la más heroica: regalarles un hijo que los defienda.

