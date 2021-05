Conforme a los criterios de Saber más

Lo último que ha tenido Juan Esteban Aristizábal Vásquez (48) en este año y dos meses de pandemia es un descanso. Estaba por terminar de grabar un álbum en el primer trimestre del 2020, hasta que el panorama cambió. Lejos de hacer una pausa –se espanta de tan solo pensarlo–, se embarcó en otro proyecto, entre Colombia y Estados Unidos, que acompañó su trabajo en el estudio. Así nació Origen, un disco donde reversiona doce canciones que marcaron su vida. Eso acompañado de un documental de Amazon Prime con el mismo nombre que ya puede verse.

Al otro lado de la pantalla, desde Miami, aparece Juanes –que viste una camisa playera, con el cabello largo, a la altura de los hombros, y la barba recortada– lleno de vitalidad pese a haber estado todo el día en entrevistas. Detrás de él está proyectado su nombre y el título del disco con tipografía hippie y colores simbólicos del reggae. “Es una época de mucho contraste: de pasar de 0 a 100 constantemente. Mi familia, gracias a Dios, está bien. He aprovechado en hacer música como loco [risas]. El álbum me sirvió también de antesala para empezar a hacer mi música nueva”, reflexiona con franqueza. Esa que también escuchamos en su música. Esto nos contó.

–¿Qué motivó querer explorar tus orígenes ahora?

Hace ya dos, tres años venía con la idea de hacer un álbum de covers para no tener la responsabilidad sobre mi hombro de hacer mi música, sino también de poder divertirme y recordar esos caminos, ese regresar a la infancia de esas canciones que me marcaron muchísimo. También con la idea de refrescar quién soy, de dónde vengo, por qué empecé en la música. Ahora tengo la tranquilidad y la oportunidad de hacerlo. Quizá antes no había pasado porque no estaba preparado. Fue un ejercicio especial que en este momento me cae perfecto.

DÉCIMO ÁLBUM. Coproducido con el multiganador del Grammy Sebastian Krys, Origen cuenta con 12 canciones con estilos como el tango, merengue, heavy metal, folk, reggae, vallenato, pop y, claro, rock. El disco cuenta con un documental en Amazon Prime, ambos ya disponibles.

–Se dice que el primer amor musical es aquel que uno escucha en la infancia y, sobre todo, en la adolescencia. ¿Cómo fue volver a abrir esas puertas?

Uf, ha sido increíble. Ha sido sanador y enriquecedor desde cualquier punto de vista. Toda la música que he hecho viene mucho de la influencia de estas canciones, que era lo que cantaba de pequeño con mis papás y mis hermanos en el centro de Medellín. Revivir la explosión cultural del rock en español en los 80, después en los 90, una época también increíble… Fue muy importante porque me refrescó mucho ese camino que había recorrido.

–Origen incluye clásicos como No tengo dinero, de Juan Gabriel, o Could You Be Loved, de Bob Marley. Hay cierta responsabilidad al (re)interpretar canciones que ya tienen un espacio ganado en el oyente...

En este caso ha sido “voy a tomar esta canción, que no es mía, y la voy a hacer a mi medida”. Voy a acercarla a mi mundo. Fue increíble el viaje, de poder ver cómo podía interpretar esas canciones tan icónicas, por lo menos para mí, en lo personal, como Volver, de [Carlos] Gardel o con Julio Jaramillo, esa música que escuchaba en mi casa cuando estaba muy pequeño.

–El origen también tiene que ver con el lugar donde nacimos y crecimos. ¿En algún momento te planteaste reprogramar este proyecto por lo que está atravesando Colombia?

No realmente. Mira que es curioso: este álbum sale este 28 de mayo y hace dos años, cuando salió mi otro álbum [Más futuro que pasado], también estaba el estallido social. Tener ese temor de quedarte paralizado no lo quiero experimentar. El tema colombiano no es de ahora, es histórico. Desde el origen mismo de la patria. [Colombia], como país mismo, no se ha reconocido a sí mismo. No hemos entendido que como sociedad somos indígenas, afros, minorías. Por muchas razones históricas no hemos podido ser incluyentes y eso es algo que está saliendo a la luz. Eso, sumado a la corrupción, al narcotráfico y a muchos factores que están ahí, hace que esto sea un estallido social muy fuerte. En medio de la frustración e impotencia, hay esperanza. Por eso sigo adelante con mi música. Tenemos que seguir adelante.

ESTALLIDO SOCIAL. “El abuso, la brutalidad de la fuerza pública que hemos visto es muy triste. Vos ves que son jóvenes todos. No solamente es el estudiante: es el policía joven, el soldado joven también”, dice Juanes, quien se ha pronunciado desde un inicio sobre las protestas en Colombia. El detonante fue la propuesta de reforma tributaria que favorecería a estratos privilegiados. (Foto: Getty Images)

–El estallido social no es propio de Colombia. Se vio en Chile hace un par de años, hoy en camino a una nueva constitución. Perú también ha estado y está muy convulsionado...

Lo que pasa en nuestros países no va a parar de un mes para otro. Todo eso es duro y frustrante, pero al mismo tiempo a mí me genera algo de esperanza. Puede que esto sea necesario para que, ojalá, las vidas perdidas no sean en vano. Que todo esto nos lleve a un punto de sensatez, de calma, de mirarnos a los ojos y entender quiénes somos, y tener que corregir desde la estructura lo que tenga que corregirse. También nos da una claridad de cómo vamos a votar en las próximas elecciones por concejales, por alcaldes, por gobernadores, por presidentes, teniendo en cuenta toda esta conjunción que es la política. No todo lo que prometen se cumple.

–Y como artista, ¿qué toca hacer?

Para mí es un tema que va más allá de si es artista o no. Me di cuenta hace mucho rato de que podía, por ejemplo, a través de la fundación Mi Sangre, hacer cosas todos los días. Sin tener necesariamente que hacer eventos o alzando la voz en Twitter desde la violencia, el odio, la rabia o la intolerancia. Hay que entender que todos somos distintos. Cada quien tiene su manera y su libertad de manifestarse como quiere. Es importante, más bien, desde la ciudadanía, entender el compromiso de: “Ok, qué puedo hacer para que esto sea mejor”. Desde su perspectiva, desde lo que puede hacer. //