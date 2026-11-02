Lo primero que destaca es el grupo humano que la acompaña. Detrás de cada plato están los cocineros y el personal de sala, encargados de transmitir su concepto, pero también el equipo multidisciplinario de Mater (el centro de investigación de la biodiversidad peruana), quienes recorren el país para entrar en contacto con comunidades que comparten sus saberes ancestrales. “Son las personas que llevan miles de años trabajando con estos productos quienes nos enseñan los métodos, las técnicas, en qué época es mejor consumirlos, cómo se siembran y muchísimas otras cosas”, explica la chef.

Pía León durante una jornada en Kjolle, donde la investigación, la técnica y la creatividad se encuentran para dar forma a cada plato. (Foto: Richard Hirano)

Durante el servicio, la comunicación se convierte en un ingrediente esencial. “Hay mucho trabajo colectivo. En la cocina somos unas trece personas de distintas nacionalidades, algo que me gusta mucho. Hay peruanos, colombianos y también hemos tenido compañeros de Bolivia y Chile. Eso hace que el equipo sea diverso y nos permite seguir aprendiendo”, cuenta Pía. La misma apertura se refleja al momento de crear. “Es una cocina muy libre, donde todos pueden opinar. No hay límites en ese sentido. Por supuesto, existen la exigencia y la disciplina, que siempre son necesarias, pero creo que también es una cocina muy amigable”, añade.

La chef explora los aromas de distintas plantas, atenta a las posibilidades que encuentra en ellas para su cocina. (Foto: Richard Hirano)

cCada pieza del equipo funciona como un engranaje para que la atención al público fluya con naturalidad. Esa armonía se traslada a la mesa, donde cada plato cuenta una historia y propone una nueva forma de redescubrir nuestra riqueza.

EL ARTE DEL SABOR

El menú degustación de Kjolle consta de nueve pasos que recorren todo el territorio peruano: desde la costa, donde se encuentra el restaurante, hasta los Andes y la Amazonía. En palabras de Pía León, se trata de un viaje por los paisajes, los productos y las personas que habitan y trabajan en esas latitudes. El Perú en su conjunto como fuente de inspiración. “De eso se trata la experiencia: de conocer, aprender, dejarse llevar, abrir un poco más la mirada y la mente, y entregarse a tres horas divertidas”, afirma la cocinera. “Buscamos que las personas que nos visitan de fuera tengan ganas de regresar no solo al restaurante, sino también al país”, complementa.

Conchas y nuez de Madre de Dios con erizo, lima y airampo, plato emblemático del menú degustación. (Foto: Richard Hirano)

Hay ingredientes por los que Pía siente especial fascinación a la hora de componer el menú. De la costa, por ejemplo, destaca la frescura de sus pescados y mariscos, en particular las almejas, navajas y conchas de abanico. De la sierra, los tubérculos y raíces como el olluco y la mashua; mientras que de la selva, los ajíes y frutos como el cacao y el macambo. Aunque disímiles entre sí, todos estos insumos comparten un mismo hilo conductor: su capacidad para expresar la biodiversidad del Perú en la mesa.

Pulpo con ají dulce, cecina y sachatomate, un plato de aroma frutal y tonos ahumados. (Foto: Richard Hirano)

La presentación de cada plato parece una pequeña obra de arte, con colores vibrantes y matices que revelan la variedad de los insumos en cada bocado. Uno de los más emblemáticos es el de conchas y nuez de Madre de Dios con erizo, lima y airampo, que combina una textura cremosa con un toque cítrico y notas marinas. Una delicia. Otro muy recomendado es el pulpo con ají dulce, cecina y sachatomate, de aroma frutal y tonos ahumados. También probamos el Theobromas Mater, un postre elaborado con cacao, copoazú y macambo que sorprende por su combinación de sabores, entre dulce y ligeramente ácido.

Theobromas Mater, un postre elaborado con cacao, copoazú y macambo. (Foto: Richard Hirano)

Esto es solo una muestra de lo que se puede descubrir y disfrutar en Kjolle. Por ahora, Pía prefiere mantenerse fiel a esta propuesta y no pensar demasiado a mediano ni largo plazo. Su filosofía es vivir el presente. “Hoy somos un restaurante que se autoexige mucho y me gustaría seguir por el mismo camino: trabajando duro, con disciplina, constancia y pasión, y mantener una visión clara como equipo. Eso es importante, porque no me sirve de nada tener una idea en la cabeza si el equipo no me acompaña”, comenta.

Para ella, la clave está en continuar en movimiento, sin perder la curiosidad ni las ganas de seguir explorando. “Creo que eso es lo que nos mantiene vivos y nos plantea retos diarios. Todavía tenemos fuerzas para seguir muchos años más”, concluye. //

Una historia de reconocimiento

Desde su apertura en 2018, Kjolle ha escalado posiciones en los principales ránkings gastronómicos. En 2025 alcanzó el puesto 9 en The 50 Best Restaurants y el segundo lugar en Latin America’s 50 Best Restaurants. Dirección: Pedro de Osma 301, Barranco. Atención de martes a sábado. Reservas: www.kjolle.com.