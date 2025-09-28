La historia del bombero que los fines de semana se convierte en chef y deleita con su sazón a la Estación 100 de San Isidro

Cuando supo que se fundaría una compañía de bomberos en San Isidro, le brillaron los ojos. En aquel momento, Franco Anavitarte (46) recién tenía la mayoría de edad y, aunque sus padres no estuvieron de acuerdo, él estaba convencido de su vocación. Ser bombero voluntario era el sueño de su vida, lo supo desde niño. “En mi colegio de La Inmaculada, siempre nos inculcaron el servicio a los demás y procurar aportar algo a la sociedad. Entonces, tuve esa espina de poder dar algo y retribuir a la sociedad lo que a mí me tocó, y encontré en los bomberos una oportunidad real”, recuerda el brigadier Anavitarte, quien se dedica a esta profesión hace 28 años en la Compañía de Bomberos San Isidro Nº 100.

Por el año 2000, buscando su profesión, tuvo que dejar el país para estudiar cocina y administración de restaurantes en España. Mientras tanto, la vocación bomberil lo esperaría hasta su regreso a Lima.

Las nuevas salsas picantes del chef bombero Franco Anavitarte prometen encender la gastronomía. (Foto: Diego Moreno) / Diego Moreno

Religiosamente, Anavitarte acude a la bomba tres días de la semana, durante cinco horas aproximadamente, incluyendo sábados y domingos. El trabajo es muy sacrificado. Junto al cuerpo de bomberos atienden emergencias de todo tipo: accidentes, incendios o casos que comprometen la salud. Nunca se sabe qué es lo que encontrarán. Pero a esta rutina intensa le han puesto mucha sazón y sabor peruano.

MOMENTOS ÚNICOS

Los fines de semana, Anavitarte se vuelve el chef de la estación y cocina junto a sus compañeros los platillos solicitados. Son entre 12 o 15 bomberos que se ponen de acuerdo, hacen una chanchita, para que Anavitarte ponga todo su conocimiento gastronómico en los estómagos y sonrisas de sus compañeros.

El bombero nos cuenta que su cocina está bien equipada, cada vez la vuelven más profesional. En ese espacio de culto, se preparan platos no solo peruanos, sino también con insumos y técnicas del extranjero. La variedad es amplia y antojadiza: pan con pejerrey, tallarines con langostinos, solterito, arroces de zapallo loche, tiraditos y los clásicos criollos como cebiche, lomo saltado, chaufa, platos de la selva y mucho más. Es la pausa necesaria del equipo para compartir entre ellos y reforzar la hermandad. “Este es nuestro espacio de relajo para compartir un poco y olvidarnos de las cosas feas que vemos en las emergencias. Tenemos un desgaste emocional fuerte, ¿y cómo pones tu cable a tierra? Nosotros lo hemos encontrado en la cocina”.

Creativo y solidario ♦◊ Sikuta Limo y Sikuta Amazonía son las dos salsas de Franco Anavitarte, el chef bombero. Se pueden solicitar en su página de Instagram: @sikuta.pe.

♦◊ Además de su labor como bombero, Anavitarte también ejerce el voluntariado en Podera Perú, donde ayudan a formar a mujeres de bajos recursos y zonas alejadas del pais, para que puedan ser auxiliares de educación.

Las bombas de otros distritos ya los conocen como los bomberos de buen diente. Incluso algunos se pueden unir a cocinar o solo disfrutar.

Franco Anavitarte siente un gran orgullo por llevar el uniforme y pertenecer a la Compañía de Bomberos San Isidro Nº 100, lo ve como un acción patriótica que, al final del día, le deja la satisfacción de impactar en la sociedad. “Hay un sentimiento de amor a tu país, eso que llamamos mística, porque no se sabe cómo materializarlo”.

Desde el lado gastronómico, el chef bombero, en paralelo, ha tenido colaboraciones con la carta del restaurante Rubens y está lanzando su propio emprendimiento. Tiene dos sabores de ajíes de la marca Sikuta Hot Sauce, uno de ají limo puro y otro de ají limo con cocona y ají charapita, para ponerle sazón y fuego a nuestra gastronomía. //