De Comas a San Isidro: la ruta con las calles más navideñas de Lima y dónde visitarlas

En Lima, la Navidad siempre ha sido una celebración que se abraza con fervor, casi como un ritual colectivo que se renueva cada diciembre. En 1969, El Comercio registró ese entusiasmo cuando lanzó la campaña Oferta de Navidad: galerías abarrotadas, vitrinas encendidas y familias enteras caminando con la urgencia de quien busca el regalo perfecto. Más de medio siglo después, esa tradición persiste, aunque haya cambiado de formas y escenarios. Por estos días, el espíritu navideño vuelve a apoderarse del corazón de los limeños y se instala en casas que se transforman, en barrios que se iluminan con esmero, o en personajes que encarnan, a su manera, el amor, la devoción y la alegría de esta festividad.

