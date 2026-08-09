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El director brasileño Kleber Mendonça Filho es parte del Festival de Cine de Lima 2026.
El director brasileño Kleber Mendonça Filho es parte del Festival de Cine de Lima 2026.
/ GARETH CATTERMOLE
Por Juan Carlos Fangacio Arakaki

Puede que el tránsito entre 2025 y 2026, con el enorme éxito de “El agente secreto” —la película protagonizada por Wagner Moura que consiguió cuatro nominaciones al Óscar—, sea el que más notoriedad le haya dado a su director, Kleber Mendonça Filho (Recife, 1968). Sin embargo, el brasileño lleva ya una importante carrera compuesta por cinco largometrajes y varios otros cortos que lo encumbran como el cineasta más laureado de su país en la actualidad. Pero no son los premios los que lo definen, sino su singularidad: la filmografía de Mendonça Filho resalta por su inventiva formal, una gran habilidad narrativa, mucho sentido político y una inocultable cinefilia. Sus personajes pueden parecer seres comunes, pero casi siempre se enfrentan a realidades hostiles con coraje y valentía. Y es en ese choque áspero que el director encuentra sus motivos: la resistencia, los afectos, la celebración de la vida.

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