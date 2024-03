Hubo un tiempo en que la música urbana parecía terreno exclusivo de hombres y un páramo casi prohibido para las chicas, quienes jugaban con la cancha inclinada y el árbitro en contra. Los grandes artistas del género eran mayormente hombres y la mochila que cargaban ellos, gracias a sus letras fanfarronas y declaraciones machistas, pesaba como si estuviera llena de rocas. Desde hace algunos años, esto ha cambiado y se nota un mejor balance en la fuerza.

En el Perú la cosa también parece ir viento en popa para ellas. “El 2023 ha sido nuestro despegue. El hecho de habernos unido para sacar música juntas ha ayudado a que haya más visibilidad para la escena femenina”, dice Handa, la sensación pelirroja de la música urbana local. Con esta fórmula, donde una puede respaldar a la otra prestando su voz para un ‘feat’ o colaboración, un favor que luego se devuelve, se ha logrado generar un fuerte sentido de unidad entre mujeres, que prevalece sobre las eventuales disputas y ‘tiraderas’, que no han eclipsado la esencia de que lo importante es la música. Handa es el nombre artístico de Eva Bustamante Handabaka, quien adaptó su apellido materno como nombre de guerra cuando llegó el momento de dejar una carrera como comunicadora y reinventarse como artista urbana.

Asegura que no tuvo un camino fácil. Fue madre soltera a una edad temprana y tuvo que abandonar la casa familiar rápidamente, una situación que la sumió en una depresión. Solo la música pudo salvarla. Inspirada por Haley Williams, su ídolo de la banda de rock Paramore, decidió teñirse el pelo de rojo anaranjado, y así nació Handa. Durante la pandemia, la popular “Nena de Fuego” ganó notoriedad en redes sociales al crear versiones caseras de canciones de Karol G. Al concluir ese período, su trabajo se profesionalizó de manera significativa. Ha tenido la oportunidad de viajar y grabar en Colombia con productores expertos. Además, fue fichada por un sello en Miami y ha logrado posicionar varios sencillos en emisoras especializadas como La Zona. Su tema “Alcohol” sonó fuerte y llegó a ser disco de la semana en Onda Cero. Otros de sus temas, como “Si se nos da” y “Peruanita”, también han disfrutado de rotación.

Handa ha presentado este 2024 su nuevo sencillo, "Karma", de influencia más rockera y menos urbana. Foto: Richard Hirano / EDITORES FOTO > RICHARD HIRANO

Handa pertenece a una segunda generación de artistas femeninas urbanas que tiene como antecedentes a Marie (antes Marie Cherry Pop, Leslie Shaw, Malucci y la misma Renata Flores por mencionar a algunas que sentaron las bases para que el resto pueda andar. De la nueva generación se puede nombrar a las cantantes o raperas Nera Cheka, Sky Sapiens, Elsa Soulec, la MC Sumeria, Mari Zi, T.A.S.H. y Asmir Young.

Asmir Young retratada por Sam Herreras. / Sam Herreras

Esta última se hace llamar la ‘Princesa del Perú’ y es una orgullosa puntahermosina. “El 2023 fue increíble para nosotras. Siento que las mujeres la estamos rompiendo en el género urbano, aquí y en todos lados”, dice Asmir, quien lanzará su primer álbum este año. Ella inició su carrera en la música desde muy temprano y antes de ingresar al ámbito urbano, se destacó como vocalista en diversas orquestas de salsa, como Son Tentación. Fue durante la cuarentena, mientras compartía TikToks e historias en Instagram, que los productores de música urbana empezaron a contactarla para colaborar, y así comenzó a tomar fuerza la bola de nieve.

La producción no ha cesado desde entonces, pero la difusión es un desafío. “Al comienzo me pasaba que me cerraban las puertas en la cara cuando veían que era mujer y hacía música urbana. Pero eso está cambiando. Las mujeres, si aún no han conquistado el trono, están a punto de hacerlo. Se nota no solo aquí, sino también en el extranjero. Países como Argentina ya tienen sus exponentes y este año podría suceder lo mismo aquí”.

Young acaba de participar en el tema “Afterparty”, una colaboración que hizo con Flavia Laos, la actriz e ‘influencer’. Laos, de gran popularidad, tiene todos los ingredientes para convertirse en la sensación del pop urbano, al menos en términos comerciales, gracias a su impresionante cantidad de seguidores en Instagram (5 millones). Un eventual éxito en la escena musical para una figura tan influyente podría ser el impulso necesario para que el género urbano femenino despegue definitivamente y corone por fin la revolución soñada. //