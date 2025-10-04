“El vóley peruano está saliendo de una etapa oscura”: Kiara Montes, la líder de la selección que está por graduarse y se inspira en la generación dorada de los 80

El sol de media tarde se filtra por los ventanales del coliseo de vóley del Club de Regatas Lima. En la cancha principal, Kiara Montes se ajusta las rodilleras, sonríe a sus compañeras y enciende la voz de mando. Allí, entre saques potentes y bromas de entrenamiento, se advierte su lugar: es la capitana. Tiene apenas 24 años y carga con la banda como si llevara toda una vida guiando a su equipo. “Somos todas muy contemporáneas y nos conocemos desde la selección. Hemos crecido juntas, tenemos confianza. Eso hace que, cuando hay algún problema, podamos resolverlo conversando, con absoluta sinceridad”, le cuenta Kiara a Somos, haciendo un breve alto en su rutina.

Ese presente luminoso se entiende mejor si se retrocede en el tiempo: Montes creció entre canchas y pelotas, pues su madre jugaba vóley máster. “Desde pequeña vivía en ese ambiente. Los fines de semana mis papás tenían vóley asegurado y yo daba mis primeros pasos en la cancha. A los once años me probaron en la preselección infantil y, desde entonces, me quedé. Nunca más me he quitado la camiseta del Perú”, recuerda.

Kiara comenzó en Sporting Cristal.

Desde chica, Kiara se distinguió por su lectura del juego y su capacidad para anticipar los movimientos del rival. Sus primeros años los jugó con Sporting Cristal, hasta que la pandemia la empujó a un nuevo rumbo. Regatas, que ya había mostrado interés, la convenció de unirse a su club, el más campeón del vóleibol peruano, con ocho ligas locales. Allí se consolidó como referente y líder, cualidades que también la hicieron destacar en la selección nacional, conformada por una generación de matadoras que busca devolverle la gloria al que probablemente sea el deporte más querido por las familias peruanas.

La voleibolista juega en la selección nacional desde la categoría infantil.

Este año, asumió la capitanía del Perú en la Copa América y lo cuenta como un sueño cumplido: “Fue un placer y un reto. No es fácil porque en la selección no convives tanto con tus compañeras como en el club, pero yo soy muy social, me gusta conversar y creo que eso ayudó”, comenta. “Además, tengo el respaldo de mis entrenadores, tanto en Regatas como en la selección. Ellos confiaron en mí y eso me dio seguridad”.

MANOS DORADAS

Como capitana de la selección y pieza clave en el club Regatas, Kiara ha desarrollado un estilo versátil: juega de punta y domina la recepción y la defensa. También ha aprendido que los procesos no se miden solo en medallas o reconocimientos. “Cada campeonato te deja algo, sea bueno o malo. Este año jugamos la Copa América y logramos un segundo lugar. Veníamos de una etapa muy oscura, de entrenar sin resultados, de la que felizmente el vóley peruano está saliendo. Este torneo nos devolvió la confianza. Nos dimos cuenta de que estamos volviendo a empezar, con un entrenador nuevo que transmite otra energía. Estamos en una nueva etapa y eso se ha visto reflejado en los resultados”, sostiene.

Lo que sucede la entusiasma: el resurgimiento del vóley peruano es, para ella, una certeza. “Las categorías menores han vuelto a subir al podio y eso significa que están trabajando bien desde abajo, algo que se había perdido. Es importante porque las chicas pequeñas ahora vuelven a creer que se puede. Ellas son el futuro de la selección”, explica. “Y en la liga también hay crecimiento: más auspicios, más televisión, más profesionalismo. Todo esto hace que la gente vuelva a interesarse por el vóley”, complementa.

En la Copa América, fue capitana y la selección quedó en segundo lugar. Ella fue elegida mejor puntera del torneo.

A diferencia de otros tiempos, Kiara afirma que hoy en día sí se puede vivir del vóleibol, como lo hace ella y muchas de sus compañeras. “Es importante que las empresas quieran apoyar más al vóley, a los equipos, a las jugadoras. Antes quizás no era tan común, pero me atrevería a decir que en el club somos más de diez las jugadoras que contamos con más de un auspicio. Ese respaldo nos permite tener una carrera más sostenida en el tiempo”, explica.

Kiara es la actual capital del club de Regatas de Lima.

Esa visión no le impide mirar hacia atrás con respeto. Cuando se le menciona a la generación dorada de los ochenta, responde con honestidad: “Muchas de nosotras no llegamos a verlas jugar en vivo, pero la admiración está intacta. Ellas posicionaron al Perú en el mundo y siempre serán un ejemplo. Claro que a veces pesa, porque se nos recuerda que el Perú fue subcampeón olímpico y que hace años no vamos a unos Juegos, pero también es una inspiración. Nos demuestra que sí se puede”.

ENTRE SAQUES Y SUEÑOS

Fuera de las canchas, Kiara se muestra cercana, de risa fácil y con un fuerte apego a su familia. Le gusta pasar tiempo en casa, disfrutar de la cocina peruana y mantener espacios de tranquilidad que le permitan desconectarse de la exigencia competitiva. “Me gusta pasar el tiempo con mi perrita, salir al cine o con amigos. También estoy planeando mi boda. Ese equilibrio es clave para mí”.

Los estudios también son parte importante en su vida: actualmente está cursando los últimos ciclos de Comunicaciones. “Ya estoy terminando la carrera, me gusta mucho. Quisiera tener en el futuro mi propia empresa de publicidad, seguir creciendo con marcas y proyectos”, cuenta.

Kiara se ha consolidado como una fe las figuras de su equipo.

En lo deportivo, sus metas son inmediatas y ambiciosas. “Con Regatas, queremos llegar a las instancias finales del campeonato; y con la selección, clasificar al Mundial. Ese es nuestro gran objetivo ahora”.

Lo dice con la serenidad de quien sabe que los procesos toman tiempo, y con la firmeza de quien está dispuesta a empujarlos. Desde la cancha del club Regatas, Kiara Montes ya está escribiendo su propia historia. //