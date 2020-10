Conforme a los criterios de Saber más

A inicios de mes, cinco mujeres se reunieron -con mascarillas y distancia social- en la Plaza de Armas. La noche era idónea para el acto simbólico: Palacio de Gobierno alumbrado de rosa en conmemoración de la lucha contra el cáncer de mama, enfermedad que anualmente es detectada a cerca de 7 mil mujeres y 2 mil mujeres fallecen a causa de esta. Entre las asistentes, que vestían alguna prenda rosa, estaban Maria Pia Copello y el equipo de The Estée Lauder Companies, compañía creadora del emblemático lazo rosado.

Era 1989 cuando Evelyn Lauder, entonces vicepresidenta senior y jefa de desarrollo mundial de fragancias de la empresa -fundada junto a su esposo Leonard- fue diagnosticada con cáncer de mama en fase inicial. Ver que otras mujeres, así como ella, luchaban contra la enfermedad hizo que se trace una misión: visibilizar el tema. Por esa época, no había campañas de concientización y prevención como las de ahora. “Me inspiré en la lucha contra el Sida y me pregunté cuántas mujeres contraen cáncer de seno y mueren cada año. La respuesta es el doble que los que padecen Sida”, contó en una entrevista años después.

Fue la empresaria austríaco estadounidense quien en 1992 junto con Alexandra Penney, editora de la revista Self, creó el lazo rosado, que se convirtió en el símbolo mundial de la lucha contra el cáncer de mama. Comenzó a tratar de conseguir el apoyo de su compañía para crear conciencia social sobre la salud de la mujer, y en octubre del año siguiente fue lanzada The Estée Lauder Companies' Breast Cancer Awareness (BCA) Campaign, una campaña para la prevención del cáncer de mama.

En 1992, Evelyn H. Lauder, una de las propietarias de Estee Lauder Companies, cocrea el emblemático lazo rosa. (Foto: The Estee Lauder Companies)

“Evelyn creía que si el lazo rosa se usaba en todo el mundo, fomentaría un diálogo abierto para crear conciencia y unir a las personas en torno a un mismo objetivo y vaya que lo logró”, comentan desde la empresa. Han recaudado más de 89 millones de dólares para apoyar la investigación global, educación y servicios médicos con más de 73 millones de dólares dedicados a financiar 293 subvenciones de investigación médica de la Fundación a nivel mundial.

En Perú, la compañía de belleza ha conseguido concientizar a personas de escasos recursos y en zonas vulnerables, tanto en Lima como en Cuzco, donando alrededor de 1,500 mamografías por año desde el 2012. Como todos los años, los fondos recaudados se entregan al Alianza de apoyo al INEN (ALINEN), empresa constituida para recibir donaciones en representación del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).

Someterse a mamografía anual es la única manera de poder diagnosticar lesiones o tumores menores de 2 cm (etapa temprana). (Foto: Imagen referencial tomada antes de la pandemia)

El cáncer, que hasta el año pasado era la principal causa de muerte en el Perú, ha pasado a segundo plano. Panorama que se repite con el cáncer de mama. “Se proyecta un aumento considerable de estos casos debido a que, a causa de la actual pandemia, miles de mujeres dejaron de realizarse un chequeo oportuno”, estima Adolfo Dammert, presidente de la Liga Contra el Cáncer. Si bien el mes de la Prevención de cáncer de mama está por finalizar, la batalla aún continúa. //

DATO

Las compras para donaciones al 100% de las marcas de The Estée Lauder Companies como Estée Lauder, Clinique, Michael Kors, La Mer, entre otras se realizarán vía www.falabella.com.pe. También puede ayudar comprando en páginas web aliadas como www.zapatoslola.com, www.pe.capittana.com, www.butrich.com y @pagecraft.alasdemadera. Más información en https://www.elcompanies.com/es/our-commitments/the-breast-cancer-campaign.

Liga Contra el Cáncer realizará despistajes clínicos de cáncer de mama hasta el 31 de octubre por una donación de S/. 35.00, en sus Centros de Prevención y Detección ubicados en Pueblo Libre (Av. Brasil 2746) y Cercado de Lima (Av. Nicolás de Piérola 727). Puede agendar una cita en www.elcancertambienimporta.com.

VIDEO RECOMENDADO

El cáncer de mama es la primera causa de muerte en mujeres 23/10/2020