El guía del tenis peruano

Hay una anécdota que siempre cuenta Juan Pablo. Cuando va con su mochila de entrenamiento, acá en el Perú le preguntan qué cosas lleva. En Argentina, ven las dimensiones y de inmediato saben que es tenista. Pero en esa maleta, Varillas carga más que sus raquetas, traslada el legado del tenis peruano.

Es nuestra raqueta número uno y si bien su perfil de alto rendimiento lo aleja del día a día común, sigue siendo el chico que acepta dar una clase a los alumnos del entrenador con el que se formó; continúa disfrutando con su familia y se vuelve el más hincha cuando juega Universitario.

“Las cosas caen por su propio peso”, dice cuando lo señalo como el encargado de empujar el tenis peruano, ya que ha hecho que marcas se fijen en este deporte —este año ha sumado dos nuevos auspiciadores—, pero sus logros se notan más en la cancha.

Y no solo hablamos de resultados como jugar los cuatro Grand Slams este año y llegar a la cuarta ronda en Roland Garros, o no perder de local en la Copa Davis desde 2016. Sus logros están en marcar el camino que él no tuvo. A punta de buenas y malas decisiones, armó su carrera, y hoy los chicos lo siguen. No le fue bien formándose en Barcelona y regresó a darse una nueva oportunidad en Buenos Aires. Ahora jugadores como Bueno y Buse saben que en Argentina pueden iniciarse como profesionales.

Y es que todo fue cuesta arriba para Juan Pablo. Cuando empezaba en el tenis, ya Luis Horna estaba retirado. Creció sin referentes en el circuito. Cuando parecía que 2019 sería el año de su despegue, su entrenador Duilio Beretta se alejó del tenis,

Ahora le toca un nuevo reto, colocar al Perú en los Qualifiers de la Copa Davis. Noruega pinta un rival accesible en el papel, y con la localía del Lawn Tennis este fin de semana debe ser positivo, pero en el tenis se celebra con el ‘match point’ concretado. Y Juan Pablo lo sabe.