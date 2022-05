Modela desde los 15 años y tiene casi 15 también viviendo lejos del país. Aunque considera Nueva York como su casa, ha pasado temporadas en Londres, Hamburgo, Barcelona, París o Milán, poniéndole su rostro y figura a importantes campañas publicitarias. Hoy, Juana vive un reto mayor: trasladarse de las pasarelas y las sesiones de fotos al cine. Su debut lo hizo el 2017 en Los últimos, disponible en Amazon Prime Video, que fue dirigida por el argentino Nicolas Puenzo y producida por su padre, el gran Luis Puenzo, quien levantó el Óscar a mejor película extranjera en 1986 por La historia oficial.

Recién llegada a Lima para la filmación de La piel más temida, el nuevo proyecto de Joel Calero que marcará su debut en el cine nacional, Juana expresa su entusiasmo por la película y su alivio porque su carrera como modelo le permita hacer estas pausas para dedicarse a su otra pasión.

Alejandra, su personaje, es una joven que regresa a un Perú que no recuerda, pues lo dejó de muy pequeña. Eso la enfrenta a sorprendentes desafíos en la búsqueda de su identidad y en el reencuentro con sus raíces y con un oscuro pasado familiar, marcado por la violencia terrorista de los años 80.

—¿Descubrir la actuación te ha alejado del modelaje o es una pausa?

En algún momento creí que actuar era muy parecido a modelar, que mi naturalidad frente a las cámaras podría servirme si alguna vez tuviera un proyecto de actuación. Pero cuando comencé en el cine con Luis Puenzo, inmediatamente me di cuenta de que tenía que prepararme. Apenas terminé Los últimos, empecé a formarme y estudiar para lo que vendría.

—¿Cómo ha sido esa preparación?

Llevé clases en el Lee Strasberg Institute de Nueva York, una de las más prestigiosas escuelas de actuación. Hacer La piel más temida es increíble, aunque la actuación aún es nueva para mí y sigo aprendiendo en el camino. Es también lo que me encanta de este proyecto con Joel, que ayuda a sus actores a conectarse. Por eso vine al Perú dos semanas antes de las grabaciones para tener esa comunicación natural que es muy de las películas de Joel.

—¿Cómo fue actuar en Los últimos?

Salí directo a la cancha, como se dice. No hice ni un coaching porque no teníamos tiempo. Yaku, mi personaje, era una refugiada preocupada por los problemas con el agua, la contaminación, lucha por su vida y su futuro en un ambiente de guerra. Eso me llamó la atención, porque estaba muy alineado con temas que también me preocupan. Al igual que La piel más temida. Es una historia muy bella la de Alejandra con su abuela, pero también hay temas que son súper fuertes, que no podemos olvidar, que son parte de la historia de este país, cosas de las que a veces no se habla.

—Tu propia vida puede tener similitudes con la del personaje…

Muchas similitudes. Me fui a los 16 años, no regresé y cada vez que vuelvo por unos días me encuentro cosas nuevas. El país siempre va desarrollándose de diferentes maneras. Hay mucho de lo que me entero o que aprendo en cada breve retorno.

—Te casaste hace pocos meses. ¿Cómo has llevado tu vida familiar, paralelamente a estos nuevos proyectos?

Es difícil dejar mi casa, a mi esposo, a mis perros, mi vida. Pero lo hago porque estoy apasionada por esto y tengo el apoyo de mi esposo y de toda mi familia.

“Conocí a Julianne Moore en una campaña de L’Oréal. Le conté que estaba comenzando mi carrera. Me aconsejó educarme y seguir mi intuición”. Juanita Burga Modelo Peruana

—¿Tienes referentes dentro de la actuación?

Estoy ahora haciendo drama, pero me gustaría también el cine de acción y la comedia. Robert de Niro es mi mayor referente, me encanta el lenguaje corporal de sus personajes. También Julianne Moore, a quien conocí en una campaña que hice con L’Oréal (ella es una de sus embajadoras). Fue superlinda. Yo estaba por viajar para grabar Los últimos, así que le conté que estaba comenzando mi carrera y ella me dio unos consejos.

