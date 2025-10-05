Una peruana en el escenario musical más influyente del planeta: la historia detrás del debut de La Lá en COLORS, la vitrina de Billie Eilish y Doja Cat

El cajón peruano suena y abre la fiesta. Aparece La Lá, nuestra cantautora y productora musical, con solo un micro, una pista musical, su voz en vivo y el color tierra de fondo. No se necesita más. Así es el formato de COLORS, uno de los más grandes canales globales de música en YouTube, de origen alemán, que ha grabado con artistas como Billie Eilish, Doja Cat, Kali Uchis y decenas de estrellas musicales de todo el mundo. Ahora le tocó a Giovanna Núñez (ese es el nombre de nuestra cantante), que se convierte así en la primera artista del Perú en aparecer en dicha plataforma musical.

Esta historia —que para La Lá es como estar en una película— comenzó hace un año aproximadamente. Su ‘booker’ (agente profesional que consigue presentaciones musicales), Sharon Salazar, vive en Medellín, y aunque trabajan juntas por períodos cortos, vio pertinente presentar su proyecto a COLORS. Y aceptaron. Después de enviar a la producción tres opciones de canciones (de su próximo disco, “El Reino de Dios está entre los árboles”), ellos eligieron la pieza que cantaría en la presentación. Cerradas las fechas, viajó en junio a grabar a Nueva York. Todo se mantuvo en absoluto secreto hasta su lanzamiento el pasado lunes 29 de setiembre en redes sociales. Horas después, conversamos con ella.

“¿Cómo te sientes, Giovanna, al verte en esta plataforma?”, le preguntamos vía telefónica. “Cuando era chiquita, quería ser cantante y pensaba que era muy difícil, que era un sueño. Y de pronto, un día, soy cantante, y mi hijito me pregunta: ‘Mami, ¿qué querías ser de grande?’. Me he dado cuenta de que hoy hago lo que yo sueño. Entonces, cuando estas cosas pasan, siento que estoy en una película”, sostiene la cantautora, muy contenta. También recuerda el día en que le dieron la noticia de que su canción había sido seleccionada: “La verdad es que fue muy emocionante, porque yo escucho COLORS desde hace muchos años, con artistas que admiro bastante, como Lianne La Havas y Liniker. Me parecía un reto muy difícil de cumplir en vivo y dar algo hermoso. Y después me ha tocado hacerlo. Para mí, la valla era súper alta. Hacer algo en COLORS es súper, súper, súper difícil, pero hice lo mejor que pude, con todo mi corazón”, nos comenta La Lá con su característica sencillez.

TRAICIONES MUNDIALES

La canción no fue casual. La música de La Lá siempre va más allá de lo evidente, alza la voz con conciencia social, demandas urgentes en asuntos como la violencia de género, el daño a la tierra, la crisis climática y los amores que más duelen. En “También te vi”, buscaba evidenciar la traición en el mundo doméstico como en el sistema: “Los líderes mundiales son cínicos y la gente también. Se repite a escala personal ese cinismo. Y esta canción está diciendo: ‘Estoy viendo el color de tu comportamiento, qué es lo que estás haciendo’”.

El orgullo peruano se ha desbordado en los comentarios en las redes sociales, todos felices de ver a una de las más talentosas artistas peruanas enamorando nuevos públicos y dando a conocer nuestra música tradicional a otros países. “Mucha gente del Perú comenta y lo sienten como un mérito, una felicidad. Esta también era la idea cuando yo estaba cantando en esta grabación. Me puse muy nerviosa, pero contenta a la vez. Lo que hizo que no me ganaran los nervios fue sentir que había algo más conmigo. Pensé en mi familia, en mi equipo, en mis compatriotas, en los músicos que grabaron”, cuenta Núñez, quien también pensaba en su país: la pista musical se preparó en Lima en el estudio del productor José Becerra, donde confluyó puro talento nacional.

Ahora La Lá continúa con una larga carrera y con cada vez más satisfacciones, entre ellas el lanzamiento del disco “El Reino de Dios está entre los árboles”, programado para 2026. Mientras esperamos, nos toca ir a YouTube y escuchar este festejo junto al mundo. //

*** ♦◊ La música de La Lá ha escalado al cine. Su canción “Selva negra” apareció el año pasado en la película hispano-colombiana “La fianza”, protagonizada por Juana Acosta.

♦◊ “También te vi” se enriqueció con el cajón de Gisella Giurfa y de Luis Torres, encargado además de las tumbadoras, la quijada, la campana y el shaker. El bajo es de Luis Linares; la producción de coros, de Johann Frech; la guitarra, la producción, la grabación y la mezcla, de José Becerra. Y la voz, la letra, la producción y los arreglos son de La Lá.

UNA CARRERA EN ASCENSO

Para el periodista musical Raúl Cachay, la aparición de La Lá en COLORS es una hazaña increíble: “Que con esta presentación comience a formar parte de una pequeña élite latinoamericana es fantástico, pero se trata de un paso más de una carrera en ascenso internacional que viene desde hace tiempo. Le han hecho entrevistas o notas para revistas como ‘Rolling Stone’, medios internacionales como ‘Zona de Obras’. Ha hecho giras en México, ha estado en Estados Unidos. No es una carrera que recién empiece. El disco ‘Rosa’ tiene 11 años, y ella ya tiene cuatro álbumes; es una discografía ya consolidada. Esta aparición en COLORS es un paso más en una carrera que, creo, no tiene techo por ahora”.

Destaque internacional ♦◊ Es una de las artistas peruanas más reconocidas por la crítica musical. “Rosa”, lanzado en 2014, fue el disco que la colocó en el radar internacional, sobre todo gracias a la canción “Selva negra”. El público la sintió como un nuevo vals peruano.

♦◊ Con “Zamba puta” (2017) amplió su público global. Estuvo en el ránking Los 600 Discos de Latinoamérica de Todos los Tiempos, junto a “Tarimba negra” de Chabuca Granda, “Los destellos” de Los Destellos, y “Voice of the Xtabay” de Yma Súmac. “Zamba puta” de La Lá alcanzó el puesto 50.

♦◊ Se ha presentado en el Perú, México, España, Argentina, Chile, Colombia y Estados Unidos; y ha compartido escenario con artistas como Julieta Venegas, Mon Laferte, Alanis Morissette, Susana Baca, Kevin Johansen, Gepe, El Kanka, Muerdo, Manuelcha Prado, entre otros.

