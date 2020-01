“La rompe. Ven a verlo”. Tito Chumpitaz, encargado de la Academia de fútbol del don Héctor, Capitán de América, fue breve pero categórico. Era finales del 2014 y se refería a un muchacho flaquito y orejón de la categoría 97 que hacía todo bien. Encaraba, pisaba, miraba el arco con apetito. El mensaje era para Chemo del Solar, que de inmediato sugirió su fichaje a la ‘U’ como juvenil. De la Academia de los Chumpitaz había llegado Orejas Flores así que no hubo ninguna traba: si es un pichón de Chumpi entonces es bueno. Kevin Quevedo Mathey se apareció por el Lolo, se lo llevaron a Campo Mar y se puso a entrenar. Quienes lo vieron dicen que, efectivamente, el 2015 la rompió en la Reserva. La rom-pió.

A finales del 2016 -y con la ‘U’ en llamas, como ahora-, Quevedo habló con su familia y llegaron a una conclusión: necesitamos que juegues. Los talentosos cotizan solo si salen al campo. Sino, son apenas un rumor. Kevin -mediapunta con manejo de ambos perfiles- solo había jugados dos partidos en Universitario ese año y los anuncios de grandes refuerzos -Luis Tejada, por ejemplo- lo desanimaban. "De mí nadie se preocupó. Y no hablo de la actual administración, sino de los anteriores", escribiría él en su muy activo Facebook, donde ya había dejado constancia de que los domingos jugaba para la ‘U’ pero de lunes a viernes soñaba con Alianza Lima. ¿A qué se refería? Ocupados en otras cosas, los Leguía nunca llamaron a su padre, Willy Quevedo -ex Muni- para nada. Cuando Kevin recibió la oferta oficial de Alianza, fue el entonces directivo César Vento quien quiso tener una reunión para renovar o mejorar la oferta. Fue demasiado tarde.

Incluso horas antes antes de la firma de Quevedo por Alianza, en diciembre del 2016, el propio José Carranza llamó al papá para convencerlo. Le ofrecieron jugar más. Le hablaron de la ‘U’ y la vitrina de la Copa. No alcanzó.

***

Fue Luis Aguiar, el goleador de Alianza Lima en el Torneo de Verano, el que más hablaba con el primer Quevedo, ese flaquito que aún no era papá pero que ya jugaba lo suficiente para ser titular con Pablo Bengoechea. Era la primavera del 2017, el año en que los aliancistas fueron campeones lejos. También Butrón, Pacheco, Aguirregaray. Tiene de dónde aprender. Volvió de la Sub 20 de ese año en el suelo: jugó poco y nada y hubo que animarlo, entrenarlo, convencerlo. “¿Cómo qué jugador te ves al final de tu carrera?”, le preguntó mi amigo Elkin Sotelo, el periodista que más sabe de Alianza Lima. Cansados de ver tanta promesa trunca, tanta luminosa figura que termina como velita misionera, Sotelo apuntó al futuro, bello problema. “Quiero ser como Neymar”, dijo.

Pasaron luego 101 partidos por campeonato local, 12 por Copa Libertadores, y 26 goles en tres temporadas. Se cambió varias veces de look y aunque el 2019 fue su año más productivo, sus números habitaban más las páginas de Gestión que de Deportes: Kevin Quevedo no renueva porque exige mucho dinero, era el rumor. Y finalmente, el 31 de diciembre del 2019, no renovó, tras un breve anuncio del gerente aliancista. Y días después, fue separado de la Sub 23 de Perú, tras un nocaut del técnico Solano, el Ñol.

***

A diez días del inicio del campeonato Liga 1, la mayor promesa que ha producido el medio peruano no tiene equipo. Los periodistas que más saben sobre el mercado de pases dicen que preguntaron por él desde Brasil pero nada más. También, que en Argentina lo vieron como opción pero no las primeras cifras no cerraron. Y aunque la carrera de Kevin Quevedo no se ha acabado y muy probablemente conseguirá un equipo importante donde jugar, es por lo menos triste que el único futbolista del torneo que obliga a pararte de tu asiento, el mejor prospecto de Farfán que tenemos -el plural es una huachafada mía- esté viendo TV en lugar de hacer pretemporada, esté chateando con dos dedos en lugar de fortalecer otros músculos; esté perdiendo tiempo.

La yapa es la que ya se sabe y tan bien nos sale: ser sometido al injusto y zángano tribunal que todo lo sabe, que todo lo aconseja, que todas las recetas de la felicidad tiene: Twitter. Imagínense, tener que hacerle caso sobre su futuro a millones de fans en redes sociales, más que a su viejo. Por si no lo recuerdan, Kevin Quevedo no llegó a donde llegó solito.

Eso sí, si las cosas no salen como debería, ya sabe Kevin Quevedo donde no reclamar ni exigir justicia.

1 Fin de la historia de Kevin Quevedo en Alianza Lima | Foto: Agencias

2 Kevin Quevedo debutó en Alianza Lima en el 2017 bajo la dirección técnica de Pablo Bengoechea | Foto: Agencias

3 Kevin Quevedo debutó en Alianza Lima en el 2017 bajo la dirección técnica de Pablo Bengoechea | Foto: Agencias

4 Kevin Quevedo debutó en Alianza Lima en el 2017 bajo la dirección técnica de Pablo Bengoechea | Foto: Agencias

5 Kevin Quevedo debutó en Alianza Lima en el 2017 bajo la dirección técnica de Pablo Bengoechea | Foto: Agencias

6 Kevin Quevedo debutó en Alianza Lima en el 2017 bajo la dirección técnica de Pablo Bengoechea | Foto: Agencias

7 Kevin Quevedo debutó en Alianza Lima en el 2017 bajo la dirección técnica de Pablo Bengoechea | Foto: Agencias

8 En 2018 consiguió consolidarse como titular en Alianza Lima | Foto: Agencias

9 En 2018 consiguió consolidarse como titular en Alianza Lima | Foto: Agencias

10 En 2018 consiguió consolidarse como titular en Alianza Lima | Foto: Agencias

11 En 2018 consiguió consolidarse como titular en Alianza Lima | Foto: Agencias

12 En 2018 consiguió consolidarse como titular en Alianza Lima | Foto: Agencias

13 En 2019 fue titular en Alianza Lima y llegó a la selección peruana | Foto: Agencias

14 En 2019 fue titular en Alianza Lima y llegó a la selección peruana | Foto: Agencias

15 En 2019 fue titular en Alianza Lima y llegó a la selección peruana | Foto: Agencias

16 En 2019 fue titular en Alianza Lima y llegó a la selección peruana | Foto: Agencias

17 En 2019 fue titular en Alianza Lima y llegó a la selección peruana | Foto: Agencias

18 En 2019 fue titular en Alianza Lima y llegó a la selección peruana | Foto: Agencias

19 En 2019 fue titular en Alianza Lima y llegó a la selección peruana | Foto: Agencias

20 En 2019 fue titular en Alianza Lima y llegó a la selección peruana | Foto: Agencias

21 En 2019 fue titular en Alianza Lima y llegó a la selección peruana | Foto: Agencias

22 En 2019 fue titular en Alianza Lima y llegó a la selección peruana | Foto: Agencias