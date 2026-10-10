¿Cuándo empezó tu preocupación por el bienestar?

Creo que siempre he tenido una relación con el bienestar porque fui formada en el ballet clásico. Mi primer trabajo fue a los 13 años en el Ballet Municipal de Lima y desde muy chica tuve esa disciplina. La abandoné durante algunos momentos de mi vida, pero mi punto de quiebre llegó a los 40 años, cuando fui a mi cita anual con el ginecólogo. Me preguntó qué deporte hacía y, cuando le dije que ballet y que a veces jugaba tenis, me dijo: “De frente, a hacer pesas”. Ahí empecé a preocuparme realmente por mí.

Marisol nació en una familia vinculada a la TV. En la imagen: junto a su madre, la actriz Betty Freundt, durante sus primeros años.

¿Qué hábitos has incorporado en los últimos años que realmente han cambiado tu vida?

Además de hacer deporte de manera constante, cambié mi alimentación, pero no desde la idea de hacer dieta o contar calorías, sino de nutrir mi cuerpo con lo que necesita. Soy 80-20: el 80% del tiempo como saludable y el otro 20% me doy mis gustos. No creo en vivir de manera radical. Todo eso cambió mi humor y me dio más energía. El deporte sana la mente y te ayuda a encontrar un balance. También empecé a alejarme de las personas que no sumaban a mi vida y a quedarme con quienes sí me aportaban.

¿Eres disciplinada con el ejercicio?

Desde que descubrí el remo, se convirtió en parte de mi día a día. Es un deporte muy integral porque trabajas el corazón, los pulmones y prácticamente todos los músculos del cuerpo. Además, es muy retador y he encontrado una comunidad maravillosa. Sigo haciendo ballet y ahora tengo un nuevo reto: empezar a correr. Nunca he tenido físico para correr, así que estoy trabajando con una entrenadora. Espero que el próximo año pueda hacer una carrera.

Marisol inició su carrera periodística en la década de 1990 en el canal de noticias Monitor.

En tu cuenta de Instagram compartes contenido dirigido a mujeres mayores de 40 años. Mirando hacia atrás, ¿hay algo que te hubiera gustado saber antes de llegar a esa etapa?

Tener más información sobre los cambios que experimentamos. Creo que faltan profesionales que hablen de una manera integral sobre salud femenina. Por eso también uso mis redes para compartir información sobre prevención. Las mujeres estamos acostumbradas a ir al ginecólogo, hacernos una mamografía o un Papanicolaou, pero también debemos prestar atención a nuestra salud cardiovascular, nuestros huesos y otros aspectos que empiezan a cobrar importancia con los años.

¿Qué le dirías a una mujer que siente que ya no tiene tiempo para ella?

Entre el trabajo, los hijos, el esposo y la casa, las mujeres muchas veces nos olvidamos de nosotras mismas. Yo creo que hay que volver a priorizarnos. Y no necesitas hacer cambios gigantes. Puede ser algo tan sencillo como darte un tiempo para estar sola, leer ese libro que tienes pendiente o salir a caminar. Ponerte en tu propia lista no es egoísmo. Es preocuparte por ti.

Madre de tres jóvenes, Marisol celebra que sus hijos hayan podido estudiar fuera y conocer otras realidades.

¿Crees que todavía existe presión sobre las mujeres para verse más jóvenes a partir de cierta edad?

Creo que cada mujer puede hacer con su vida lo que mejor le parezca. Yo me siento espectacular a mis 54 años y no quiero parecer de 30. Quiero sentirme espectacular a la edad que tengo. Por eso hago deporte: no solamente para estar fuerte, sino porque me da energía, me mantiene activa y también sana mi mente. Quiero llegar a los 80 años con fuerza para cargar a mis nietos y hacer las compras en el mercado sin asistencia. Quiero tener una vejez plena e independiente.

Eres madre de tres jóvenes, ¿cómo vives hoy tu rol de mamá?

Nunca he sido una mamá aprensiva. Siempre he querido que tengan su espacio y que experimenten. Les digo: “Alas para volar, raíces para volver”. Los tres estudiaron fuera, en España, y me alegra que hayan podido conocer otras realidades. Pero cuando los hijos crecen y se van, muchas mujeres se preguntan: “¿Y ahora qué hago?”. Por eso, creo que una nunca debe olvidarse de sí misma. La mujer que crio, trabajó y sostuvo una familia también tiene derecho a reinventarse.

La conductora de TV al lado de su esposo, Juan Manuel del Mar. El próximo año, ambos cumplirán 30 años de casados.

¿Cómo ha cambiado tu manera de mirar las noticias después de tantos años frente a una cámara?

Con los años entendí que no podía llevar las noticias a mi casa. Tú empatizas con todo lo que ocurre en el país, pero no puedes cargarlo permanentemente porque termina afectándote a ti y a todos los que están contigo. Aprendí a tomar distancia y a darme mi propio espacio. También decidí que mi Instagram ya no fuera una extensión del noticiero. Antes hacía contenido de noticias, pero ahora quiero que sea una plataforma de inspiración para otras mujeres.

¿Qué pequeño lujo te permites sin culpa?

Para mí, la soledad es un lujo. Me encanta tomar un café sola con mi libro, ir a almorzar sola, tomarme un helado o caminar. Es mi momento de calma. Cuando camino sola, siento que las cosas se ponen en perspectiva y me bajan las revoluciones. También descubrí la meditación hace muchos años para canalizar el estrés y la ansiedad. He aprendido a poner mi mente y mi corazón en calma, a enfrentar mis miedos, perdonar y soltar. Cuando sueltas la mochila, caminas más ligero.

En Canal 5, Marisol comparte pantalla con sus colegas Claudia Chiroque y Carla Muschi.

¿Sientes que estás en tu mejor momento?

Sí. Siento que estoy en mi mejor momento físico, personal y emocional. Estoy empezando a dirigir mi vida hacia donde quiero llevarla. El año pasado hice el Camino de Santiago: 120 kilómetros caminando. Tuvo momentos maravillosos y momentos duros, pero había que seguir. Lo más bonito fue caminar en silencio conmigo misma y empezar a escucharme. Ahora quiero hacer un viaje de conexión interior cada año. Quiero que esas caminatas sean una manera de volver a mí. //

Una chica de impacto

Antes de dedicarse al periodismo, Marisol García incursionó en el modelaje desde los 17 años. En 1990, después debutó en televisión como conductora de “Zona de impacto”, junto a Olenka Zimmermann y Verónica Alcalá, bajo la dirección del periodista deportivo Javier Meneses. En la imagen aparece en la portada de la revista “TV+”, en noviembre de 1992. //