'A Kind of Longing': ensueños que evocan memoria | FOTOS 

A Giacomo y a Ana Lía Orézzoli los separan 140 años. Ella sabe muy poco de su tatarabuelo, pero sí que nació y creció en una pequeña ciudad italiana llamada Rapallo, en la hermosa rivera de Liguria. De allí, él emigraría al Perú a fines del siglo XIX, como muchos, animado por un devenir más luminoso. En un intento, pues, por encontrarlo en el tiempo, la fotoperiodista peruana recurre al espacio. Así, viaja hacia ese destino para seguir sus pasos al azar, para imaginarlo comiendo pescado fresco los viernes, para sentir la misma brisa. Para recopilar y tomar fotos. Y sobre esa experiencia ha hecho, con sus propias manos, 70 ejemplares de un fotolibro al que le ha puesto por título A Kind of Longing (‘Una suerte de anhelo’).

Esta autopublicación, desarrollada entre los años 2015 y 2016, como parte de su maestría para la Studio Arts College International de Florencia, incluye imágenes de su autoría y otras que transforma dándoles un nuevo significado. Es, además, de formato pequeño porque involucra una historia íntima que se comprende mejor si se está físicamente cerca.

“Como cualquier recuerdo, el que he construido para Giacomo está hecho de pequeñas piezas. Es parcial, contradictorio y siempre estará en constante cambio. La yuxtaposición de las imágenes es importante para crear un ambiente ambiguo y una narrativa no resuelta, que invita al espectador a llenar su propios vacíos”, explica la autora, no sin dejar de subrayar el rol que tienen el cielo y el mar como puntos vitales de este imposible pero real encuentro familiar.

Los interesados en adquirir el fotolibro o en conocer más sobre el trabajo de Ana Lía Orézzoli, pueden encontrarla en Instagram como @analiapop o escribirle a analiaorezzoli@gmail.com.