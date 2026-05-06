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Julissa Elena Félix Rueda, cantante y compositora peruana, inició en concursos musicales de televisión y hoy se proyecta a la internacionalización. (Foto: Eder Calderón)
Julissa Elena Félix Rueda, cantante y compositora peruana, inició en concursos musicales de televisión y hoy se proyecta a la internacionalización. (Foto: Eder Calderón)
Por Ángel Navarro Quevedo

A un mes de culminar su visa de turista, Lena Félix llena bares en Nueva York. Está a un paso del éxito y a dos de ser deportada. Pero siente que aún puede darle una mordida más a la Gran Manzana. Llena pequeños espacios en Brooklyn, Yonkers y Manhattan junto a su esposo, Tito Villacorta, quien toca la guitarra con las manos, la batería con los pies y el kazoo con la boca. Ella acompaña con su voz para cautivar al público latino. Así funciona su dúo, Solo Dos: un matrimonio entre artistas que se complementan cada noche y que, durante el día, piensa cuál será su siguiente paso cuando regresen a Perú.

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