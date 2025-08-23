La actriz Natalia Salas revela su fórmula para reír y ver ‘el vaso medio lleno’ frente a la adversidad

Para ella ser feliz es una decisión de todos los días. Ver el vaso medio lleno, lo positivo en la adversidad, ha sido su palanca de vida. “Me diagnosticaron cáncer cuando mi hijo [Leandro] tenía 1 año y 8 meses. Estaba dando de lactar todavía”, recuerda la actriz sobre los días en que el cáncer llegó a casa. Un 29 de agosto recibió la noticia. Desde esa fecha, hace tres años, su vida cambió y ella se volvió una paciente oncológica.

“Tuve que hacer quimios, radios, la menopausia inducida, mastectomía. Nada me ha dolido más en la vida que la mastectomía. Me daba cólera que mi cuerpo no me respondiera, necesitaba a mi esposo para ir al baño. Me sentía frustrada porque me dolían las articulaciones. Subí muchísimo de peso. Pero yo haría todo lo necesario para estar bien”. No quería que su hijo se asustara al verla sin cabello, entonces inventó una ficción: “Le conté que el doctor me estaba dando una medicina muy poderosa que me puso tan fuerte que mis pelos salieron volando de mi cabeza”, comenta la actriz y cantante. Y él así lo asumió.

Como en la película “La vida es bella” de Roberto Benigni, en donde el protagonista maquillaba lo más terrible de la guerra para que su pequeño no se diera cuenta, cambiar el enfoque de las situaciones le ha servido a Natalia para enfrentarlas. Nunca quiso un espectro lúgubre en casa, ni que su familia anduviera triste. Afortunadamente, ha superado el cáncer de mama; sin embargo, debe continuar chequeándose, probablemente, durante toda su vida.

Portada de esta revista publicada en mayo de 2023, luego de vencer el cáncer de mama. Natalia Salas carga a su pequeño Leandro de dos años. Hoy tiene cuatro y es cómplice de sus aventuras.

En todo este proceso buscó tener energías positivas, seguir trabajando, continuar amando la vida. Cambiar el y enfoque ha sido su fórmula secreta en todos estos años, incluso se remonta a sus años universitarios. “No pude terminar la universidad porque mis papis se separaron y no había cómo pagarme la carrera. Si eso no hubiese pasado a lo mejor no conocería el teatro. Después terminé actuando en televisión y no he parado de trabajar”. Y nos da varios ejemplos de cómo ha puesto en práctica su visión, como ser convocada a concursar en “El artista del año”, en 2019, sin ser la primera opción, una historia que se repitió en “El gran chef”. Lejos de ofenderse o resentirse, Natalia lo mira por ‘el lado amable’: “Regresé a la televisión gracias a que alguien se bajó de ‘El gran chef’ y qué bueno que pensaron en mí para reemplazarla”. En este concurso de cocina, logró llevarse el premio mayor.

En estos días, después de nueve años, volvemos a ver a Natalia interpretando un papel televisivo en la novela “Eres mi bien”. Y, dentro de pocos días, comenzará a cumplir un sueño más: ser productora de su propio unipersonal “Con todo menos miedo”, un espectáculo más ambicioso de lo usual. En este show cantará en vivo con una banda, actuará el guion escrito por ella junto a Francisco Luna, y contará pesares y triunfos sin filtros y con mucho, muchísimo humor.

Natalia salas y la banda que la acompañará en su unipersonal “Con todo menos miedo”. Francisco Luna (casaca marrón) es coescritor y codirector de la obra. / Archivo personal

Atreverse a reír

La comedia en el Perú se está abriendo un camino interesante y Natalia Salas tiene un espacio propio en esta ruta: “El humor es como una liberación, como una catarsis, como una autosanación. Es poder burlarte o reírte de ciertas situaciones que a ti te han pasado y verlas desde otro lugar”. Volver a mirarse con los ojos de la Natalia de hoy, contar su propia historia, burlarse de sí misma y hacer reír a los demás es reconocer que el camino no ha sido fácil, pero logró superarlo y lo sigue haciendo: “Si puedes con eso, ¡puedes con más!”, le dice a la gente. “El humor, el teatro y la música me han salvado muchas veces. Creo que las mejores funciones de mi vida han sido cuando he estado más rota”, nos comenta.

Nos dice que el cáncer la empujó a atreverse a más, afianzar proyectos y tomar decisiones que antes no se hubiera arriesgado a tomarlas por miedo y por desconfiar de ella misma: “Pensaba: quién va a escuchar mi canción, quién comprará mi agenda o mi libro (“El libro de los decretos: Con todo menos miedo”). Sin embargo, el día de la presentación en la Feria Internacional del Libro de Lima 2023 hubo más de 500 personas. Después de mí se presentó Jaime Bayly”, recuerda con orgullo. “Lo voy a buscar y lo voy a leer”, le dijo el autor de “Los genios” luego de un breve encuentro.

Imagen de la nueva novela familiar “Eres mi bien”, donde Natalia Salas interpreta a Meche Gómez. / Chasqui Produ

Eso es lo que busca con el show “Con todo menos miedo”: inspirar al público, empujarlo a tomar las decisiones dormidas por la vergüenza o el miedo, a tomar al toro por las astas. No hay tiempo que perder.

El trabajo es durísimo, pero la visión de Natalia le cambia el sentido a cualquier intento de flaquear. Grabar la telenovela mientras desarrolla este unipersonal —con todo lo que implica una producción teatral y musical— es darle a su pequeño una mamá que cumple sus sueños, una mamá poderosa. Aunque es firme con sus no negociables —como siempre llegar temprano a casa para darle de comer a Leandro, bañarlo y acostarlo—, Natalia lo tiene claro: “No quiero que mi hijo me vea y se pregunte quién es esta señora”, reflexiona. Incluso, ya ha rechazado algunos proyectos demasiado demandantes. Decir que no también está permitido.

Hoy es el cumpleaños de Natalia Salas y soplará 38 velitas junto a su futuro esposo Sergio Coloma (se casan en noviembre), y su valiente familia, con muchos sueños en el tintero y, por supuesto, sin tener miedo. //