Por Jorge Chávez Noriega

Hace quince años, Juan Diego Flórez imaginó un espacio donde miles de niños peruanos tuvieran la oportunidad de hacer música. Lo que no podía prever era cuánto crecería aquella idea inicial. Con los años, Sinfonía por el Perú fue ampliando su propósito hasta convertirse en una organización de desarrollo integral, con un impacto que va más allá de la formación musical. Hoy, al mirar ese recorrido, Flórez reconoce que la mayor sorpresa ha sido comprobar hasta dónde podía llegar aquella iniciativa. “Siempre soñé en grande, pero no podía dimensionar todo lo que Sinfonía iba a crecer y transformarse”, nos dice el tenor peruano.

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