El 2 de marzo de 1965 se estrenó uno de los clásicos más entrañables del cine: La Novicia Rebelde (The sound of music). Protagonizada por Julie Andrews y el recientemente fallecido Christopher Plummer, esta comedia musical ganó el Óscar a la mejor película ese mismo año y batió todos los récords de taquilla. A propósito del aniversario 56 de la cinta, les contamos -y mostramos- quienes fueron los verdaderos miembros de la familia Von Trapp. Como se recuerda, tanto la película como la obra de teatro de La Novicia Rebelde están basadas en las memorias de Maria Von Trapp ("La historia de los cantores de la Famila Von Trapp"), un libro publicado en 1949 Las fotos y la información de esta galería tienen como fuente el libro “Your the Sound of music Keepsake” de Stefan Herzl y Bernhard Helminger.