Del otro lado de la pantalla parece sencillo. Un joven atraviesa Lima a pie, convierte avenidas en desafíos deportivos y responde preguntas que cualquier limeño se ha hecho alguna vez: ¿cuánto tiempo tomaría correr toda la avenida Arequipa? ¿Y la Aviación? ¿O cuánto haría desde Plaza Norte hasta el Morro Solar? Pero detrás de esos sesenta segundos hay horas de planificación, entrenamiento, transporte y edición. Hay un trabajo silencioso que el algoritmo no muestra y que explica mejor que cualquier cifra de seguidores quién es Kurt.

Tiene 18 años y terminó el colegio el año pasado. Mientras muchos de sus compañeros ingresaban a una academia o elegían una carrera universitaria, él tomó una decisión poco habitual: dedicar un año a desarrollar su proyecto como creador de contenido. No fue una apuesta improvisada. Tampoco nació con el ‘running’.

Mucho antes de descubrir las carreras de fondo, Kurt soñaba con tener una audiencia. De niño consumía YouTube mientras otros veían caricaturas y abrió algunos canales dedicados a videojuegos. Si bien no despegaron, hoy reconoce que entonces le faltó constancia, pero también entiende que aquellos intentos le enseñaron algo fundamental: disfrutaba crear contenido.

Antes le avergonzaba hablarle a una cámara en plena calle. Hoy, sostiene el celular con firmeza mientras registra los recorridos que miles siguen en redes. / Elías Alfageme

El deporte tampoco parecía destinado a convertirse en su camino. Pasó por el fútbol durante la niñez y más adelante participó en algunos campeonatos escolares, aunque nunca terminó de conectar con los deportes colectivos. Descubrió que prefería aquellas disciplinas en las que el resultado dependía únicamente de él.

La primera vez que salió a correr no logró completar tres kilómetros seguidos. Terminó agotado. Sin embargo, encontró algo distinto. Cada mejora dependía exclusivamente de su esfuerzo. No había un equipo que resolviera el partido ni un compañero que cargara con el error. Solo estaban él, sus piernas y la posibilidad de volver a intentarlo.

Dos semanas después ya estaba grabando sus primeros entrenamientos. Su primer equipo distaba mucho del que hoy imaginan quienes siguen sus videos. Registraba las rutas con un celular de gama baja y corría con unas zapatillas que ni siquiera estaban diseñadas para ese deporte. Cuando convenció a su madre de comprarle su primer par específico para ‘running’, sintió que daba un paso importante. Poco después completó sus primeros diez kilómetros en menos de una hora, una marca que todavía recuerda con especial cariño.

Lo que no se ve

La disciplina de Kurt empieza mucho antes de ponerse a correr. Cada ruta implica dos horas de transporte para llegar al punto de partida, buscar el mejor lugar para grabar la introducción, investigar los sitios por donde pasará, registrar decenas de clips mientras avanza y regresar a casa con el trabajo apenas iniciado. Al día siguiente le esperan entre seis y ocho horas de edición. Todo para publicar un video que rara vez supera el minuto. Quizá por eso sonríe cuando alguien le dice que solo corre para subirlo a redes sociales.

Detrás de cada publicación hay gimnasio, ejercicios de fortalecimiento, entrenamiento aeróbico y preparación mental. Esa disciplina también lo acompañó cuando decidió enfrentarse a uno de los mayores retos de su corta carrera deportiva: completar una ultramaratón de 50 kilómetros antes de cumplir los 18 años.

Kurt se define como ‘ultrarunner’ porque ya completó una carrera oficial de 50 kilómetros. Las ultramaratones reúnen pruebas que superan la distancia del maratón tradicional y exigen resistencia física, preparación mental y entrenamiento. / Elías Alfageme

Terminó la prueba en poco más de seis horas. No buscaba romper un récord. Quería comprobar que podía sostener el esfuerzo hasta el final. “Te duele la mente”, resume al recordar los últimos kilómetros. La experiencia reforzó una idea que repite constantemente: las grandes distancias no se improvisan. Requieren paciencia, preparación y la capacidad de escuchar al cuerpo antes que al ego. Es el mismo consejo que intenta transmitir a quienes siguen sus videos.

Porque si algo cambió desde aquellos primeros recorridos grabados con un celular modesto fue el propósito de su contenido. Al principio quería construir una audiencia; hoy quiere construir una comunidad. Durante algunos de sus desafíos invitó a sus seguidores a correr con él. Llegaron atletas experimentados, pero también personas que nunca habían trotado más de unos cuantos metros. Con frecuencia, en alguna carrera, alguien se le acerca para decirle que empezó a correr después de ver uno de sus videos. Esos encuentros, asegura, valen más que cualquier cifra de reproducciones.

Mientras sus seguidores esperan la siguiente ruta, Kurt ya piensa en nuevos proyectos, distancias más largas y desafíos que todavía prefiere mantener en reserva. El futuro incluye la universidad y objetivos deportivos cada vez más ambiciosos, pero por ahora sigue haciendo exactamente lo mismo que el primer día. Se planta frente a la cámara. Respira. Espera que pase el ruido del tráfico. Y vuelve a preguntar cuánto tiempo tomaría correr cierta parte de nuestra ciudad.