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Resumen

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Julieta Venegas es retratada por su hermana gemela Yvonne Venegas para "Norteña". (Foto: Altafonte)
Julieta Venegas es retratada por su hermana gemela Yvonne Venegas para "Norteña". (Foto: Altafonte)
Por Melvyn Arce Ruiz

Después de ocho años viviendo en Argentina, Julieta Venegas sintió la necesidad de volver a México. Al principio, ese regreso iba a tomar únicamente la forma de un disco inspirado en Tijuana y en la música regional norteña con la que creció, sonidos que hoy experimentan una inesperada popularidad en la industria musical. Pero el proyecto terminó convirtiéndose en algo mucho más profundo.

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Entrevista