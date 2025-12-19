De Comas a San Isidro: la ruta con las calles más navideñas de Lima y dónde visitarlas

En el pasaje Rázuri, en Comas, la Navidad se enciende todos los años. Cada primero de diciembre, cuando caen las primeras luces, el barrio empieza a transformarse en un pequeño circuito navideño. Las casas se convierten en escenarios con villas temáticas, juegos mecánicos en miniatura, Papá Noeles, renos y nacimientos que ocupan fachadas, balcones y veredas, armando un recorrido que invita a detenerse y mirar.

Newsletter exclusivo para suscriptores Juan Carlos Fangacio presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

Dassia Palacios, administradora y emprendedora, lleva nueve años decorando su casa y cinco construyendo su propia villa. Su fachada es una de las más llamativas de la cuadra. “A partir de la pandemia es que se vuelve una atracción”, cuenta. La idea nació de una motivación personal: replicar esas escenas navideñas que veía en películas estadounidenses y traerlas, pieza por pieza, a su pasaje. Algunas figuras llegaron por Amazon, otras viajaron en maletas tras algún viaje y varias más se consiguieron en ferias locales.

Dassia Palacios, vecina del pasaje Rázuri, en Comas, transforma su casa en una villa navideña todos los años.

Armarlo no es sencillo. La preparación puede tomar hasta tres meses de trabajo, entre la instalación externa y el armado interno de la maqueta. Pero Dassia no está sola: su familia es parte del proceso. Los fines de semana de diciembre, especialmente viernes, sábado y domingo, el flujo de visitantes convierte la cuadra en punto de encuentro. “Todo se va iluminando poco a poco, una casa prende y las demás se animan”, comenta.

El Pasaje Rázuri convoca cientos de visitantes en temporada navideña.

Y aunque el pasaje Rázuri es uno de los más conocidos, no es el único. En distritos como Surco, San Isidro o Villa María del Triunfo, otras calles también se iluminan cada diciembre con propuestas similares: jardines convertidos en escenarios, villas temáticas que crecen año a año y recorridos que invitan a caminar sin prisa, mirar con asombro y dejarse llevar por el espíritu navideño que aparece, muchas veces, donde menos se espera.

TRES RUTAS NAVIDEÑAS

Estas son tres alternativas para armar tu recorrido navideño antes de Nochebuena:

Pasaje Rázuri (Comas)

Decoraciones en Comas.

Cada diciembre, este pasaje se transforma en un circuito navideño con fachadas iluminadas, villas temáticas, juegos mecánicos en miniatura y personajes clásicos como Papá Noel y el Grinch. La inauguración suele ser el 1 de diciembre y recibe visitantes de distintos distritos de Lima.

¿Dónde? El Pasaje Andrés Rázuri se ubica cerca del cruce de la Av. El Retablo con Micaela Bastidas, en el distrito de Comas.

Calle David Hernández (San Isidro)

Calles Sanisidrinas deoradas por Navidad. / ANTONIO MELGAREJO

Esta colorida calle destaca por sus casas decoradas con luces blancas, nacimientos y detalles clásicos. Es una opción ideal para recorrer con calma y apreciar una Navidad de estética tradicional.

¿Dónde? Se ubica paralela a la altura de la cuadra 29 de la avenida Arequipa.

Monte Umbroso (Surco)

Calle Monte Umbroso, en Chacarilla, Surco. / Joel Alonzo

Conocida por sus amplias decoraciones y jardines intervenidos, esta zona ofrece fachadas llenas de luces, figuras de gran formato y montajes que aumentan su complejidad. Un punto muy visitado por familias que buscan tomarse fotos y pasear de noche.

¿Dónde? Ubicada a la altura de la cuadra 13 de la Av. Velasco Astete.