Extremos, como ella, son estos días para Juliana Oxenford. Levantarse. Asistir a su hija María (7) en las clases virtuales; tener reuniones con su equipo de trabajo vía Zoom por las mañanas; cocinar el almuerzo; buscar una caja de tinte de pelo de 22 soles para aplicárselo ella misma; estar al tanto de la coyuntura; chequear noticias en el celular; ballet virtual para María a media tarde; meter ropa en la lavadora; otra junta Zoom con la producción; manejar al canal; conducir un programa periodístico en vivo en medio de una pandemia mundial; enfrascarse en entrevistas y discusiones con gente de poder; volver a casa; comer algo junto a su esposo, el publicista Milovan Radovic; ver si María está bien tapada en su cama. Todo eso, cada jornada y con algunas variantes, llevando consigo a un pequeño de 19 semanas en el vientre. Él, la magia dentro del caos.

La periodista, uno de los rostros más emblemáticos de la cobertura COVID-19 en el Perú, no se amilana por la intensidad con la que vive. Parece nunca haberlo hecho. Ni cuando empezó su carrera con el mote de ser ‘la’ hija del actor Marcelo Oxenford, o al combatir el prejuicio de que una reportera ‘rubia’ y guapa no puede entrar a hacer reportajes al penal de Lurigancho. Tampoco al trabajar en los dominicales más importantes del prime time proponiendo las comisiones más bravas, o al ser despedida, como ocurrió el año pasado, de Radio Exitosa. Su actitud para estos tiempos difíciles no es distinta, aunque reconoce que le cuesta. Tiene que proteger con amor una barriga, mientras se inyecta sobredosis de información relacionada con contagios, muertos, enfermos, pobreza, abandono e incertidumbre para conducir Al estilo Juliana, que va por ATV. De todo eso y más, ella conversó con Somos.

CARA DE LA NOTICIA. Conduce Al estilo Juliana de lunes a viernes por ATV, con entrevistas y reportajes. Aquí con el congresista Daniel Urresti.

Has dicho que naciste para ser mamá.

Te voy contar una historia: Milovan y yo éramos enamorados. Tenía 30 años y nos peleamos porque le había planteado mi deseo de ser mamá. Le dije: “Yo puedo ceder en algunas cosas, tú en otras, pero nunca voy a tranzar con la maternidad. Yo voy a ser mamá sí o sí”. Él había viajado un montón, estuvo viviendo siete años en Madrid y de hecho se quedó en Lima cuando la relación se volvió más seria. Pero Milo no estaba seguro de tener hijos. Entonces cada uno se fue por su lado. Como es la vida… En ese entonces yo trabajaba en RPP y entrevisté a un médico especialista en fertilidad. Cuando acabamos me preguntó por qué no congelaba mis óvulos ya que no tenía novio. “Así te quitas la presión del tiempo de encima”. Al final dije ya. Congelé tres óvulos. En el interin me llama Milo y me dice que lo había estado pensado y que tarde o temprano iba a surgir en él ese deseo ser de papá y que si era así él quería que yo fuera la mamá de sus hijos. Entonces, regresamos. A las dos semanas estaba embarazada, pero tuve una pérdida. Fue muy al inicio, pero me quedé traumada. Como todo en mi vida, lo llevé al extremo: “No puedo tener hijos, nunca podré”. La cosa es que el médico nunca me dijo que debía cuidarme por tres meses y a las dos semanas quedé de nuevo embarazada: venía María.

¿Estaba planeado este segundo bebe?

A los seis meses de María, Milo y yo nos separamos. No estuvimos juntos por cinco años. Volvimos y nos casamos en el 2018. No es que estuviéramos buscando un bebe ahora, pero no nos estábamos cuidando. Para noviembre del año pasado me comenzaron a venir una reglas muy raras. Fui al doctor y resulta que tenía un pólipo grande en el endometrio. Había que sacarlo. Me operaron. En enero me tenía que venir la regla y nada. Esperé febrero y nada. Me voy a la farmacia, me hago la prueba y positivo. Fui al médico y me lo confirmo: recontra positivo. Tenía como mes y pico.

¿Cómo tomaste la noticia?

Tantos años de terapia me han enseñado que el inconsciente es mucho más fuerte que el consciente. El hecho de no cuidarnos, con polipo o sin polipo, ya era una apertura a esa idea. Él está feliz y yo también, pero al toque te asaltan los miedos: una cosa es ser mamá a los 30 y otra a los 40. Y por María, porque ella es muy pegada a mí. Yo le dedico muchísimo tiempo. La llevo al colegio, hago las tareas, vamos a los cumpleaños. Yo vivo para mi hija. Entonces, ¿podré ahora compartir su tiempo con otro bebe? Después me preocupaba que el niño tuviera problemas por mi edad. Mi doctor sugirió que me hiciese una prueba de sangre que evaluaban en Australia. Pagué todo y justo cuando la muestra se iba cierran las fronteras…

