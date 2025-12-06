La Big Band del Humboldt cumple 20 años y sigue escribiendo su propia melodía

Hace veinte años, cuando el profesor Rubén Romero asumió el área de música del colegio Humboldt, pensó que era el momento de apostar por una propuesta más desenfadada. Entonces, tuvo la idea de formar una Big Band con los propios alumnos, un proyecto que empezó como una iniciativa audaz y que hoy, dos décadas después, se ha convertido en una de las propuestas musicales escolares más sólidas del país.

Con el tiempo, el programa estructuró un sistema por niveles que acompaña a los estudiantes desde la primaria. Los niños comienzan explorando instrumentos en la Jumpy Band, avanzan a la Essential Band, luego a la Rumble Big Band, y finalmente acceden al conjunto principal. La Big Band actual está formada por veintiún jóvenes de 14 a 18 años que dominan metales, cuerdas, piano y una amplia gama de percusiones.

Desde 2024, el programa es dirigido por Luis Monzón, quien destaca que el impacto del proyecto va más allá de lo musical. “La música tiene un nivel de exigencia que obliga a los chicos a organizarse, a ser constantes, a escuchar antes de actuar. Es un entrenamiento emocional y mental que no se ve en el instante, pero que queda para su vida universitaria y profesional”, sostiene.

Monzón también resalta el valor pedagógico detrás de cada ensayo. “La Big Band suena bien cuando todos ceden un poco y aportan un poco. Esa lógica, que parece musical, es también una lección de convivencia: aquí aprenden a trabajar con otros, a confiar en el grupo, a entender que el éxito nunca es individual”, comenta el director.

Este proyecto demuestra que una educación musical sólida puede transformar no solo la vida escolar, sino la manera en que los jóvenes se relacionan con su entorno. //

UNA VELADA ESPECIAL

Con un concierto especial, la Big Band del Humboldt celebrará su vigésimo aniversario este miércoles 10 diciembre, a las 7:30 p.m., en el auditorio del colegio. Ingreso libre.