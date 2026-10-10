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Resumen

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En su cuenta de Instagram (@mgarciafreundt), la periodista dejó atrás las noticias para hablar de bienestar, hábitos saludables y salud femenina, con especial atención en las mujeres mayores de 40. (Foto: Diego Moreno)
En su cuenta de Instagram (@mgarciafreundt), la periodista dejó atrás las noticias para hablar de bienestar, hábitos saludables y salud femenina, con especial atención en las mujeres mayores de 40. (Foto: Diego Moreno)
Por Jorge Chávez Noriega

Marisol García Freundt atraviesa una etapa de reinvención. Desde hace algún tiempo, la periodista y conductora del noticiero “24 Horas” ha encontrado en el deporte, la meditación y los viajes una forma de reconectarse consigo misma. Nosotros la encontramos una mañana calurosa en Brox Studio, un espacio donde el ejercicio combina fuerza, cardio y resistencia. “A mis 54 años, he comenzado un emprendimiento de moda (@elclosetdemarisolg), me he renovado totalmente. Y uno empieza no desde cero a esta edad, uno empieza desde la experiencia”, nos dice. Desde sus redes sociales, donde decidió poner las noticias en pausa, busca ahora compartir ese aprendizaje con otras mujeres y recordarles que nunca es tarde para un nuevo punto de partida.

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