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Resumen

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Con tan solo 18 años, Kurt Muñoz ha creado una comunidad de seguidores que esperan a ver la siguiente ruta limeña que hará corriendo. Conoce cómo comenzó este joven creador de contenido que apuesta por convertirse en ultra runner.
Con tan solo 18 años, Kurt Muñoz ha creado una comunidad de seguidores que esperan a ver la siguiente ruta limeña que hará corriendo. Conoce cómo comenzó este joven creador de contenido que apuesta por convertirse en ultra runner.
/ Elías Alfageme
Por Pierina Denegri Davies

Cuando Kurt Muñoz se detiene frente a la cámara, lo primero que hace no es correr. Busca un fondo, calcula la luz, espera que disminuya el ruido del tráfico y ensaya una frase que ya es parte de su sello: “¿No te has preguntado...?”. Recién entonces comienza el recorrido que miles de personas verán resumido en un video de apenas un minuto.

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