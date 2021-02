Conforme a los criterios de Saber más

En días de pesimismo institucionalizado por la coyuntura sanitaria y política, la existencia de Milagros es una bocanada de aire fresco que hay que celebrar. La nueva canción de la cantautora peruana La Lá, puede verse como una afirmación vital que se impone al egoísmo que cunde o el testimonio de ese “amor constante más allá de la muerte” del que hablaban las coplas. La canción es un tema de consuelo, cuenta La Lá al teléfono, escrito para un familiar cuya esposa falleció, al que lejos de teñirlo de tristeza o duelo se lo viste de alegría, esperanza y ritmo bajo la forma de una bachata, su primera incursión en el género tropical.

Milagros es el primer adelanto de Mito, el tercer disco de La Lá, que se espera que repita los pasos de sus elogiados Rosa (2014) y Zamba Puta (2017), discos que le consiguieron una nube de fans devotos y que concitaron la atención de la prensa nacional y de afuera.

- Ya vamos a tener un año en pandemia. ¿Cómo te ha tratado esta a ti?

Hay cosas en las que durante mucho tiempo preferí no reparar, por ejemplo cuánto me afectaba el no poder hacer mi trabajo principal que es dar conciertos. No solo por lo económico si no por lo emocional. Para mi, ir a dar un concierto era una fuente de vitalidad que no te puedes imaginar. Me llenaba de energía y de fuerza porque venía renovada, recargada de ellos. Pero al quitarme eso he tenido que replantearme para funcionar. Es como una frenada. Mucha gente hemos hecho eso, seguir para adelante, sin pensar mucho. Y por eso tenemos que hablar ahora de salud mental. Atenderse uno mismo, ver qué nos está pasando.

- Tu nueva canción, Milagros, es una bachata, que es un género en el que no habías incursionado antes. Se siente como una brisa en este contexto tóxico en el que estamos. ¿Lo has sentido así también? ¿Sentías que querías despercudirte de algo?

En este nuevo disco que se viene, que se va a llamar Mito, estoy incursionando en ritmos tropicales porque me gustan mucho y porque siento que lo corporal es una forma de conectar con el alma. Milagros es una canción que se la hice a mi primo Toño a partir del fallecimiento de su esposa. Y lo especial es que la soñé. La canción la soñé entera. Me imaginaba a nuestras abuelitas, las que compartimos Toño y yo, que nos mandaban este mensaje espiritual, cristiano, para consolar a mi primo. Y se me ocurrió que era una bachata porque a mi primo le encanta bailar.

La Lá invita a sus fans a grabarse bailando su nueva canción y subirla con el hashtag #MilagrosBachataChallenge para poder ser parte del videoclip de la canción. La convocatoria vence a fin de febrero.

- De hecho, estaba leyendo la nota de prensa y veo que mencionas para este disco a Miriam Cruz, de las Chicas del Can, y a Juan Luis Guerra como una inspiración...

[Ríe] Sí, sobre todo la Miriam de esa época. que cantaba de una forma muy dulce. Es por lo que te digo: el baile es algo que conecta con tu interior. De ahí lo puedes sentir, te hace reír, llorar, estar alegre.

- ¿Cómo ha ido evolucionando la canción desde ese sueño hasta que la grabaste?

Me acuerdo que por esos días estaba grabando ideas con mi amigo Vicente Cifuentes, que es chileno y hace bachatas a su estilo, y con Lorena Blume. Y les dije “he soñado esta bachata, se las voy a mostrar”. Con ellos grabé una primera versión, que la he compartido a los fans. Este disco lo estoy produciendo sola de nuevo, igual mi primer disco, Rosa. Entonces, estoy investigando mucho, estudiando los géneros. Me contacté con dos músicos que me ayudaron a hacer las bases, según lo que yo les indicaba: este es el pulso, estos los acordes. Y quedó muy bonito.

- ¿Y ya la escuchó tu primo Toño? ¿Qué te ha dicho?

Ha sido lindo. La canción lo ha emocionado, se ha alegrado y le ha hecho compañía. Siento que cumplió su objetivo de ser un regalo de alegría hacia él. Luego muchas personas me han escrito para decirme que se han alegrado ellos también al escucharla, y eso me parece increíble. Es el mejor halago. En la familia veníamos de una seguidilla de perdidas, murió mi mamá, murió su mamá, murieron los abuelos, entonces creo que fue como una canción para consolar a Toño y también para consolarnos como familia.

- ¿En qué otros géneros has incursionado en este nuevo disco?

Quizá lo más radical es que estoy haciendo una guaracha, un poco en honor a mi papito que toda la vida hemos escuchado guarachas, guarachas, hay salsa, hay bossa nova, hay canción Latinoamérica.

- ¿Cuál será la idea detrás de Mito?

Es un concepto complejo pero fácil de identificar por la coyuntura que hablamos al inicio. Hay una sensación de desolación, y de preocupación global, política, ecológica, sanitaria, me planteaba hay que observar estas variables pero me parece que encaradas desde el amor y la espiritualidad. Quisiera mover a la gente a sentir desde sus cuerpos, para empoderarse y creer, y crear una posibilidad nueva de vivir. Porque agachando la cabeza y viendo las noticias y consumiendo este entretenimiento distópico que nos dice que las olas de 20 metros van a aplastar las ciudades, esta política y costumbres que tenemos con respecto a nuestro actuar cotidiano, solo nos hacemos daño.

- Para este disco estás trabajando con Altafonte, que tiene en su catálogo a Silvio Rodríguez, entre otros. ¿Cómo ha sido trabajar con ellos?

Es una distribuidora digital global y importante. Como la venta de discos físicos hoy es casi inexistente, los sellos, incluso los grandes como Sony, se han vuelto distribuidoras digitales. Altafonte ha creído en mi proyecto. Por el gusto que tienen con mi música, que me están apoyando y abriendo puertas en sus vías de difusión, me están dando prensa.

- Para terminar, ¿qué es el Milagros Bachata Challenge?

Pensamos que, si bailar nos alegra, por qué no hacer un video que pueda incluir a las personas, que se hayan sentido identificadas, o estamos invitando a que hagan sus videos bailando esta canción y que pongan el hashtag y así podemos ver encontrar y hacerlos parte del videocllip. Cuando termine febrero vamos a recuperar los vides donde nos hayan etiquetado y vamos a recopilarlos.

- ¿La coreografía que se ve en redes es la que se tiene que hacer? ¿está establecida o es abierta?

Es una inspiración. Ni yo la puedo hacer. La idea es que puedas bailarla con una pareja, bailarla solo, o con tu bebe, tu gatito. La cosa es que te inspires en la música. //