—¿Qué te dijo Julianne Moore?

Que debía perseguir mi sueño y educarme, pero que siempre siguiera mi intuición. Dijo que mi estilo era muy interesante y que si me hubiera conocido antes podría haber hablado con el director para hacerme el casting en una gran película que recién habían terminado, ya que estaban buscando a un personaje con mi look. ¡Eso me ilusionó mucho!

—¿Has pensado actuar en Hollywood?

Totalmente, todo el mundo quiere ir a Hollywood.

—Creo que Ricardo Darín dijo alguna vez que no quería…

Bueno, es el único, pero probablemente en su interior sí quiere. A Luis Puenzo le ofrecieron irse a Hollywood, pero prefirió quedarse en Argentina y dio apoyo decisivo a leyes para el cine. Su película ganó un Óscar, un Globo de Oro. Tuve la suerte de empezar con uno de los más grandes. También tengo un proyecto posible con Netflix del que aún no puedo contar mucho. En Hollywood tienes una sola oportunidad y, si no la haces bien, no entras. Me conocen como modelo, pero quiero que me empiecen a respetar como actriz. Si lo logro, es porque he trabajado para eso. //

EL GOLPE DE LA PANDEMIA: DENTRO Y FUERA DE LA PELÍCULA

La piel más temida será la segunda parte de una trilogía iniciada con La última tarde (2016) y que retrata al Perú posterior a los años del terrorismo: un país con heridas, recuerdos, oscuros secretos y sueños truncos. En la cinta que inauguró el tríptico, dos ex senderistas se volvían a reunir mientras que en Álbum de familia, proyectada para el 2023, la historia se enfocará en el hijo de un militar que descubre el turbio pasado de su padre.

En La piel más temida, la protagonista es una joven que vuelve al país y, casi sin querer, se reencuentra con verdades que antes le eran desconocidas, lo que significa enterarse de la historia de un padre que no conocía y que está purgando condena por terrorismo.

En el camino, establece fuertes vínculos con su abuela, una humilde y sabia campesina. “El hecho de que la película se haya suspendido dos años, debido a la pandemia, creo que le ha dado más consistencia”, nos dice el director Joel Calero. “El Perú golpeado por el COVID no aparecía en el guion original, pero me pareció indispensable incluirlo ahora en la historia”.

“Esta película se viene haciendo gracias a un premio del Ministerio de Cultura y a la ayuda de Ibermedia. Pero sabemos que la mayoría de empresas difícilmente van a darle apoyo a una película como la mía o como Wiñaypacha, Retablo o Rosa Chumbe. Películas así no reciben patrocinio de empresas. Entonces, eso limita los proyectos, que no pueden ser muy grandes por la falta de financiamiento”, agrega el director.

A pesar del financiamiento inicial, para poder terminar la película Joel requiere aún unos 60 mil dólares. Necesita el apoyo tanto del público como de las empresas interesadas en patrocinar La piel más temida. Alguien le dijo hace poco que su esfuerzo para obtener un financiamiento para la película por crowdfunding es una campaña “por su sueño”. “Pero a veces siento que es una campaña ‘por mi pesadilla’ o ‘mis delirios’ –nos dice con una sonrisa irónica-. Hacer cine transita entre el delirio y la pesadilla”.

Hace poco más de 10 años fue uno de los primeros en iniciar una campaña similar para terminar su película Cielo oscuro –protagonizada por Sofía Humala y Lucho Cáceres–, y tuvo éxito. Espera tenerlo también esta vez. Hay distintas formas de apoyo, que van desde los 15 a los 5 mil dólares, dependiendo de si quieres sencillamente aportar a la realización del filme o convertirte en productor asociado. Puedes solicitar más informes a factoriasur@gmail.com.