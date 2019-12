De empleado de una panadería en Holmes Chapel, al noroeste de Inglaterra, a icono mundial del pop en un año, la vida para Harry Styles ha estado marcada por saltos que llegaron así, con esfuerzo algunos y otros tantos un poco sin proponérselo. A los 16 años, el joven británico, el menor de una familia de padres divorciados, aún vendía panes, movía cajas y trapeaba pisos del referido negocio por siete dólares la hora. Tenía un grupo de rock, White Eskimo, con el que había ganado una batalla de bandas, pero no parecían tener mucho futuro. Vivir a tres horas de Londres podía ser aburrido. Había resuelto que su vocación iba a ser el Derecho.

Su madre, que lo había escuchado cantar desde que aprendió a hablar, lo persuadió para que hiciera una audición a un reality llamado X-Factor. Así fueron hasta Manchester y ahí se mandó con una versión a capella de Isn´t She Lovely, más entusiasta que justa con su autor, Stevie Wonder. Pero su personalidad del tipo: “no me importa si me eliminan, solo lo estoy disfrutando” cautivó a los jurados. Uno de ellos le dijo que no. Los otros dos lo aprobaron Simon Cowell, el “juez malo” de American Idol, lo aprobó tras escuchar el griterío de las chicas en la audición. Pensó que con entrenamiento, Harry podía mejorar. Vio talento en ciernes pero también negocio.

Tan claro veía Cowell el potencial de Harry Styles que, pese a ser eliminado meses después, en una de las rondas de la competencia, le solicitó que se quede. Lo mismo le dijo a Niall Horan, Louis Tomlinson, Liam Payne y a Zayn Malik, otros participantes del show que, esa tarde, lloraban como Harry que los expectoraran en vivo. Lo que Cowell les dijo fue “júntense los cinco y formen una banda”. Sabía a consuelo pero era lo mejor que tenían y resultó ser mucho más de lo que esperaban. Esa fue el origen de One Direction. El grupo quedó en tercer lugar pero aún así Cowell los fichó para su disquera. Un año después eran la banda británica más exitosa de esta década.

Desde luego, como toda boy band, One Direction era un producto de diseño calculado al milímetro. Eran cinco jóvenes apuestos con buena competencia vocal. En sus primeros años los dejaban co escribir y firmar algunos temas, pero en su mayoría se les daba a interpretar un repertorio escrito por profesionales. Pero había cosas que la diferenciaban de actos similares: desdeñaban las coreografías, que en el universo de las boy bands es como tirar los evangelios al suelo. Les parecía una convención un tanto ridícula y fue una bandera que defendieron hasta el final. En un concierto de 1D, los muchachos cantaban y corrían de un lado al otro, y eso era todo.

One Direction eran Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne y Louis Tomlinson. La banda entró en hiato en 2015. Una separación oficial no ha sido anunciada.

Luego estaba su rechazo al lyp synch y su admiración por cierto clasicismo rock -conservador, según sus críticos-, insólito para sus edades. En sus cinco discos, desde Up All Night (2011) hasta Made in the A.M. (2015) huían de las texturas electrónicas de los DJ superstrellas; de los samples y los feat que el hip hop ha impuesto sobre el pop actual, como su nuevo léxico. En su lugar, ensalzaban una matriz guitarrera que aspiraba a tributar, no sin cierto candor, al rock de su país. Ahí se puede mencionar los temas en lo que citaban a The Who (Best song ever), The Clash (Live while we´re young), Stiff Little Fingers (su cover de Teenage Kicks) y hasta Def Leppard (Midnight Memories).

El papel de Styles en 1D era estelar. Tenía las mejores partes vocales y un protagonismo en los videos solo equiparable a de su compañero, Zayn Malik, a quien, en la dinámica instaurada para toda boy band desde los años 80, se le reservaba el papel del tipo introvertido y con mística. Harry, en cambio, era el diplomático y risueño. No extraña entonces que, tras la renuncia de Zayn a la banda, en marzo del 2015, luego de renegar de la música del grupo, ambos hayan sido quienes más ambición mostraran a la hora de trazar una obra solista. Hoy los cinco ex integrantes tienen una carrera en solitario, que llevan con mayor o menor fortuna.

