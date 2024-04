La colombiana tenía años publicando canciones sueltas, con desigual fortuna, pero en ese 2017 su trabajo empezaba a rendir frutos. Hacerla conocida en el Perú era la meta de su sello y vino a tantear el mercado en una breve gira de prensa. Todavía gozaba las bondades del semi anonimato. “Perú, me sorprendiste con tus lugares increíbles”, escribió en su Instagram al final de su primera visita a Lima. Cinco meses después saldría “Unstoppable”, su primer disco, y su vida no volvería a ser tranquila.

Karol G en su primera visita al Perú, 1 de marzo del 2017. Su canción "Casi nada" y "Múñeca de Hielo" habían pegado en radios urbanas y la colombiana vino a hacer una gira para prensa. (Foto: IG de Karol G).

Karol G regresó a Perú en octubre de ese año, no solo para ofrecer entrevistas, sino también para presentarse en vivo en diversos eventos cercanos a la fecha de Halloween. Se le vio cantando en Plaza Norte y luego en un espectáculo en la plaza Manco Capac, en La Victoria, acompañada por sus colegas Jon Z y Darkiel. La entrada mínima tenía un costo de 60 soles. Un año después, la medellinense volvió al país, ya con su éxito “Mi Cama Suena” sonando en todos lados. Por esa época, participó en un nuevo evento de Halloween, ataviada como Harley Quinn, la villana de DC Comics. Una de las personas que quedó impresionada con ella fue nuestra artista local, Daniela Darcourt. “Ayer tuve el placer de conocer a esta hermosa chica, una de las artistas urbanas que más respeto y sigo... Gracias por tu buena onda”, escribió la salsera en su Facebook.

Karol G y Dianela Darcourt, en el evento Halloween Moda, octubre del 2018 (Tomada del Facebook de Daniela Darcourt).

Los días en los que Karol G era hospedada en hoteles medianos y se la hacía cantar en discotecas o participar en programas como “Combate” hace rato llegaron a su fin. Ese derecho de piso ya lo pagó. Su actual estatus de estrella de la música popular será validado cuando se reencuentre con su público peruano en dos conciertos en el estadio de San Marcos. En este sentido, la gira Mañana será Bonito representa un hito en su carrera, tanto por su puesta en escena, como por su alcance mundial.

La cantante de “Tusa”, de 33 años, está en la cima de su juego, desafiando el trono de Shakira, si es que tal cosa existe. Gracias al disco del mismo nombre, logró romper cinco récords Guinness, incluido el de ser la primera artista mujer y latina en debutar en el número 1 del ránking Billboard 200. En Estados Unidos, sus cifras han sido sorprendentes, a pesar de que la artista cante principalmente en castellano.

Karol G es la primera mujer en recibir el Grammy anglo a mejor álbum de música urbana.

¿Cómo se explica un éxito de ese tipo? El asunto no sería solo una cuestión de inversión monetaria de su sello, sino sobre todo de la cultura de Medellín. Esto lo explica Sharon Salazar, gerente de Márketing en Faro Latino, quien vive en esa ciudad colombiana desde hace dos años. “Karol ha trabajado en su carrera durante mucho tiempo, pero no todo se trata de perseverancia. Para destacar, debe existir un ecosistema que te apoye para que las cosas sucedan, y eso es lo que sucede con Medellín. Es una gran ciudad de casi cuatro millones de personas pero con una dinámica de pueblo pequeño, donde todos se ayudan. ¿Por qué Karol G, J. Balvin, Maluma, Blessd, Ryan Castro y todos los que han surgido tienen éxito? Porque han contado con una comunidad que los apoyó, no hablo solo del público, sino apoyo de la industria y de sus compañeros artistas”.

LA HUMILDAD DE LOS GRANDES

La cultura paisa, que es conocida por su solidaridad y trabajo comunitario, se reflejaría en la forma de ayudarse de estos artistas, que muchas veces han compartido equipos y recursos para salir adelante. “Los paisas son grandes vendedores de su cultura y hacen que cualquier artista de aquí tenga éxito, porque los paisas lo promocionan como suyo y se sienten muy orgullosos de ello”, apunta Salazar. Otro detalle no menor es esa humildad paisa que caracteriza a muchos de estos músicos, que cuando están en su ciudad natal salen a pasear, a bailar y a conversar con la gente, conectando y agradeciendo por el apoyo en su ascenso. Muchos de ellos cantan sobre su ciudad, como hace la misma Karol G, en “Provenza”, uno de los singles más celebrados de “Mañana será bonito”.

De esa humildad y calidez paisa también pueden hablar sus fans peruanos, a quienes la ‘Bichota’ suele tratar con el afecto de una hermana mayor. Mian Cáceda, la actual presidenta de su club de fans en el Perú, no olvida la vez que la conoció en la puerta de un hotel limeño. Tenía 18 años y había acudido con su mamá para ver a su ídolo, aunque sea de lejitos. Karol estaba apurada, porque salía rápido para dar un show, pero no tuvo problema en saludar a sus fans adolescentes, felicitar a la señora por haber traído a su hija y darles un gran abrazo. “Desde ese día, me dije que apoyaría a Karol hasta que yo pudiera y ella lo permitiera”. Y así ha sido, añade.

El club peruano existe desde 2017 y está muy bien organizado, casi como una militancia. Tienen filtros muy bien activados para medir el grado de compromiso que le ponen al asunto. Solo se quedan los que quieran dejarse la piel por la ‘Bichota’. “Este domingo 7 vamos a tener una reunión en Barranco para concretar cuáles serán las actividades que haremos ese día del concierto, para que Karol sienta el apoyo y sepa que siempre estamos presentes para ella”.

Otra persona que da fe sobre el extraordinario carisma de la artista es Tamara Torres, la Karol G peruana. Ella cuenta que conoció a la artista en Trujillo y, si se observa el video de su encuentro, es la misma Karol quien sostiene el teléfono mientras invita a la gente a seguir a su doble. Fue el día más feliz de su vida. Antes de sumergirse en el mundo rosa de la ‘Bichota’, ella trabajaba como spa mánager en una línea de cruceros. Sin embargo, lo dejó todo cuando sus compañeros le sugerían que su verdadera vocación era el arte, además de notar un parecido físico entre ambas.

Tamara Torres, la Karol G peruana, se ha paseado por el mundo interpretando a su admirada. En esta foto, en el Times Square, de Nueva York, para el programa Despierta América. (Foto: archivo personal Tamara Torres).

Desde entonces, gracias a Karol G, ha tenido la oportunidad de viajar por el mundo, desde Europa a Dubái. ¿Lo más complicado de interpretarla? El pelo. Teñirlo de azul, rojo, rubio o rosado, como lo hace Karol cada vez que su estado de ánimo cambia, es un sacrificio que hace, feliz, aunque haya dejado a muchas colegas calvas en el proceso. //