En 2021, Nidia Bermejo (Lima, 1979) decidió coger maletas y buscar nuevos horizontes en México. En este tiempo, la actriz peruana integró el reparto de la serie Travesuras de la niña mala, basada en el libro de Mario Vargas Llosa, y actuó en un cortometraje grabado en Nueva York, junto al actor Bruno Ascenso. Pero hace unos meses, cuando recibió el llamado de Chela de Ferrari para volver a Lima y protagonizar La Cautiva, no dudó ni un instante en aceptar. “Es un papel que me ha dado mucho. Siento que en mi carrera hay un antes y un después de este personaje”, cuenta.

En la puesta en escena, Nidia interpreta a María Josefa Flórez Galindo, una adolescente de 14 años que muere junto a sus padres, dos militantes de Sendero Luminoso, luego de que una patrulla de ejército irrumpiera en su casa, en Ayacucho. Su cuerpo es llevado a la morgue y es allí donde comienza la magia del teatro: el alma de María Josefa entabla un vínculo con uno de los forenses, a quien le confiesa sus miedos, el amor por su familia y la ilusión que tenía por su fiesta de quinceaños.

La Cautiva. (Foto: Difusión)

“Es una obra que nace a partir de un periodo muy doloroso de nuestra historia, pero no deja de ser universal. Habla del racismo, la discriminación y de una serie de males que, hoy en día, siguen siendo evidentes”, comenta Nidia. “Han pasado ocho años desde que estrenamos La Cautiva, pero siento que seguimos en lo mismo. Me da mucha tristeza ver que hay ciertos patrones que no cambian en nuestra sociedad”, añade.

Elenco de la pieza teatral La Cautiva en el 2015.

Pese a la situación política actual, la actriz no teme que cierto sector vuelva a acusar erróneamente a la obra de hacer apología al terrorismo. Como se recordará, la Dircote investigó en el 2015 a los actores y directores por dicho delito, pero el caso quedó en nada. “Lamentablemente, se sacaron muchas cosas de contexto. Nuestro objetivo es generar conciencia para que esa etapa que vivimos no se vuelva a repetir”.

Por eso, una de las cosas que más le gusta a Nidia de ponerse nuevamente en la piel de María Josefa es llegar a un nuevo público, a los jóvenes peruanos que no nacieron en la época más cruda de la guerra contra el terrorismo. “El arte puede ser un medio para ejercitar nuestra memoria histórica”, concluye la actriz.