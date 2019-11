Don Héctor usa lentes ahumados, short y zapatillas y aunque mide casi 2 metros, no es su talla lo más llamativo de su look, aquí en el Malecón de la Marina, Miraflores: lo miran por su camiseta de River Plate. Don Héctor no es el único riverplatense en Lima; también esta su nieto, Nicolás, y su hijo, también de casi 2 metros, que han llegado a Perú para asistir a la final de la Copa Libertadores. Y también, casi 12 mil argentinos que, vía aire y tierra, vía Aerolínes Argentinas y Flecha Bus, llegan a Lima para mostrarle al mundo el turismo futbolero es otra forma de viajar.

Don Héctor llegó el martes, se hospeda en San Isidro, cerca al Swiss Hotel, la casa del equipo de Marcelo Gallardo en Lima. Es de River pero no es millonario: gastará un promedio de 100 dólares por día entre toda su familia. Está aprovechando para conocer Miraflores, buscar un cebiche, hacerse fotos, llevarse algún souvenir de la selección. Es parte de esos 30 mil hinchas/turistas que llegarán a la capital, según Conmebol.

Y muy probablemente, mañana sábado caminará kilómetros para llegar al Monumental, gritando canciones de barra brava, arengando, llevando en hombros a su nieto. Como todos los domingos aquí miles de nosotros en todos los estadios del país. Es el mismo fútbol, entiéndalo, por favor. La policía lo va a custodiar a Don Héctor, no a apalear.

***

Un breve repaso a noticieros locales, zapping a programas del cable, visitas web a diarios económicos, arrojan estos muy interesantes números:

1. El Mincetur estima que el impacto económico del River-Flamengo será de 23 millones de dólares.

2. El gasto directo de los hinchas la ciudad recibirá 9 millones de dólares, y si se suman las entradas de los auspiciadores y el gasto diario de las delegaciones extranjeras crece a 14 millones de dólares.

3. Promedio, un hincha brasileño hasta 180 dólares. Un argentino, 80.

4. Veintidós nuevos vuelos a Lima desde toda Sudamérica se han habilitado, según información oficial.

5. Canatur, Promperú y el Mincetur han organizado 88 paquetes turísticos nuevos a todo el Perú, si los fanáticos deciden quedarse unos días más.

6. Para el banderazo de hinchas de River hoy en el parque Kennedy se calculan 5 mil millonarios.

7. Las tiendas adidas del Jockey Plaza y Larcomar han triplicado las ventas de las camisetas de River y Flamengo. Adidas viste a ambos clubes.

***

¿Cuál puede ser el evento que más siguen los peruanos por TV, después de, no sé, Al Fondo Hay Sitio? Las elecciones. Bueno, las últimas, según cifras de ONPE, tenían este dato: 30 segundos en la pausa de un programa del prime time en un canal líder costaba 17.500 soles. Dos minutos, una camioneta del año. Cito esto por la increíble, imponente, gratuita exposición del Monumental de la U en Fox e ESPN las 24 horas del día, del malecón de Miraflores, de los parques de San Isidro; es decir, de la marca Perú que -ahora ellos lo saben- es más que los clásicos folletos turísticos.

Estadio Monumental

De hecho, el periodista de Fox Sports que más sabe de River, Mauro Palacios, ya sabe la historia del pago a la tierra en la cancha de la U, herencia cultural de la que también se aprende. De hecho, Andrés Burgo, el escritor que más libros ha escrito sobre River -Ser de River y La Final de nuestras vidas- viaja en estos momentos más de 24 horas en auto para conocer el otro Monumental gallina, como él lo llama, el Monumental de la U.

Mauro Palacios de FOX Sports.

El coloso de Ate, satanizado por autoridades incapaces que casi nunca supieron organizar un evento top, que siempre se rindieron y miraron para otro lado, ahora recibe los elogios unánime de un continente que solo palpita por el fútbol: en el Perú, al pie del Apu Puruchuco, se levanta el estadio más grande de Sudamérica. Y lo repite alguien que te dice che, y otros que contestan en portuñol. *** Quienes miramos el fútbol y lo hicimos obsesión -futbolistas, periodistas, comerciantes, hinchas- no estamos felices: estamos orgullosos. Gracias a este éxodo masivo hacia Lima, este color, esta fiebre, se ha explicado mejor por qué lo queremos y por qué, cuidado y ordenado, es una fiesta que nunca tiene perdedores.

Hace dos años fue la selección. Hoy es la Libertadores. Es el mismo fútbol.