¿Divertido? Sí. ¿Doloroso? También. Del merengue al estilo de Las Chicas del Can a la influencia de la nueva ola, la cantautora La Lá ha construido en “Debut”, su cuarto disco, un retrato del desengaño y de indignación ante la mentira socialmente aceptada. Al mismo tiempo, juega con el humor y el anhelo por un amor sincero. “Este disco me sorprende, salen cosas de mí que no pensaba que tenía para decir, ha sacado algo de muy adentro y es un alivio”, nos dice la cantautora en su casa de Miraflores.

Rodeada de plantas, los juguetes de Amara, su hija menor, un piano y una guitarra, La Lá nos cuenta que siente a “Debut” como un cumpleaños, una fiesta, una reunión con artistas amigos: “Las colaboraciones de este disco simbolizan el sostén de la amistad cuando te encuentras perdida”, dice en referencia a las voces de Lorena Blume, Alejandro y María Laura (por separado), Berenice (Costa Rica), Jósean Log (México) e Iluso, su hermano, quienes cantan con ella en su nuevo disco. La música de La Lá no solo se disfruta en el sentido más estético, sino que nos atraviesa como sociedad para humanizarnos, y “Debut” nació como un renacer que alivia las heridas.

El 'outfit' de esta sesión fotográfica fue escogido por Amara, la pequeña hija de La Lá. / SOMOS > ELIAS ALFAGEME

-“Debut” saldrá solo dos años después del disco anterior. ¿Por qué tan rápido?

También me sorprendo. De pronto, encontré algunas heridas en mí, cosas que me incomodaban de mi historia y mi historia familiar, me incomodaban tanto que las quería expectorar. Estoy entrando en un momento de cerrar etapas del pasado y lastres ancestrales, tengo ganas de empezar de nuevo como persona, sentirme despojada de historias de maltrato y mentiras.

-Las letras son duras, pero también contienen un humor ácido.

Salieron como un bloque, como un vómito, chao, no más, estoy harta. La situación del disco es que entro a hacerlo con una duda: ¿seré sonsa o acá hay algo raro? Y me di cuenta de que sí había algo raro y no lo quería. Me veo como ingenua, pero tiene que ver con algunos cánones sociales que piden a la mujer tener una actitud ética impecable, pero al hombre se le da muchas licencias. Ante ese cinismo, me sentí fastidiada porque he visto a mucha gente sufrir por eso y yo misma lo he hecho.

-En “La reina del delay”, un merengue, hablas claramente de la traición.

He visto y vivido cómo te destroza que te engañen. No podía salir de otra manera esa canción. “Me siento tonta, tonta, tonta, tonta…” (cita la letra), pero el problema no es mío, es tuyo. Me divirtió hacerla porque sentía que en verdad necesitábamos reírnos, jugar, divertirnos de algo que pudo habernos hecho llorar y sufrir mucho.

-¿Te sientes liberada?

En la medida en que las canciones se compartan, la gente pueda cantar y representar algún sentimiento. Me alegra que una canción pueda aliviar algo. Siento que una canción es terapéutica. Cada disco que he sacado me ha sanado, mi ilusión es que esa música pueda hacer lo mismo por otras personas.

Así luce "Debut", el nuevo disco autogestionado por la artista limeña.

-¿Qué piensas ahora del amor?

El amor de pareja no existe si no hay amor a uno mismo. Los rollos de la autoestima nunca los he entendido, pero entiendo el amor a uno mismo como el buscar sentirte bien, hacer lo que te gusta, estar en armonía tú con los demás, no los demás bien y tú sacrificada o frustrada. El amor a mí misma lo leo en el equilibrio entre la gente que amo y yo. A partir de ahí puede haber un amor de pareja bonito, una compañía respetuosa con esa chispita de no saber qué es. Tengo 41 años y busco tanto el bienestar de mis hijos, quiero que sean tan felices que quiero ser feliz yo también.

-¿Qué sería de ti sin la música?

No sé si estaría viva, no entendería el sentido de la vida. Me cuesta. ¿Por qué tanto ruido?, ¿por qué tantos carros? No entiendo nada. Me jode cómo está constituido el mundo, tan artificial, y la música es mi cable a la tierra que me da aire, a los árboles, al viento, al agua, a lo espiritual. //

Datos del concierto de La Lá y más... ¿Dónde y cuándo? El 21 de julio, 9 p.m., La Lá y su cuarteto tocarán en La Noche de Barranco canciones de sus tres discos y los singles ya estrenados de “Debut”. Participan Olaya Sound System y Tuporaquí Yoporallá. Entradas en Joinnus.com.

-“Debut” tiene un lado A que se subirá a las plataformas musicales el 22 de setiembre. El lado B son versiones acústicas solo de guitarra y voz, y únicamente estará en los formatos físicos de vinilo y CD. Preventa en Instagram @lalamusicaperu.

-Ya se encuentran en plataformas: “Sí” ft. Jósean Log, “Kung Fushion” ft. María Laura y “La reina del delay” ft. Lorena Blume.

-En 2014, La Lá lanzó su primer disco “Rosa”. En 2017, “Zamba Puta”; y, en 2021, “Mito”. Su cuarta producción se realizó junto a José Becerra, al igual que los discos anteriores.

-Incorpora instrumentos acústicos, ricos en su vibración y en sus melodías.