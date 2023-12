El pasado 25 de noviembre, la fiesta se trasladó a Buenos Aires, Argentina, y Somos tuvo la oportunidad de acudir en exclusiva. La cita fue para la primera llegada de la importantísima Guía Michelin a Sudamérica, en suelo albiceleste. El paso, no solo implica un importante reconocimiento para el país sureño, sino también el comienzo de grandes logros para la región: Michelin aterrizará en el primer semestre de 2024 en Brasil y México, y su director internacional, el francés Gwendal Poullennec, revela que seguirán con el resto de países con potencial gastronómico que identifiquen, como el Perú.

Gwendall Poullennec, Director Internacional de la Guía Michelin, se mostró entusiasmado con la llegada de la guía al país sureño. Los próximos destinos serán Brasil y México. (Foto: Visit Argentina)

“Este acontecimiento es una buena noticia para Sudamérica en su totalidad. Argentina es solo el primer paso a la nueva expansión de la Guía Michelin. Ciertamente, muchos países de la región están sorprendiendo con productos de alta calidad y buenos lugares” , contó Poullennec en exclusiva para Somos. “Si hablamos del Perú, los productos marinos son realmente maravillosos. También destaca su variedad de insumos en cada localidad, incluso del Amazonas. Tienen una cultura muy atractiva por reconocer”, agregó el director internacional de la guía, que además dijo haber visitado Lima en más de una oportunidad. La suerte está echada.

Nuevas distinciones Además de su tradicional guía y estrellas, Michelin ha otorgado también la distinción Bib Gourmand a siete establecimientos en Buenos Aires. Esta categoría reconoce a los restaurantes que ofrecen una cocina de calidad a precios moderados. Asimismo, siete lugares fueron galardonados con la estrella verde, nueva categoría Michelin que premia el compromiso con la gastronomía sostenible.

VOLVER A LA TIERRA

Son dos los chefs peruanos que tienen en su haber estrellas de la prestigiosa guía: Víctor Gutiérrez, con una estrella Michelin por Taller Arzuaga en España, y Virgilio Martínez y Santiago Fernández, con dos estrellas Michelin por MAZ en Tokyo. La historia era similar en Argentina: talentosos chefs sembraban reconocimientos fuera de su país, en destinos europeos o asiáticos que sí forman parte del recorrido de la guía francesa.

Gwendall Poullennec posa junto a los chefs de los restaurantes ganadores de 1 estrella Michelin: Don Julio, Trescha, Azafrán, Brindillas, Casa Vigil y Zonda. (Foto: Visit Argentina)

Este 2023, la historia cambió y la llegada de Michelin dejó 56 restaurantes de Buenos Aires y Mendoza incluidos en su lista, seis con el reconocimiento de 1 estrella y 1 con el reconocimiento de dos. Asimismo, Tomás Treschanski (26) fue galardonado con el premio joven chef y Martín Bruno como mejor sommelier por su desempeño en el histórico restaurante de parrillas Don Julio. Una velada inolvidable.

Soñando en que este acontecimiento podría repetirse algún día en nuestro país, es de resaltar la alegría que ha representado en Argentina. El reconocimiento a su propuesta gastronómica escala más allá de las cocinas, impactando en toda la cadena: desde los productores hasta los chefs, pasando por los comensales y la población en general. No hace falta haberse sentado en una de las mesas premiadas, los argentinos tienen claro que esto llevará a su país a ojos del mundo y, afortunadamente, podrá beneficiar su tan golpeada economía.

Mendoza y Buenos Aires fueron los puntos argentinos elegidos por la Guía Michelin debido a su potencial gastronómico y de conexión. (Foto: Visit Argentina)

“Es fantástico lo que nos ha ocurrido. Ahora estamos en el centro de la información, preparados para recibir a amigos, turistas, parientes que quieran volver a su tierra. Estamos devaluados, con una moneda muy débil. Esta noticia llega como un alivio. La llegada de más turistas nos ayuda, y el beneficio es que, de momento, ellos pueden disfrutar de experiencias excelentes a muy bajo costo ”, precisó a Somos Claudia Yanzon, directora de Promoción Turística de Mendoza.

EN CIFRAS 56 restaurantes de Argentina, en Buenos Aires y Mendoza, fueron incluidos en la Guía Michelin

6 recibieron 1 estrella de la importante guía nacida en Francia en 1900, gracias a André Michelin

1 restaurante, Aramburu, del Barrio de Recoleta en Buenos Aires, fue el que obtuvo 2 estrellas Michelin.

7 restaurantes de Buenos Aires y Mendoza alcanzaron el reconocimiento de estrella verde Michelin, enfocado en la sostenibilidad.

LA DISCRECIÓN COMO CLAVE

El prestigio de la Guía Michelin no es en vano. Para que un país sea reconocido la guía debe poner su mirada primero. No hay forma de que una nación pueda establecer un nexo previo, solo esperar y expandir sus canales de comunicación y difusión para atraer al público internacional. “La guía se comunica con el país y empieza a hacer sondeos para ver si se cuenta con verdadero potencial. Las comunicaciones previas pueden durar meses. Cuando la guía oficializa su desembarco, el país envía un listado con recomendaciones de restaurantes; pero con ello no queda asegurado que la guía los tendrá en cuenta”, explica Mechi Blasi, coordinadora de Vino y Gastronomía de Visit Argentina.

La exquisitez del vino mendocino también puso en foco el potencial en Argentina para la Guía gastronómica. "La calidad es única y los platos creados a su alrededor, inigualables", afirma Gwendall Poullennec. (Foto: Visit Argentina) / EFRAIN DAVILA

A lo anterior, Gwendal Poullennec agrega que la discreción que mantiene Michelin en todo el sondeo es sagrada. “Los inspectores nunca avisan al restaurante cuándo será su llegada. Además, nunca repiten el mismo lugar dos veces y, por supuesto, siempre pagan la cuenta. Son anónimos y se comportan como cualquier otro cliente. Ellos son apasionados de la gastronomía, dedicados a Michelin a tiempo completo”, dice.

Michelin ha desembarcado en suelo latino y queda mucho todavía por verse. Argentina, comparte su alegría con toda la región y espera sorprender a cientos con su deliciosa oferta gastronómica en Buenos Aires y Mendoza, este último destino rompe con el mito de que es solo un punto vitivinícola para ofrecer, también, platillos innovadores y sabrosos. En el Perú, ese sueño se está cocinando. //