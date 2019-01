Instagram: ¿Por qué nos importa tanto la competencia entre Kylie Jenner y el "huevo" más famoso?

La fama ya no es solo cuestión de humanos; ahora cualquiera puede cosechar su millón de "likes". En redes sociales todo es efímero, así lo comprobamos ante la peculiar derrota de Kylie Jenner frente a un huevo en Instagram, la 'noticia viral' con la que empezamos la segunda semana del 2019. Pero, ¿por qué pasó esto? ¿Cómo es posible que un ser complejo, hecho de múltiples tejidos y producto de millones de años de evolución haya sido vencido por una célula sexual femenina de ave?

Repasando los hechos, sabemos que se trata de una competencia que se inició este 4 de enero en Instagram. La cuenta EGG GANG (@world_record_egg) realizó una publicación en la fecha mencionada pidiendo ayuda a los internautas para ganarle a Jenner, quien en febrero de este año cumpliría un año con la publicación más popular de la red social.

"Pongamos un récord mundial y obtengamos la publicación con más 'me gusta' en Instagram. ¡Superamos el récord mundial actual de Kylie Jenner (18 millones)!", dice el texto que acompaña a la veintiúnica publicación de @world_record_egg.

Pero vamos a los números: comprobemos si realmente este único post de un huevo fue más eficiente que 5.777 publicaciones de Kylie Jenner en Instagram. Algo que los 'likes' y seguidores no muestran en redes sociales es aquello que conocemos con el nombre de "engagement" (que traducido al castellano sería "compromiso"). Se trata de una métrica que cruza las variables de fidelidad e interacción que una comunidad de seguidores tiene con una marca determinada en redes sociales. Esto también consolida la presencia de la misma y le da relevancia ante el algoritmo, en este caso de Instagram.

Este es el diagnóstico del compromiso que hay en ambas cuentas por publicación en Instagram. Propio

A simple vista, EGG GANG gana en 'engagement' (2.9M vs. 29M) pero solo en la métrica que Hyperauditor —un sitio web especializado en analíticas de Instagram— exporta para estos primeros días de enero. El problema es saber si se mantiene en el tiempo, ya que la audiencia de Jenner es sólida y ha sido construida a lo largo de varios años. Se trata de un público que la sigue a diario, disfruta sus posts, espera sus Instagram Stories o sus directos (trasmisiones en vivo). Mientras no creo que suceda lo mismo con @world_record_egg, a pesar de que cuenta con una serie de simpáticas historias instantáneas.

La calidad de la audiencia (o "Quality Audience" en el cuadro) es favorable a la cuenta de Kylie Jenner, quien tiene 71.6M frente a los 3.3M de EGG GANG. Esta notable diferencia se debe a la antigüedad de Jenner en Instagram y las repetidas veces que logró tener publicaciones con la mayor cantidad de 'likes' en todo el universo de la red social.

Evidentemente esta estrategia se basa en una especie de broma global, en la que al menos 38 millones de personas se involucraron directa o indirectamente para dar un "like". Pero no se trata de todo el mundo, aunque así lo parezca, pues pese a los millones de "me gusta" en su primer post, EGG GANG tiene 4.8 millones de seguidores y a Jenner la siguen 124 millones de personas en Instagram.

Prosiguiendo con el análisis de la data, la cuenta del huevo tiene mayor presencia en Estados Unidos (21%), Reino Unido (9%), India (6%), Países Bajos (5%) y Francia (5%). Por ello mismo su público es mayoritariamente angloparlante y no ha tenido mayor presencia en países hispanohablantes como el nuestro. Todo lo contrario sucede con la cuenta de Kylie Jenner, quien tiene un público más diverso en cuanto a lengua y procedencia: Estados Unidos (28%), Brasil (10%), Alemania (5%), Reino Unido (4%) y España (4%).

Ante el éxito viral, los dueños de la insólita cuenta de Instagram empezaron a vender camisetas a 15 libras (aproximadamente S/64). Estas prendas vienen en color negro o blanco, con el mismo mensaje que enfatiza la broma: "I like the egg" ("Me gusta el huevo", en castellano).

Realmente se trata de una estrategia de marketing digital redonda, pero una que se salta por completo todos los pasos de las ya conocidas. No se enfocaron en crear una comunidad fuerte que responda a la marca, ni tampoco deja una historia en torno a ella y mucho menos hace uso inteligente de hashtags (solo pusieron #LikeTheEgg #EggSoldiers #EggGang, habiendo espacio para 30).

Todo lo contrario, esta fórmula llega a su objetivo por volverse el enemigo declarado de un personaje que ha logrado un récord en Instagram. Como dicen en sus Stories, "no se trata de algo personal" contra Kylie Jenner o su hija, sino contra quien esté en la cima de los 'likes'. No importa quien sea.

Estas son algunas de las Instagram Stories que la insólita cuenta hizo.

Por otro lado, antes de la fotografía de Kylie y su hija, realmente no recordamos quién estaba en el tope de la montaña de 'likes'. Investigando en una de tantas listas de internet podemos ver que se trataba del post que Beyoncé puso cuando anunció su maternidad en febrero del 2017. Las dos publicaciones reinaron por más de 300 días cada una y se trataba de bebés en ambos casos. Estos últimos parecen ser los favoritos de Instagram, pero la foto del huevo marca un nuevo precedente al convertirse en el primer elemento no humano en ser el más apreciado de la red social.

Pese a que el post ya roza los 40 millones de 'me gusta', no se trata de un interés genuino. Ante esta nueva estrategia marketera y el insaciable gusto por lo absurdo en Instagram es posible que ya se esté cocinando un nuevo post que destrone al huevo de la montaña de 'likes'. Pues en internet nada dura para siempre.