La diseñadora peruana que podría ver su creación viajar a la Luna con la NASA

Por estos días, Daniela Villanueva (@claybunnies1 en Instagram) se encuentra a la expectativa de un anuncio que podría cambiarle la vida. La diseñadora gráfica peruana ha quedado entre los finalistas del concurso mundial convocado por la NASA para diseñar la mascota oficial de Artemis II, la misión que llevará a astronautas de regreso a la órbita lunar. Serán los propios tripulantes quienes darán el veredicto, a finales de este año.

“Me enteré del concurso porque mi hermana me mandó la convocatoria. Al inicio, pensamos participar juntas, pero ella no tuvo tiempo. Yo casi lo dejé pasar, hasta que a pocos días del cierre de la inscripción decidí lanzarme”, recuerda Daniela sobre asumir el reto.

Ese impulso espontáneo, terminó dándole un lugar en la etapa final de una competencia que ha reunido a diseñadores de todo el mundo. Su creación, Corey el Explorador, es un personaje tierno, colorido y cargado de simbolismo. “Quería representar lo que nos une a todos por igual, y el ADN fue el punto de partida. El ADN no solo es la base de la vida, sino que también nos conecta con las estrellas”, explica.

Corey el Explorador es la creación de Daniela Villanueva.

El nombre mismo nace de ‘core’, que en inglés significa núcleo. “Corey representa el núcleo de la vida, aquello que compartimos como humanidad”, detalla. El muñeco, también tiene detalles que evocan la doble hélice en sus orejas y ondulaciones en su cuerpo, mientras que su paleta de azules y verdes hace alusión a la Tierra. “Quería que se sienta como un compañero amigable y ‘apapachable’ para los astronautas en su travesía”, añade.

El concurso, anunciado en la página oficial de la NASA, busca que la mascota acompañe la narrativa de Artemis II y se convierta en embajadora de la misión en actividades educativas y de divulgación. La decisión final la tomarán los propios astronautas, quienes elegirán el diseño ganador entre los finalistas. Aunque Daniela aguarda con optimismo, llegar hasta la selección finalista ya es un triunfo. “Es increíble pensar que una idea que nació en mi escritorio, en Lima, llegue al espacio. Me emociona la posibilidad de que mi diseño viaje más allá de la Tierra, pero sobre todo que represente a la humanidad entera”, concluye. //