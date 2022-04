Conversar con July Naters, la productora y directora que fundó el grupo Pataclaun en 1990, es un viaje por anécdotas, recuerdos y galones que ha acopiado en tres décadas de carrera. Hay memorias vívidas de la primera casa que albergó al grupo, en Barranco, una casona destrozada que acondicionaban entre todos para poder trabajar en ella la novedosa técnica del ‘claun’ que Naters había traído de sus viajes por Cuba y Argentina. Ese primer grupo de Pataclaun, que ocho años después llegó a la TV y revolucionó el formato de comedia con guiones hilarantes, frescos y muy valientes en épocas de autoritarismo, es el que la gente recuerda con más frecuencia, pero no fue el único destacado.

Para July hay varias generaciones de alumnos, cada una especial, y se lamenta de que la gente asocie el nombre de Pataclaun solo con ese primer grupo. “Ese fue un error mío, ponerle a la serie Pataclaun, porque Pataclaun es todo, no solo la serie”. Una generación especialmente entrañable es la segunda, que incluía a Renzo Schuller, Roger del Águila, Armando Machuca y tres actrices que destacaron desde el inicio porque les gustaba trabajar juntas: Patricia Portocarrero, Saskia Bernaola y Katia Palma.

“En esa época existía la escuela de Pataclaun y a los actores los fogueábamos con espectáculos ‘a la gorra’, con los vecinos de la cuadra. Yo les dije a ellas ‘hagan un trío porque funcionan juntas’. No sabían si hacer de policías o de monjas. La primera vez que las chicas se presentaron con sus sotanas, nadie la va a olvidar. Nadie que haya estado presente. Cuando salieron ellas, fue apoteósico”.

A July, que ya había conocido el cariño del público limeño con sus obras de teatro y con la serie de TV, le tocó conocer con ellas el afecto del Perú profundo. “Con Las Monjas recorrimos el país todos los fines de semana durante cinco años. Esa obra la debe de haber visto un millón de personas. Íbamos a ciudades grandes y pequeñas, donde a veces teníamos que sostener la escenografía con palos de escoba para que no se cayera. Llegábamos y hacíamos promoción en radios para que la gente vaya. Y cuando salió la serie de TV El santo convento, la chicas eran tan populares que no podían salir. Se quedaban en el hotel. Yo sí podía y me iba a juerguear”.

Pocos saben que la estética ‘pataclaunesca’ nace de la gran afición de niña de July Naters por los dibujos animados, una pasión que la acompaña hasta ahora que prepara su primer largometraje animado, sin fecha de salida. “Mi primera relación con la creación es a través de los dibujos. Luego quería hacer en el teatro lo que se ve en los dibujos y me trataban de loca. Pero el claun permitía eso. Si te das cuenta, el actor se mueve como en un dibujo animado, luego estaba la escenografía, los trucos de producción, el sonido”.

Años después del último espectáculo de Las Monjas en vivo, July se reencuentra con ‘Sor Bete’, ‘Sor Rento’ y ‘Sor Rita’, es decir, con Saskia, Katia y Patricia para su vuelta a escenarios, en abril, en el Jockey Plaza. Para July ha sido muy emotivo ese reencontrarse. “En Pataclaun, por sobre todo, hemos sido patas. Es una cosa como de familia. Cuando se perdía ese romance, las cosas las dejábamos ahí. Lo bonito es comprobar que nos une aún el placer por hacer humor”. //

La obra "Las monjas" de Pataclaun se estrena este sábado 16 de abril en la Cúpula de las Artes del Jockey Plaza. Tendrá ocho únicas funciones, que irán los sábados a las 9:00 p.m., y los domingos a las 5:30 p.m.