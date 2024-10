“Yo, de alguna manera, soy palomilla, pero el tío Óscar me daba cuatro vueltas. Era muy hábil, como buen criollo”, le cuenta Ode a Somos. Anécdotas tras bambalinas tiene muchas, como las “jaranitas” que armaba el ‘Zambo’ Cavero antes de subir al escenario; o cuando Pepe Vásquez jugaba a descifrar las notas de todo tipo de sonidos, incluidos los cláxones de los carros, gracias a su buen oído; o las veces que ha tenido que desplegar todo un operativo para evitar que Bartola y Lucía de la Cruz se cruzaran en una misma noche, producto de las rencillas que mantenían pero que felizmente ya han podido superar. “No hay ningún criollo de esas guardias que no haya conocido o conozca. Creo que si la peña ha estado tanto tiempo en el corazón de la gente es porque ha sabido reconocer y apreciar ese sitial de honor que les dimos a todos ellos”.

Damián Ode, sostiene una guitarra autografiada por óscar avilés, uno de los padrinos de su local. / Joel Alonzo

Del Carajo se ubica en lo que antes era una antigua marmolería, sobre la cuadra uno de la calle Catalino Miranda, en Barranco. Era 1999 cuando tres amigos que aún estaban en sus veinte decidieron abrir una peña, motivados por el profundo cariño y respeto que sentían por la música criolla, un 29 de octubre. En el caso de Damián, era un sentimiento que había cultivado toda su vida: de niño, cuando vivía en Ica, visitaba todas las tardes la casa de su tía Lola, quien solía sintonizar en su vieja radiola Philips los éxitos de Carmencita Lara, Lucha Reyes, Chabuca Granda, entre muchas otras grandes voces. “Éramos una familia provinciana, de la costa, que estuvo muy influenciada por el criollismo. Cada fiesta, cada celebración, era una verdadera jarana”, cuenta.

Además… Colaboración Damián trabajó con Tony y Mimi Succar en el disco "Mimy & Tony”, el cual fue nominado en la categoría Mejor Álbum Tropical, en la última edición de los Premios Grammy. Diseñaron un "retablo" en forma de cajón peruano, reproducido a gran escala por mujeres artesanas. Una joya por dónde se le mire,

Le pusieron Del Carajo por ser una “expresión peruana” fácilmente de identificar. Como todo negocio, sin embargo, ha tenido altas y también bajas. Uno de los momentos más difíciles que les tocó pasar ocurrió en la pandemia, cuando el COVID-19 los obligó a ponerle una pausa indefinida a su operación. “Del Carajo cierra sus puertas después de 21 años. Con mucha pena quiero informar algo que duele en el fondo del corazón, nunca pensamos dar una noticia así. ¿Cerrar? ¿Por qué? ¿Cuándo? Bueno pues, está claro que este bicho y este último confinamiento impuesto por el gobierno nos quitó el último balón de oxígeno que teníamos para vivir”, escribió Damián en su cuenta de Facebook. Miles de personas lamentaron la noticia en su muro.

Octubre de 2009. Conferencia de prensa por la celebración de los 10 años de la peña Del Carajo. / ERNESTO QUILCATE

Luego de que las cosas volvieran a la normalidad, el empresario gastronómico (dueño además de los restaurantes La Basílica y Arnold’s) tuvo que refundar la propuesta de Del Carajo. Se percató de que su público fiel, hombres y mujeres de 50 en adelante, ya no salía por las noches como en sus años mozos. Entonces, decidió trasladar la fiesta de día, como antes lo había hecho liderando la marca Míster Fish. Actualmente, la peña abre regularmente los sábados y domingos desde el mediodía hasta las 7 p.m., aunque algunas noches organiza veladas especiales, como en Fiestas Patrias o el Día de la Canción Criolla. Este 31 de octubre, ha convocado un reparto de lujo conformado por Los Ardiles, Los Avilés y Edson Salazar para lo que seguramente será una jornada más de rompe y raja.

Público de todas las edades llegan para disfrutar los shows criollos y la más variada oferta culinaria. / Joel Alonzo

Damián no cree que el criollismo y toda su cultura detrás estén en declive. “Hay una frase que dice: ‘La música criolla no ha muerto, ni seguirá muriendo’, con la que no estoy de acuerdo. Es verdad que muchos de los artistas con los que crecimos ya no están, pero hay nuevos talentos que hay que dar a conocer. En ese sentido, tengo una enorme responsabilidad”, afirma, y se sorprende al notar todo el tiempo que lleva ejerciendo ese oficio. “Cuando eres joven, no piensas en el futuro, solamente te fijas en el presente y en hacer que las cosas funcionen. Entonces, nunca pensé estar aquí sentado contigo 25 años después. Cuando tú me dices: ‘Damián, quiero hacer una nota por el aniversario de la peña’, yo digo: ‘mierda, realmente hicimos algo bueno para la gente’”, concluye.