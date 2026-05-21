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Yonatan Ovalle en la cava donde maduran los quesos de manera artesanal. Se construyó con rocas del río. Parte de la pared y pisos están cubiertos de musgo para mantener la temperatura y humedad adecuadas. También tiene una cueva con quesos dentro, actualmente sellada por un derrumbe.
Yonatan Ovalle en la cava donde maduran los quesos de manera artesanal. Se construyó con rocas del río. Parte de la pared y pisos están cubiertos de musgo para mantener la temperatura y humedad adecuadas. También tiene una cueva con quesos dentro, actualmente sellada por un derrumbe.
/ @richardhirano
Por Diana Gonzales Obando

Se siente como un refugio, un rincón apartado del mundo a 3.800 metros de altura en donde sus altísimos cerros, sus sombras y eucaliptos nos protegen. En Marcahuasi, a unas cuatro horas de distancia en auto desde el aeropuerto de Cusco hacia Abancay (Apurímac), el sol serrano ilumina sus paisajes, pero cuando se retira, el frío hace su trabajo y obliga a encender la leña para calentarse, abrir un vino y saborear la magia de sus quesos.

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