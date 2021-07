Conforme a los criterios de Saber más

Bajo estrictas medidas de bioseguridad, las salas de teatro limeñas empiezan a abrir tímidamente. En los últimos días, conforme se desarrolla la emergencia sanitaria, cada vez más productoras se animan a retomar las funciones en vivo. La Estación de Barranco, tradicional escenario de risas y entretenimiento, es uno de los lugares que se ha sumado al proceso de reactivar una industria que está en cuidados intensivos.

Allí, este 28 y 29 de julio, Katia Palma, Patricia Portocarrero y Saskia Bernaola prometen sacarnos una risa como en muchas tantas noches. Habrá aforo reducido y se contará con todos los protocolos necesarios para evitar preocupaciones. “Estar con Las banda-las es como estar en familia. Ya nos conocemos”, le cuenta Katia a Somos sobre la previa de un show que incluye cumbia, rock, metal y música peruana. Y, cómo no, buenas dosis de humor.

- ¿Qué sensación te produce volver a estar en un escenario con público después de tanto tiempo?

¡Pura emoción! Feliz, muy feliz de poder ver al público, no importa con mascarilla. Pero sentirlo ahí me da una enorme felicidad.

- ¿Con qué ánimo recibes estas Fiestas Patrias?

Como siempre, como el corazón abierto; con o sin pandemia ese es nuestro espíritu patrio.

- ¿Cómo pasas tus días ahora después de la última temporada de ‘Yo Soy’?

Buscando siempre que hacer, no me gusta no hacer nada.

- ¿Qué es lo que más disfrutas hacer cuando estás alejada temporalmente de la tele?

Viajar, estar en familia, dormir.

Este regreso a los escenarios promete traerlas más alocadas que nunca, recargadas de pura buena energía, para mostrar un espectáculo ultra divertido, lleno de humor y música. (Foto: Difusión)

- ¿Qué tan complicado ha sido para ti hacer televisión en pandemia? ¿Cómo describirías tu proceso de adaptación?

Bueno, la tele siempre une y a raíz de la no movilización más me imagino. La experiencia, obviamente, ha sido distinta por no acercarme a la gente, pero poco a poco lo hemos ido logrando.

- ¿Cuál dirías que fue tu mayor enseñanza durante los días de confinamiento?

La empatía con los demás.

- ¿Cómo te imaginas el futuro inmediato post pandemia? ¿Crees que las cosas cambien para bien?

Para serte sincera, no lo creo. La gente siempre va a buscar su conveniencia sin pensar en el resto, lastimosamente.

- ¿Qué cosas te gustaría hacer a nivel profesional?

Hacer cine, hacer más unipersonales, hacer nuevos formatos. Ojalá se logré.

- ¿Con qué Perú sueñas?

Con uno libre, limpio, ordenado, sin diferencias, sin personas que se zurren en otras. //

EL DATO

“Las banda-las” se presentarán este 29 y 30 de julio del 2021 a las 7.30 de la noche en el Centro de convenciones Bianca (Avenida Almte. Miguel Grau 135, Barranco) Las entradas están a la venta en Joinnus. Costo de entradas: General: 40 soles , Preferencial: 65 soles, Vip: 95 soles, Super Vip: 110 soles y Platinum: 130 soles.