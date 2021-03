Conforme a los criterios de Saber más

Dreysi Mendoza (16) es la locutora radial más joven de Cajamarca. Lo que más sorprende, sin embargo, es la firmeza con la que habla de problemas tan urgentes como la violencia de género, que poco o nada se menciona por estos días. Le ha afectado, cómo no, narrar casos de niñas y mujeres violadas y/o asesinadas en San Miguel, comunidad en la que vive. “Piensas ‘¿por qué le pasó esto?’, pero al contarlo das también un mensaje de cambio. Esto no puede seguir pasando”, enfatiza desde el otro lado de la pantalla. Fueron sus ganas de cambiar el panorama las que la motivaron a sumarse a ‘Construyendo mi futuro: mi voz, mi decisión responsable’, el espacio radiofónico de la Fundación Ayuda en Acción que ha cobrado fuerza en plena pandemia.

“La propuesta me encantó porque iba a ser una experiencia única, sobre todo por los temas que íbamos a tratar: realmente nos interesaban, pero no podíamos hablarlo con los maestros ni con nuestros padres por miedo o vergüenza”. Ha sido fundamental, claro, el apoyo de sus padres. “No solo me voy a desenvolver, sino que voy a aprender más”, y agrega que eso la ha ayudado a definir la carrera a seguir: sociología en la Universidad Nacional de Cajamarca.

El programa, que se emite todos los miércoles a las 5 p.m. vía 95.7 (en Cajamarca), toca temas de actualidad, educación, empoderamiento femenino, entre otros. Se han reunido -eso sí, respetando los protocolos sanitarios- los cuatro conductores en la sede de la fundación para organitewitt ttzar el programa. Han grabado entrevistas y coordinado a distancia con los más de 20 corresponsales de comunidades aledañas. El éxito ha sido tal que están próximos a estrenar una segunda temporada a mediados de año. La noticia emociona a Dreysi porque otros jóvenes van a poder vivir esta experiencia. “Me gusta que otros aprendan y así podemos generar un cambio: si sabes algo y lo compartes, más personas van a ayudarte a luchar por ese cambio que buscas”.

Son cuatro adolescentes, entre ellos Dreysi (de rosado), los que conducen el espacio radial. Han grabado entrevistas y coordinado a distancia con los más de 20 corresponsales de comunidades aledañas

“La idea de este programa fue brindar un espacio de comunicación abierto, sincero, de confianza en temáticas de interés para los adolescentes: planes de vida, embarazo adolescente, sexualidad responsable, orientación vocacional, liderazgo, problemas con padres o madres, violencia y temáticas que a ellos y ellas les interesara trabajar”, explica Marisú Palacios, asesora nacional de género de la Fundación Ayuda en Acción. El proyecto se está realizando en Ollantaytambo (Cusco) y San Miguel (Cajamarca) con un enfoque de género transversal.

La propuesta, explica Palacios, ha sido adaptada según el territorio. “En el caso del sur (Ollantaytambo), por ejemplo, tenemos adolescentes que vienen de comunidades, que hablan quechua y por la misma idiosincrasia del territorio, las jóvenes tienen menos facilidad de hablar porque les da vergüenza y porque su misma condición de género hace de que ellas sientan que no tienen que decir tanto como los hombres. Ha sido un proceso adecuado a cada territorio para asegurar que ellos y ellas se sientan cómodos utilizando por completo y liderando su espacio”.

"Busco que vayamos por una igualdad de género. Las mujeres también tenemos derecho de estudiar, de trabajar. No por ser mujeres debemos quedarnos en casa y hacer cosas que nos dicen que debemos hacer", enfatiza Dreysi Mendoza.

Gracias a este acompañamiento, jóvenes como Dreysi pueden hacer valer su voz: “Hay que trabajar en el empoderamiento de las niñas desde que somos pequeñas. Tenemos que romper el ciclo de violencia. En un espacio hablamos sobre esto: si hoy las personas son tóxicas las personas, mañana va a ser violencia. Eso no debemos permitirlo”. //

SEPA MÁS

El proyecto pertenece al programa de Igualdad del derecho a la educación, que continuará desarrollándose durante todo el 2021 junto otros programas como Cadenas de valor inclusivas, empleo y autoempleo, Protección a personas en situación de vulnerabilidad y Reducción de riesgo frente a desastres.

La Fundación Ayuda en Acción tiene presencia en 21 países de América Latina, Asia, África y Europa. Desde 1988 está en Perú con un enfoque de derechos humanos, comprometidos con la igualdad, el respeto a la dignidad de las personas y la lucha contra la pobreza y exclusión.