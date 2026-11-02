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Resumen

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Pía León en el salón de Kjolle, restaurante que celebra la biodiversidad peruana. En 2021, fue elegida la mejor chef del mundo por la lista 50 Best Restaurants. (Foto: Richard Hirano)
Pía León en el salón de Kjolle, restaurante que celebra la biodiversidad peruana. En 2021, fue elegida la mejor chef del mundo por la lista 50 Best Restaurants. (Foto: Richard Hirano)
Por Jorge Chávez Noriega

Pía León nos recibe en Kjolle un lunes, poco antes del mediodía, probablemente en el momento más tranquilo de su semana. El resto de los días, de martes a sábado, la cocinera peruana se sumerge en la vorágine que conlleva dirigir uno de los mejores restaurantes del mundo. El espacio se siente acogedor, con detalles de madera y una luz cálida que invita a disfrutar sin apuros. Nos acomodamos cerca de la barra para que Pía, desde su visión y entendimiento de la cocina, nos cuente cómo ha desarrollado una propuesta capaz de conquistar a peruanos y extranjeros, además de ganarse el reconocimiento de la crítica especializada.

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