Harry Styles estuvo en Cancún para grabar, lo que parece ser, su próximo videoclip. (Foto: harrystyles)

Malik se fue por el lado del R&B y en esas coordenadas ha publicado dos álbumes ya. Niall Horan derivó en una onda acústica a lo Ed Sheeran. Liam Payne optó por el dance pop y presentó esta semana su primer LP. Styles se fue por otro camino. Abrazó el sonido del soft rock de California para su elogiado debut del 2017, el mismo que sorprendió a los críticos. Estos no pensaban que un alma tan joven pudiese cantar canciones que suenan tan viejas. Harry reclutó para ellos a músicos de rock de distinto pelaje, con los que terminó de dar forma a ese sonido vintage, como en Sign of The Times, su ampuloso single de más de seis minutos, deudor del Elton John, Queen y el glam rock setentero.

A diferencia de Malik, Styles no ha mostrado interés por desvincularse de su pasado en una boy band y menos de sus fans púberes y adolescentes, a las que engríe con visitas sorpresivas a sus listening partys. En el camino, el músico se hizo amigo de Stevie Nicks, de Fleetwood Mac, que le lleva 46 años. Le tocó presentarla cuando la indujeron en el Salón de la Fama del Rock & Roll, en marzo de este año. Con Nicks ha cantado Landslide yThe Chain, entre otros clásicos del venerado grupo británico-americano, asumiendo en vivo las partes que antes le correspondían al Lindsey Buckingham, el factotum de Fleetwood Mac que se retiró de los escenarios este año por problemas de salud.

DEJANDO EL PASADO ATRÁS

La transición de cantante de boy band a solista con credibilidad artística es una ruta difícil para todo aquel que la ha emprendido. ¿Acaso fue Michael Jackson el primero que la emprendió al salirse de los Jackson 5? Lo concreto es que pocos tienen suerte de dar ese salto y caer de pie. Por regla general, las boy bands tienen la peor reputación: la de ser productos desechables, sin discurso propio y que subestiman a su audiencia joven. Puede haber algo de verdad y también mucho de prejuicio. Quienes han conseguido hacer la transición son afortunados: Robbie Williams, salió de Take That, y obtuvo éxito y respeto en solitario. Justin Timberlake fue el único de los cinco *Nsync que afianzó una carrera solista, en términos comerciales y artísticos, mientras que sus otros compañeros naufragaron en sus intentos.

En un mundo multimedia, la ropa también es mensaje y Harry parece trasmitir con ella una vibra liberadora que evoca a los años setenta. El estilazo que se maneja desde sus últimos años con One Direction ha sorprendido hasta a sus propios ex compañeros de 1D. Esta semana Liam Payne dijo que jamás podría ponerse las ropas de Harry. La androginia y ambigüedad de sus atuendos, con remotos ecos a David Bowie, es consonante con las banderas de inclusión e igualdad de género que ha defendido en entrevistas y sobre el escenario. Atrás quedó la onda preppy y pulcra de sus primeros años. Hoy es embajador de Gucci y este año fue ganador del premio Mejor Estrella con Estilo, en los People´s Choice Awards. Algo es algo.

Harry Styles giró por Latinoamérica el año pasado para presentar su disco debut, en una gira que dejó a nuestro país de lado. El hecho sorprendió y entristeció a las más de 35 mil personas que llenaron el Estadio Nacional el 2015 para verlo con 1D, y que confiaban en verlo de vuelta. Sus fans han sido resarcidas este año con el anuncio de su llegada a Lima, programada por Artes Perú para octubre del 2020, en el marco de la gira Love On Tour. Llegará a Lima con un nuevo disco bajo el brazo, Fine Line, que se publica este viernes a nivel mundial, y del que ya se ha podido escuchar algunos singles, que anuncian un giro hacia un sonido menos rock y más orientado a la radio. Su nuevo video, Adore You, cuenta con una narración al inicio y al final a cargo de la catalana Rosalía.

Luego de agotar la preventa de entradas en un solo día, el lunes pasado, esta semana se inició la venta general al público. El concierto se realizará este 17 de octubre en el Jockey Club y contará como telonera a la cantante jamaiquina de reggae Koffee. Hasta el momento, no se ha anunciado un meet & greet con el artista. //